Неожиданные откровения из дневников Мэрилин Монро: «Один человек не может любить другого по-настояще

Мэрилин Монро | Фото: kinopoisk.ru

Созданный на экране образ беззаботной блондинки не соответствовал переживаниям и размышлениям в ее дневниках | Фото: kinopoisk.ru

Мэрилин Монро | Фото: wday.ru и kinopoisk.ru

Мэрилин Монро с первым мужем, Джимом Догерти | Фото:liveinternet.ru

Мэрилин Монро с первым мужем, Джимом Догерти | Фото: inforu.org и vev.ru

Мэрилин Монро и ее второй муж Джо Ди Маджо | Фото: vev.ru

Мэрилин Монро и Джо Ди Маджо | Фото: vev.ru

Мэрилин Монро и Артур Миллер | Фото: tumblr.com

Мэрилин Монро с третьим мужем, Артуром Миллером | Фото: marilyn-monroe.spb.ru

Мэрилин Монро и Артур Миллер | Фото: econet.ua

Мэрилин Монро с третьим мужем, Артуром Миллером | Фото: econet.ua

Созданный на экране образ беззаботной блондинки не соответствовал переживаниям и размышлениям в ее дневниках | Фото: kinopoisk.ru

Мэрилин Монро | Фото: kinopoisk.ru