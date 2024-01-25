Как правильно ухаживать за обувью

Многие из нас предпочитают приобретать качественную и дорогую зимнюю обувь из натуральной кожи или замши. Вот только соль и реагенты не щадят её. Если начать применять бабушкины способы про уксус, дорогая кожа может пострадать.







Материал расскажет щадящие и эффективные способы избавления от разводов от соли и реагентов.



1. Превентивный метод

2. Мыльный раствор и губка

3. Лимонный сок

4. Метод на грани фола – аммиак

5. Медицинский спирт

Предотвратить проще, чем исправлять.Самый эффективный способ избавления от чего-то неприятного – это самое неприятное… не допустить. Если вы будете регулярно наносить на вашу дорогую кожаную обувь защитную пропитку на водной основе, то и реагенты и солюшка на неё не возьмутся. Достаточно будет просто снимать губкой их тщетные потуги зацепиться за ваши дорогие «шузы».Раствор мыла и губка/щётка.Открываем кран с горячей водой, берем губку, капаем на неё жидкое мыло, вспениваем. Наносим мыльную пену на обувь с разводами от реагентов/соли СРАЗУ ЖЕ, как пришли домой с улицы. Оставляем на три минуты, снимаем этой же губкой, уже прополощенной. В чём тут секрет? А он очень прост. До смешного прост. Если снимать следы от реагентов сразу же, как пришли домой (можно даже до мытья рук, ведь после работы с обувью всё равно мыть), то данные пятна вам и не страшны. Убивает дорогую обувь, как правило, в 89 % случаев привычка ставить её в поддон «Икея» по приходу домой. Наверное, для кого-то из наших читателей это стало шоком… Простите!Лимон — сила.Берём дольку лимона, выжимаем её в 100 мл кипячёной воды. Берем ватные диски и протираем им разводы от реагентов и соли, даже если их возраст – сутки. Это сработает. Но лучше не допускать такого престарелого состояния разводов (см. пункты 1 и 2 данного материала).Затыкаем нос!Если у вас застарелые разводы (которым несколько дней и более), попробуйте тяжёлую артиллерию – раствор с аммиаком. Но лучше сначала проверить на крохотном фрагменте кожи ботинка, который, если что, будет потом незаметен. На 100 мл воды кипяченой здесь нужно несколько капель аммиака. Если тест пройден успешно, пробуйте ватным диском протирать суперзастарелые разводы, а потом быстренько проточной теплой водой смывайте сразу же.Не пьём, но обувь чистим.Этот метод подойдёт для застарелых разводов от реагентов на гладкой коже, для замши – лучше не пробуйте. После обработки медицинским спиртом гладкой кожи сразу же пропитайте её кремом для обуви, а если такого нет, просто кремом для рук.