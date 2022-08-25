Высокие грядки для хорошего урожая

Высокая грядка с питательным наполнением — залог хорошего урожая. Сделать её совсем нетрудно: нужно только собрать пару материалов и наполнить грядку.







Выкопайте траншею под будущую высокую грядку примерно на 18 см глубиной. Поддоны покройте пропиткой и, заглубив в землю, соедините углы шурупами.







Внутри простелите гидроизоляционной мембраной или толстой плёнкой. Прикрепите её к поддонам мебельным степлером.







Противоположные стены скрепите двумя металлическими прутами с резьбой во избежание выгибания поддонов со временем.







А дно высокой грядки выстелите проволочной сеткой с мелкой ячейкой, чтобы грызуны не испортили урожай.







Теперь собираем саму грядку. Примерно на половину грядки уложите ветки, скошенную траву, листья. Утрамбуйте ногами.







Сверху — слой компоста или навоза.







Последний слой — хорошая почва и немного торфа.







Можно пролить и высадить растения. Они будут давать прекрасный, обильный урожай!







Подробнее о том, как сделать высокую грядку из поддонов, смотрите в видео ниже:



