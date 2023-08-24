Швейцарская бизнеследи расторгла помолвку и вышла замуж за воина масаи: Чем закончился рай в шалаше

Межрасовые браки уже давно перестали быть редкостью, однако некоторые из них до сих пор вызывают искреннее удивление. Особенно показательна в этом плане история любви швейцарской предпринимательницы Коринны Хофманн, которая во время своего предсвадебного путешествия в Кении с первого же взгляда влюбилась в воина масаи и расторгла свою помолвку, не успев даже поговорить толком с предметом своей страсти. Ради своей любви она переехала в Африку. Но чем закончилась эта интригующая своим началом история?
Любовь с первого взгляда
Коринна Хофманн.
Коринна Хофманн родилась и выросла в Швейцарии в семье француженки и немца. Она получила хорошее образование и занялась бизнесом, открыв небольшой магазин подержанных свадебных платьев. Ей было 26 лет, когда она вместе с женихом по имени Марко отправилась в предсвадебное путешествие в Кению, ещё не зная, чем закончится её поездка. Пара спустилась с парома, когда жених обратил внимание на человека неподалёку и поспешил сообщить Коринне о том, что позади стоит настоящий воин масаи. Коринна обернулась и застыла в полном изумлении, таких красивых мужчин она ещё ни разу не встречала. Статный красавец тоже во все глаза смотрел на белую девушку и её спутника. Коринна даже нашла в себе силы подойти к воину и узнала, что его зовут Лкетинга.
Коринна Хофманн и Лкетинга. / Фото: www.fishki.net
Во время путешествия девушка не могла избавиться от мыслей о своём новом знакомом, а по возвращении в Швейцарию она тут же расторгла помолвку, продала свой магазин и отправилась назад в Африку, искать мужчину своей мечты. Как бы это ни было удивительно, но она его нашла. Они проговорили весь день, а вечером, когда Лкетинга пошёл провожать её до отеля, Коринна набралась смелости и поцеловала его. Каким же было её удивление, когда мужчина отпрянул, а в глазах его явно отразился ужас. Это позже она узнала о том, что масаи не целуются, они вообще не прикасаются к лицам друг друга.
Коринна Хофманн и Лкетинга. / Фото: www.stern.de
И всё же Коринна в тот вечер поняла: она хочет быть вместе с этим мужчиной из другого мира, и она собиралась осчастливить Лкетингу своим присутствием в его жизни. На следующий же день она съехала из отеля и поселилась в хижине Присциллы, знакомой Лкетинги. Именно она и поделилась с девушкой некоторыми традициями народа, частью которого ей предстояло стать. Преодолев множество бюрократических проволочек, она оформила все документы, необходимые для замужества, и предложила Лкетинге оформить, наконец, их отношения официально.
Свадьба Коррины и Лкетинги Лепарморийо. / Фото: www.julia-batirova.com
И уже на этом этапе мужественный Лкетинга насупился, ведь Коринна хотела быть его единственной женой, да к тому же не собиралась рожать больше двух детей, а воин хотел стать отцом, как минимум, восьмерых. Но чувства на самом деле творят чудеса, влюблённым удалось договориться, и Коринна Хофманн через два года после знакомства всё же стала женой Лкетинги, сменив фамилию на Лепарморийо.
Сложности бытия
Лкетинга и хижина его мамы, в которой Коринна с мужем прожили целый год. / Фото: www.julia-batirova.com
Она готова была мириться со многими бытовыми неурядицами, к примеру, с туалетом, до которого нужно было пройти по доске, расположенной в двух метрах над землёй, или со странными обычаями, не позволяющими мужчинам есть ничего из того, к чему прикоснулась или на что посмотрела женщина. Но с серьёзными болезнями и отсутствием медикаментов смириться было на самом деле сложно. Она перенесла тяжелейшую малярию, похудев до критических 50 килограммов при росте 180 сантиметров, у неё началась анемия, а попытка впихнуть в себя хоть какую-то еду заканчивалась тошнотой. Но всё же она выстояла, справилась с трудностями, приобрела огромный подержанный Land Rover, чтобы ездить за покупками в город, потому что в их поселении невозможно было приобрести даже простейшую туалетную бумагу.
Лкетинга Лепарморийо. / Фото: www.julia-batirova.com
Позже Коринна Хофманн даже открыла небольшой магазин в Барсалое, который пользовался огромным спросом. Напитки, чай, кукурузная мука, сахар, овощи и фрукты раскупались очень хорошо, а масаи не уставали радоваться появлению у них такого замечательного магазина. Она очень уставала, но была абсолютно счастлива, к тому же постоянно находилась в прекрасном расположении духа, ведь Коринна к тому времени уже ждала ребёнка.
