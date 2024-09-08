За что журналисты ругают английскую принцессу Беатрис, или как дислексик стала актрисой

Принцесса Беатрс – завсегдатай светской хроники. Ее очень любят британцы, но, тем не менее, от журналистов ей регулярно прилетает. То ее обсуждали в контексте ее оскандалившегося отца принца Эндрю, то смеялись с ее шляпок, то ругали за вес и отсутствие стиля. В общем, Беатрис – персона интересная, и из нашего материала вы узнаете о ней немного больше.
Рождение под магией восьмерок и необычное имя
Родители с новорожденной Беатрис
Принцесса Беатрис появилась на свет в 8:18 вечера 8 августа 1988 года. То есть в ее дате рождения почти что одни восьмерки и это весьма интересный факт. Такая дата рождения девочки стали почти сенсацией, но не благодаря одной магии цифр и нумерологии. Новорожденная малышка стала первой принцессой по крови, которая родилась после 1950 года (когда появилась на свет ее тетка принцесса Анна). Королевские законы того времени ставили мужчину выше женщины, посему дочка принца Эндрю в линии престолонаследования автоматически стала выше самой принцессы Анны и ее отпрысков. И на таком высокое положение она удерживала аж мая 2015 года – рождения дочери Кейт и Уильяма Шарлотты.
Крестины принцессы Беатрис
Появление принцессы Беатрис на свет сопровождалось различными инфоповодами и обсуждениями. Чего стоит одно ее имя. Оно тогда спустя. Это немалый срок, даже для королевичей. Как известно, в Британии есть традиция делать у букмекеров ставки на возможные имена королевских детей, это что-то вроде народного развлечения, ещё и денег можно выиграть. Так вот в 1988 году ничья ставка не сыграла. Имени "Беатрис" в прогнозах даже не было. Такое имя родители дали своей малышке в честь одной из дочек легендарной королевы Виктории. Но такое пафосное имя используется скорее официально, а в близком кругу девушку зовут Беа.
Дислексия
Дислексия не помешала Беатрис получить образование
Принцесса Беатрис не скрывает того, что у не дислексия. Впервые публично об это она рассказывала ещё в период своего пубертала. Это расстройство существенно усложнило жизнь молодой аристократке, но она не отказалась от получения хорошего образования, хотя и могла. По ее собственному признанию, она очень любит читать, и все бы благодаря книгам о юном волшебнике Гарри Поттере.
Дислексики имеют проблемы с чтением и письмом, а это всегда отрицательно сказывается на обучении. Эта проблема Беатрис не миновала. Ей даже пришлось отсрочить на год экзамены в школе. Но дислексия не стала преградой для Беатрис, и она не просто закончила школу, но еще отучилась в Голдсмитском колледже, и стала бакалавром истории.
Royal выходного дня
Беатрис не получает всех королевских привелегий
Принцесса Беатрис – не full-time royal. То есть она работает не постоянно членом королевской семьи, перечень ее обязанностей не такой обширный, как, скажем, у Кейт Мидллтон. И такое положение вещей очень не устраивало раньше ее отца принца Эндрю. Говорили, что он на этой почве даже поругался со своим братом наследным принцем Чарльзом. Хотя позже он выступил публично и опроверг все разговоры на эту тему, заявив, что рад тому, что его девочки строят карьеру и одновременно остаются принцессами.
Принцесса Беатрис не сидит без дела и строит карьеру
У членов БКС со статусом «full-time royal» кроме обязанностей есть еще и ряд завидных возможностей. Например, определённое финансирование и охрана. Так вот Беатрис лишена этих «плюшек», хоть и принцесса по крови. Впрочем, это освобождает ее от постоянного выполнения королевских обязанностей. Простыми словами, принцесса Беатрис и дальше будет оставаться важным членом БКС, ходить на мероприятия, но вместе с тем быть рядовой гражданкой Великобритании. То есть она живет почти обычной жизнью, ходит на работу и получает за это зарплату.
Беатрис умная девушка, которая строит успешную карьеру. Она работает независимым консультантом по бизнесу, и является вице-президентом IT-фирмы Afiniti в Нью-Йорке. По этой причине частенько она наведывается в Штаты.
И хоть Беатрис не исполняет на постоянной основе royal обязанности, она в семье считается настоящей трудяжкой. Под ее патронажем больше десятка организаций.
Близость с родителями
С родителями у принцессы Беатрис прекрасные отношения
Беатрис своим примером доказала, что быть дочерью принца совсем не значит не иметь эмоционального контакта с родителями. С материю Сарой Фергюсон принцесса очень близка, она ее всегда поддерживала. По словам Беатрис, ее мама она вдохновляет и восхищает.
С отцом принцем Эндрю у девушки тоже прекрасные отношения. Раньше они часто вместе посещали разные мероприятия. В сети есть немало совместных фото Беа с отцом.
Настоящая актриса
Принцесса Беатрис сыграла фрейлину в фильме "Молодая Виктория"
Беатрис стала первой из БКС, кто получил возможность сняться в настоящем кино. В 2009 году она сыграла в картине «Молодая Виктория». Мать принцессы выступила продюсером киноленты с Эмили Брант в главной роли. Беатрис играла фрейлину королевы, за весь фильм она не произнесла и слова. После выхода картины на широкие экраны в СМИ начали появляться статьи, в которых Беатрис сравнивали с королевой Викторией.
