За что журналисты ругают английскую принцессу Беатрис, или как дислексик стала актрисой

Рождение под магией восьмерок и необычное имя

Родители с новорожденной Беатрис







Крестины принцессы Беатрис

Дислексия

Дислексия не помешала Беатрис получить образование

Royal выходного дня

Беатрис не получает всех королевских привелегий

Принцесса Беатрис не сидит без дела и строит карьеру

Близость с родителями

С родителями у принцессы Беатрис прекрасные отношения

Настоящая актриса

Принцесса Беатрис сыграла фрейлину в фильме "Молодая Виктория"

Принцесса Беатрис и королева Виктория невероятно похожи

Долго была «последней незамужней принцессой»

Принцесса Беатрис долго была последней незамужней принцессой

Принцесса Беатрис и Дейв Кларк

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци в день объявления о помолвке

Фото со свадьбы принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци

Своя в селебрити тусовке

Принцесса Беатрис и Карли Клосс

Тонкая натура и настоящий эмпат

Принцесса Беатрис старается относиться ко всему с юмором

Принцесса Беатрис на свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма в шляпке, которая вызвала много насмешек

Сестры-принцессы Беатрис и Евгения