Высокие грядки для хорошего урожая

Высокая грядка с питательным наполнением — залог хорошего урожая. Сделать её совсем нетрудно: нужно только собрать пару материалов и наполнить грядку.
Выкопайте траншею под будущую высокую грядку примерно на 18 см глубиной. Поддоны покройте пропиткой и, заглубив в землю, соедините углы шурупами.
Внутри простелите гидроизоляционной мембраной или толстой плёнкой. Прикрепите её к поддонам мебельным степлером.
Противоположные стены скрепите двумя металлическими прутами с резьбой во избежание выгибания поддонов со временем.
А дно высокой грядки выстелите проволочной сеткой с мелкой ячейкой, чтобы грызуны не испортили урожай.
Теперь собираем саму грядку. Примерно на половину грядки уложите ветки, скошенную траву, листья. Утрамбуйте ногами.
Сверху — слой компоста или навоза.
Последний слой — хорошая почва и немного торфа.
Можно пролить и высадить растения. Они будут давать прекрасный, обильный урожай!
Подробнее о том, как сделать высокую грядку из поддонов, смотрите в видео ниже:
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