Коринна с дочерью. / Фото: www.julia-batirova.com
Однажды, уже на девятом месяце беременности, она почувствовала себя плохо, а потом потеряла сознание. Была явная угроза потери ребёнка, Коринну отправили в госпиталь, где ей оказали необходимую помощь и сделали переливание крови. Там родилась малышка Напираи, такая же красивая, как и её отец. Коринна была абсолютно счастлива, а молодой отец, взявший малышку на руки и смотревший на неё с нескрываемой радостью, казался ей похожим на какого-то бога.
Когда умирает любовь
Коринна и Лкетинга Лепарморийо с дочерью Напираи. / Фото: www.ripol.ru
Однако после возвращения домой Коринна стала замечать, как изменилось к ней отношение мужа. Он стал отчаянно её ревновать и едва ли не в каждом проходящем мимо мужчине видел соперника. Поначалу она пыталась оправдываться, всеми возможными способами доказывала ему свою любовь. Но Лкетингу словно подменили. Из заботливого и нежного мужа он превратился в мрачного подозрительного незнакомца. Однажды он ворвался в хижину среди ночи и потребовал назвать всех мужчин, с которыми Коринна ему изменяла. Он почему-то решил, будто Напираи – не его дочь.
Семейная хижина Коринны и Лкетинги Лепарморийо. / Фото: www.iknigi.net
Подливал масла в огонь ещё и тот факт, что Лкетинга начал подыскивать мужа малышке Напираи. Она ещё не умела ходить, а он уже приводил на смотрины каких-то мужчин, о чём-то с ними договаривался и явно собирался найти наиболее выгодную партию и заключить договор о будущем замужестве дочери. Коринна злилась, а её муж лишь пожимал плечами: зачем женщине, да ещё и белой, лезть в дела, в которых она ничего не понимает.
Коринна с дочерью Напираи, родственницей и стадом. / Фото: www.iknigi.net
С каждым днём Коринна всё отчётливее понимала, что так жить она не хочет. Её чувства к Лкетинге медленно умирали, а как действовать дальше, она просто не знала. Она могла бы уехать из Кении, но при этом муж отобрал бы у неё дочь, по закону она принадлежала ему. Потерять самое дорогое, что у неё было, Коринна никак не могла. Ей пришлось пойти на хитрость. В Швейцарию она улетала под предлогом знакомства внучки с бабушкой. Лкетинга, пусть с неохотой, но дал разрешение на выезд малышки, а вскоре получил письмо из Швейцарии.
Коринна Хофманн.
Коринна прощалась с ним и сообщала о том, что она больше никогда к нему не вернётся. Она пожелала ему жениться и завести множество детей, как он и хотел, только призывала его больше не выбирать белую женщину, с которой они тоже стали бы людьми из разных миров. Коринна обещала помогать ему и его родственникам и слово своё сдержала, постоянно поддерживала семью бывшего мужа. В Швейцарии она развелась с ним по всем правилам, а вот в Кении оставалась Коринной Лепарморийо, но это было уже совершенно неважно.
Коринна Хофманн.
Много лет спустя она написала книгу «Белая масаи», в которой в мельчайших подробностях описала историю своего знакомства и брака с Лкетингой, не утаив ничего, даже особенности их интимной жизни. Книга стала бестселлером, её перевели на 30 языков мира, она разлетелась многомиллионными тиражами и была экранизирована в 2005 году. Коринна Хофманн занималась воспитанием дочери, путешествовала по миру, стала автором ещё трёх книг об Африке и радовалась обычным бытовым вещам, которые были ей недоступны в Барсалое. Она называла холодильник самой прекрасной вещью на свете и не могла нарадоваться возможности пользоваться горячей водой и другими благами цивилизации.
Коринна Хофманн и Напираи.
Сегодня Коринна Хофманн живёт в кантоне Тичино на юге Швейцарии, вместе со вторым мужем она часто отправляется в путешествия и наслаждается жизнью во всех её проявлениях. Дочь Коринны Напираи живёт в Швейцарии, однажды она была вместе с матерью в Кении, где познакомилась с отцом. К счастью, в Африку она приехала уже в том возрасте, когда её уже никто не смог бы там насильно оставить. Лкетинга, конечно, тоже женился и у него родились, по словам Коринны, как минимум, пятеро детей.
Коринна Хофманн со вторым мужем.
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