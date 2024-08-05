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Самый лучший антибактериальный спрей своими руками за 5 минут


Самый лучший антибактериальный спрей своими руками за 5 минут

Самый лучший антибактериальный спрей своими руками за 5 минут

Вымыть и освежить всё в доме поможет простой и эффективный антибактериальный спрей, который можно приготовить своими руками за считанные минуты. Для него понадобятся ингредиенты, которые всегда есть под рукой.

Минимум ингредиентов - максимум пользы

Минимум ингредиентов - максимум пользы

 

Материалы и ингредиенты
- 3 ст. воды
- 0,5 ст. столового уксуса
- Бутылка с пульверизатором
- 15 капель эфирного масла лаванды или чайного дерева

Инструкция
1. Смешиваем воду и уксус в бутылке с пульверизатором. Уксус – это натуральное антибактериальное и антигрибковое средство, которое поможет навести в доме чистоту и порядок.
2. Добавляем 15 капель эфирного масла лаванды или чайного дерева, а можно и оба масла объединить. Также можно использовать масло розмарина, лимона или апельсина или их комбинации. Эфирные масла тоже обладают антибактериальными и антигрибковыми свойствами.
3. Закрываем бутылку, слегка взбалтываем и используем по назначению. К тому же это средство совсем не нужно вытирать насухо, можно дать ему высохнуть самостоятельно.

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