Принцесса Беатрис и королева Виктория невероятно похожи
И действительно, у них поразительное сходство, особенно похожи острый нос и широко распахнутые глаза.
Долго была «последней незамужней принцессой»
Принцесса Беатрис долго была последней незамужней принцессой
Беа имела неофициальный статус «последней незамужней принцессы» после обручения принцессы Евгении. Это интересно, потому что взрослые внуки уже давно поженились, а вот Евгения и Беатрис хоть и младше были по возрасту, но под венец не торопились. И вот когда Евгения уже нашла свою любовь, будучи до этой последней холостой принцессой, этот титул перешел к Беа.
Вообще отношения принцессы Беатрис с мужчинами заслуживают какого-нибудь мини-сериала. До замужества у нее были десятилетние отношения с руководившим департаментом внешних связей компании Uber Дейвом Кларком. Ходил слухи, что парень ждал, пока родится второй ребенок принца Уильяма дочка Шарлотта. С рождением новой принцессы Беатрис сдвигается на седьмое место на престол и ей на брак уже не нужно разрешение от правящего монарха.
Принцесса Беатрис и Дейв Кларк
Но роман завершился грустно. После рождения Шарлотты поклонники Беатрис ждали объявления о свадьбе, но все случилось с точностью да наоборот: летом 2018 года мир узнал о разрыве. Прошло каких-то пару месяцев и у Дейва появилась новая пассия, и он сделал ей предложение. Беатрис сразу сказала, что они остались с бывшим парнем друзьями, но пресса не очень ей поверила, ведь это очень обидно 10 лет ждать кольца, а парень в итоге женится на девушке, которую знает несколько месяцев.
Следующие отношения принцесса завела уже с аристократом, который впоследствии повел ее под венец. В 2018 году появились новости, что у Беатрис роман с мультимиллионером-аристократом Эдоардо Мапелли-Моцци. По словам инсайдеров, семья одобрила такой ее выбор сразу после знакомства. Предложение пожениться Беатрис получила в 2019 году, и она ответила «Да». Пара должна была пожениться 29 мая 2020 года, но из-за пандемии пришлось менять планы.
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци в день объявления о помолвке
Изначально сообщалось, что церемония откладывается до конца года, но возлюбленные поскорее хотели отметить праздник своей любви и обменяться кольцами . Паре было все равно на пышное торжество и они сыграли скромную свадьбу 17 июля.
Фото со свадьбы принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци
На бракосочетании в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке было всего 20 гостей.
А осенью 2021 года они стали родителями девочки по имени Сиенна.
Своя в селебрити тусовке
Принцесса Беатрис и Карли Клосс
Члены БКС давно стоят в одном ряду с селебрити мирового уровня. И Беа не исключение. Среди ее близких друзей называют исполнительницу Элли Голдинг и модель Карли Клосс. С этими девушками, а также Иванкой Трамп и её мужем и Дашой Жуковой принцессу неоднократно видели на публичных и частных встречах. Это доказывает, что это действительно дружба, не просто пиар.
Тонкая натура и настоящий эмпат
Принцесса Беатрис старается относиться ко всему с юмором
У Беатрис хорошее чувство юмора и она умеет стойко выдерживать нападки и насмешки прессы, когда речь идёт, например, о ее внешнем виде. Но все равно, несмотря на это, иногда от того, что пишут журналисты, ей бывает не по себе, ведь как бы человек не пытался, будут слова, которые его заденут.
Беатрис заявила, что она настоящий оптимист. На представлении книги Be Cool Be Nice (о проблеме буллинга), она вспомнила эпизод со шляпкой-рамкой на бракосочетании Уильяма и Кейт, сказав, что когда все обсуждают то, что ты нелепо выглядишь, ничего не остаётся, кроме как научиться воспринимать такие вещи с юмором. Она отметила, что ее смешной выход в той самой шляпе смог привлечь внимание к реальным проблемам, ведь все вырученные деньги с ее продажи она отправила благотворительным фондам.
Принцесса Беатрис на свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма в шляпке, которая вызвала много насмешек
Конечно, спокойно говорить об этом Беатрис смогла уже через много лет. И хотя она старается быть оптимисткой, все же может дать слабину.
Ее сестра и самая близкая подруга принцесса Евгения поведала в интервью один случай, открывающий, какая Беа на самом деле натура ранимая. В прессе как-то напечатали очередную одну статью про Беатрис, в которой нелицеприятно о ней отзывались. Сестры как раз готовились к мероприятию в Букингемском дворце, когда статейка попалась Беатрис на глаза. Девушка расстроилась настолько, что не могла перестать плакать. Прийти в себя ей помогла сестра.
Сестры-принцессы Беатрис и Евгения
Сестры соглашаются а том, что все насмешливые материалы о них, в которых журналисты проходятся то по их внешности, то по стилю, в какой-то мере оставляют на них свой отпечаток. И вправду, если говорить о той же Кейт Миддлтон за годы встречаний с принцем Уильямом и жизни в королевской семье, она успела обзавестись толстокожестью и привыкнуть к тому, что пресса не всегда будет к ней благосклонна. А принцесса Беатрис, по большей части, живёт обычной жизнью, не так часто мелькая на мероприятиях в качестве royal. Хотя, как бы она не пыталась, она всегда будет принцессой, и ее порисхождение будет ее опережать.
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