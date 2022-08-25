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Высокие грядки для хорошего урожая

Высокая грядка с питательным наполнением — залог хорошего урожая. Сделать её совсем нетрудно: нужно только собрать пару материалов и наполнить грядку.

Высокие грядки для хорошего урожая

Выкопайте траншею под будущую высокую грядку примерно на 18 см глубиной. Поддоны покройте пропиткой и, заглубив в землю, соедините углы шурупами.

Высокие грядки для хорошего урожая

Внутри простелите гидроизоляционной мембраной или толстой плёнкой. Прикрепите её к поддонам мебельным степлером.

Высокие грядки для хорошего урожая

Противоположные стены скрепите двумя металлическими прутами с резьбой во избежание выгибания поддонов со временем.

Высокие грядки для хорошего урожая

А дно высокой грядки выстелите проволочной сеткой с мелкой ячейкой, чтобы грызуны не испортили урожай.

Высокие грядки для хорошего урожая

Теперь собираем саму грядку. Примерно на половину грядки уложите ветки, скошенную траву, листья. Утрамбуйте ногами.

Высокие грядки для хорошего урожая

Сверху — слой компоста или навоза.

Высокие грядки для хорошего урожая

Последний слой — хорошая почва и немного торфа.

Высокие грядки для хорошего урожая

Можно пролить и высадить растения. Они будут давать прекрасный, обильный урожай!

Высокие грядки для хорошего урожая

Подробнее о том, как сделать высокую грядку из поддонов, смотрите в видео ниже:


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Грядкиподдоны
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