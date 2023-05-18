Вилки, футбол, Смурфики и другие изобретения, которые в разные эпохи приписывались тёмным силам

Ревнители христианских добродетелей во все времена считали, что происки Сатаны могут быть весьма разнообразными. Порой их находили в, казалось бы, совершенно безобидных вещах. Конечно, первыми на очереди всегда стояли новые изобретения. Порой требовались десятилетия, чтобы новинка заслужила доверие и сняла с себя подозрения в связи с нечистым.
Вилка
Приспособление, напоминающее маленькие вилы, в средневековой Европе приживалось тяжело. Чем были плохи ножи и ложки, с помощью которых управлялись с едой до сих пор? Большой кусок и рукой можно взять, а кто не справлялся – орудовал двумя ножами сразу. Инструмент, привезенный из страны неверных, точно должен быть от лукавого! В Италию вилки попали только в XI веке, причем с Ближнего Востока. Это удивительно, так как в Древнеримской Империи данный столовый прибор был очень распространен, а историю свою он начинает еще со времен Моисея и египетских фараонов, которые пользовались медными вилицами.
Старинные столовые приборы из Франции
На помощь вилке пришла мода. Пышные и широкие воротники-рафы, которые порой стоили целое состояние, нещадно пачкались за столом, поэтому прибор, позволяющий хоть немного уберечь дорогое кружево от соуса, в Италии пришелся кстати, но вот дальше вышла заминка. Католическая церковь яростно противилась распространению новинки, поэтому в остальных странах она появились только в XVII-XVIII веках.
Музыкальные инструменты
Дьявол на старинной гравюре
Музыка вообще, из-за сильного эмоционального воздействия на человека, у священников различных конфессий иногда вызывала сомнения. Встречается это недоверие, например, в исламе. В некоторых странах недолюбливали флейту, лютню и тамбурин – считалось, что они были созданы дочерями Каина. В средневековой Европе «инструментом дьявола» называли скрипку. Существовала даже легенда о прекрасной девушке, превращенной в этот инструмент самим нечистым, – поэтому ее форма так напоминает женское тело, а звучание порой похоже на плач. Дело в том, что, по сравнению с другими инструментами, в XVI веке скрипка была недавним изобретением и долгое время считалась игрушкой простолюдинов. Ее легко было принести с собой на деревенский праздник. Возможно поэтому скрипичная музыка на протяжении многих веков противопоставлялся церковной – возвышенной, уносящей душу от мирских соблазнов.
Никколо Паганини всю жизнь вызывал подозрения в связи с дьяволом
Телефон
Это дьявольское изобретение в XXI веке настолько захватило внимание людей, что его действительно стоило бы проверить отцам святой инквизиции. Конечно, когда оно только появилось, у несознательной и малообразованной части населения возможность слышать голос за много километров вызывала настоящий ужас. Крестьяне в Швеции, например, долго противились телефонизации, так как считали, что эта адская машинка привлечет к ним злых духов, ну, или из-за проводов в дом ударит молния. Даже в наши дни в общинах амишей (консервативных баптистов, обосновавшихся в Америке), телефоны никогда не устанавливают дома. Правда, уступку современности они все-таки сделали, телефонами-автоматами на улицах пользоваться начали.
Телефон в первые годы казался людям настоящим магическим аппаратом
Футбол
Спорт, как и музыка, не раз в истории подвергался остракизму церкви и власти. Еще в 1314 году лорд-мэр Лондона запретил футбол под предлогом того, что в ходе игры происходит много богопротивного. Сегодня тоже находятся проповедники, которые открыто называют эту игру изобретением дьявола. Они объясняют свою мысль так: Господь разделил людей, пытавшихся построить Вавилонскую башню, поэтому грешно с помощью спорта объединять разные культуры. Хотя, если так рассуждать, то предавать анафеме нужно в первую очередь интернет.
Веселый чертенок Красный Фред – символ «Манчестер Юнайтед»
Кстати, если верить слухам, то проповедники не так уж и ошибаются. Есть много рассказов о том, как африканские футболисты призывают перед играми удачу с помощью колдовских ритуалов. Причем приемы, которые они при этом применяют, раньше использовались для военных действий. Да и про российский футбол ходит много слухов о помощи сибирских шаманов. Хотя, в таком случае приходится признать, что наши умельцы «шаманят» явно хуже бразильских колдунов.
Смурфики
То, что веселые синие человечки связаны с Сатаной, стало навязчивой идеей еще в 1980-е годы. Авторами страшилка оказались Свидетели Иеговы, но слух быстро распространился среди легковерных родителей. Неожиданное продолжение последовало в век информации. В 2008 году рассказ об одержимой кукле-смурфике, которая якобы укусила ребенка, распространился в сети, после чего на веселый народец ополчились многие проповедники.
Осмурфительно-страшные слухи распространяются о синих человечках еще с 1980-х годов
Корпорация «Дисней»
В чем только не обвиняют знаменитую «The Walt Disney Company»! При внимательном просмотре в мультфильмах находят зашифрованные послания (конечно, о сексе и насилии), а также способы кодирования зрителей. Но особенно «убедительным» выглядит «графическое исследование», в результате которого в логотипе корпорации нашли изображение трех шестерок. Теперь, зато, становится понятно, почему за неполных сто лет своего существования небольшая анимационная студия превратилась в громадный конгломерат индустрии развлечений, поглотив массу конкурентов.
«Число зверя», скрытое в логотипе «Дисней» стало главным аргументом обвинителей телекомпании
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