В чём секрет движущихся камней в Долине смерти, которую считают самым жутким местом на планете

Камни живут своей жизнью

Долина Смерти расположены в Калифорнии.

Движение камней непредсказуемо и необъяснимо, но ученые все-таки пытаются найти причину.

Ветер смог сдвинуть даже самый увесистый камень.

У движения камней разная траектория.

Тут реально можно погибнуть

Долина Смерти малопригодна для жизни, но привлекательна для туристов.

Кажется, будто всё вокруг вымерло.

Сюда стоит приехать, чтобы увидеть всё собственными глазами.

Пейзажи удивительной красоты.