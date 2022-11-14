Секреты, которые помогут овощам и фруктам сохраниться до самой весны

Овощи и фрукты — это наш запас витаминов на зиму. Некоторые из них капризны и требуют особого ухода: к примеру, лук и картофель не должны находиться рядом. Мы научим, как хранить дары природы максимально долго, так, чтобы они пролежали до весны.



Лук

Картофель

Свекла

Яблоки

Морковь

Чеснок

Капуста

Тыква

С луком можно воспользоваться бабушкиным способом: положить его в колготки. Капрон отлично справляется с задачей хранения, потому что овощу нужен воздух, а вот влагу он терпеть не может.Некоторые кладут лук в емкость с картофелем. Не совершайте этой ошибки, ведь картофель даст влагу, и лук загниет. Если уж не хотите, чтобы на кухне висели колготки, купите красивую плетеную корзину — и урожай сохранится до весны.Картофелю нужна темнота и прохлада. Идеально переложить корнеплоды листьями рябины, потому что они будут выделять фитонциды и уберегут урожай от гнили. Не ставьте рядом лук и яблоки: эти фрукты вырабатывают газ, который портит картофель.Свекла чуть ли не единственный хороший сосед для капризного картофеля. Она впитывает лишнюю влагу и сама остается крепкой. Но ее нужно класть не хаотично вперемешку, а на картофель.Яблоки хранят в прохладном темном месте, например подвале, при температуре от 0 до +7 °С. Двойная картонная коробка в прихожей тоже подойдет, главное, не забывайте время от времени проветривать фрукты.А хорошо еще и дырочки для «дыхания» сделать.Можно использовать балкон. На неутепленном яблоки сохранятся 2–4 месяца, на утепленном — до полугода. Берется картонная коробка, и каждое яблоко упаковывается в бумагу.Есть такой лайфхак для защиты яблок от гнили: нанести обычный аптечный глицерин на тряпочку и протереть каждый фрукт. Или вымыть яблоки в слабом растворе марганцовки.Чаще всего морковь кладут в емкость с природным наполнителем: песком, луковой шелухой и даже опилками. Он впитывает влагу и не дает овощам касаться друг друга. Лучше всего морковь хранится в подвале при температуре от 0 до +2 °С. Но и в квартире она пролежит пару месяцев.Есть лайфхак для быстрой готовки супов и рагу. Морковь чистят, трут на крупной терке и заворачивают в пищевую пленку. Должна получиться колбаска, толщиной как крупная морковь. По мере надобности от нее просто отламывают кусочек. Все это прекрасно хранится в морозилке до весны.Чеснок довольно неприхотлив в плане хранения. Ему нужны воздух и тень, и чтобы без влаги. Традиционно чеснок вешают в косах на кухне или в коридоре. Можно поместить его в колготки или сетки (к примеру, из-под апельсинов). А можно рассыпать по неглубоким коробкам, корзинкам или ящикам, но слой не должен превышать 15 см. Обязательное условие — наличие в таре отверстий для вентиляции.В домашних условиях капуста хранится плохо. Идеальная температура для нее — от 0 до +2 °С. Капусту нужно очистить и завернуть бумагу или пищевую пленку — 3 слоя будет достаточно. Главное, чтобы кочаны не прикасались друг к другу. Овощи нужно периодически осматривать на предмет гнили.Тыквы можно хранить под кроватью, если температура в комнате не выше 20 °С. Вариант получше — застекленный балкон, где температура не опускается ниже 3 °С. В таком случае на балкон ставят доски или картон, сверху кладут газету. Тыквы устраивают так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Овощи накрывают теплым одеялом.