Вилки, футбол, Смурфики и другие изобретения, которые в разные эпохи приписывались тёмным силам

Вилка

Старинные столовые приборы из Франции

Музыкальные инструменты

Дьявол на старинной гравюре

Никколо Паганини всю жизнь вызывал подозрения в связи с дьяволом

Телефон

Телефон в первые годы казался людям настоящим магическим аппаратом

Футбол

Веселый чертенок Красный Фред – символ «Манчестер Юнайтед»

Смурфики

Осмурфительно-страшные слухи распространяются о синих человечках еще с 1980-х годов

Корпорация «Дисней»

«Число зверя», скрытое в логотипе «Дисней» стало главным аргументом обвинителей телекомпании