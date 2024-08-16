10 удивительных мест, которые считаются вратами в загробный мир

Удивительные места, которые считаются вратами в преисподнюю.
Древние люди уделяли огромное внимание не только жизни в реальном мире, но и загробной жизни. Последняя их заботила ничуть не меньше сиюминутных дел. Возможно, поэтому люди пытались найти порталы, которые ведут в загробный мир и даже находили места, которые, по их мнению, таковыми являлись.
1. Алепотрипа
Греческая Лисья нора.
Алепотрипа («Лисья нора») - огромная пещерная система в Греции, которая может быть источником вдохновения для мрачного мифа об Аиде. В пещера есть даже озеро, которое, возможно, как раз и было прототипом реки, через которую умершие переходили в мир иной. Пещера была забыта в течение многих тысячелетий, пока не была случайно открыта охотником, чья собака погналась за лисой. Лиса улизнула, но собака наткнулась на вход в пещеру. В Алепотрипе захоронения и ритуалы начали проводить еще 6000 лет назад. В ней были обнаружены останки 170 людей, а также керамические изделия и другие артефакты.
2. Актун-Туничиль-Мукналь
Актун-Туничиль-Мукналь - пещера в Белизе.
Актун-Туничиль-Мукналь - пещера в Белизе, которая когда-то считалась входом в загробный мир майя – Шибальбу. Во время ритуалов майя в пещере всегда присутствовали огонь, керамика и человеческие жертвы. Жертв приводили в пещеру, ударяли по голове достаточно сильно, чтобы пробить череп и бросали на месте. Затем разбивали несколько ритуальных глиняных сосудов. Чтобы добраться до пещеры, нужно было протиснуться через несколько узких отверстий и переплыть подземное озеро. Вода с большим содержанием минералов пропитывала жертвы в пещере настолько, что их скелеты буквально вросли в пол пещеры и сверкают кристаллами.
3. Плутоний
Плутоний - вход в греческий Гадес.
Плутоний – не только радиоактивный элемент, но и название входа в греческий Гадес. В Иераполисе (современный Памуккале в Турции) есть место, которое местные жители многообещающе называют «дырой демонов». Именно здесь было найдено то, что осталось от храма Плутона. Во время раскопок была найдена дыра в земле, из которой исходит углекислый газ. Его концентрация была такой, что птицы, которые пролетали мимо, задохнулись и упали замертво.
4. Вулкан Масая
Вулкан Масая.
Когда конкистадоры достигли Никарагуа, они нашли извергающийся вулкан Масая. Неизвестно по каким причинам, но они сочли, что в кратере живет нечистая сила и окрестили его «Адская глотка». Хотя местное население не считало, что в вулкане находится вход в подземный мир, испанцы были в этом так убеждены, что установили крест на краю кратера. Ранее же местные жители часто приносили в жертву детей и женщин, бросая их в лаву, чтобы попытаться положить конец засухам, полагая, что гора является богом, которого нужно успокоить.
5. Пергуза
Озеро Пергуза.
На Сицилии есть знаменитый вулкан Этна, который древние считали вратами в ад. Но это также место, где Аид утащил Персефону, дочь богини урожая Цереры, в свой дом в Преисподней. Поэт Овидий писал о том, как Персефона играла на близлежащем озере Пергуза, когда Аид схватил ее. После того как ее дочь похитили, Церера впала в скорбь, а земля стала бесплодной. В итоге они достигли с Аидом компромисса: Персефона проводила шесть месяцев на земле (весной и летом) и шесть под ней, со своим новым мужем (осенью и зимой). Каждый год весной Персефона поднимается из недр Земли и выходит через озеро Пергуза.
6. Дарваза
Горящий кратер Дарваза.
В Туркменистане есть постоянно горящий кратер. Его происхождение являются спорными, но он явно современный. Основная теория гласит, что его подожгли в 1971 г. При поиске природного газа советские геологи обнаружили, что скважина испускает ядовитые газы. Они сочли, что разумным решением будет поджечь газ, чтобы они выгорел. Кратер загорелся и продолжает гореть до сих пор, уже в течение 45 лет. Пылающий кратер Дарваза известен по всему миру, как «Врата в ад».
7. Кипящая преисподняя Беппу
Кипящая преисподняя Беппу.
В отличие от некоторых других «врат в ад» в этом списке, к преисподней Беппу можно легко добраться на автобусе. Япония расположена на Тихоокеанском огненном кольце, поэтому в ней в большом количестве присутствуют вулканические горячие источники, яркие примеры которых можно найти в городке Беппу. Здесь можно найти настоящие адские озера, в которых невозможно купаться, ведь, они…. кипят. А учитывая, что в одном из них красная вода (из-за наличия оксидов железа и магния), то оно выглядит как озеро из кипящей крови .
8. Город-призрак Фэнду
Город-призрак Фэнду.
На горе Мин в Китае есть целый комплекс храмов и святилищ. Все они имеют некоторую ассоциацию с загробной жизни и теми, кто стремится достичь ее. Гора стала известна, как ад, когда два искателя мудрости, Инь и Ван, в 200-х годах до нашей эры отправились туда, чтобы практиковать даосские учения. В итоге они обрели мудрость и стали бессмертными, но если прочесть их имена вместе (Yinwang), то на китайском это означает «Король ада».
Посетители, которые хотят добраться до Фэнду, но при этом избежать ада, должны пройти три испытания. Для начала им нужно перейти мост, который могут пересечь только добродетельные люди (а грешники падают с него). Следующее испытание – пройти путь призраков, на котором человека будут судить мертвые. Третье испытание – простоять на одной ноге в течение трех минут на камне.
9. Пещера Сивиллы
Пещера Сивиллы.
В древнем мире люди всерьез воспринимали пророчества. Считалось, что под влиянием бога некоторые люди могут видеть будущее. В античном мире такими прорицательницами были сивиллы – женщины- пророки. Одной из самых известных была Сивилла Кумская, которая была описана в Энеиде». Эней по пути к сивилле должен был спуститься в подземный мир, в котором была пещера с множеством ходов. Что интересно, в 1932 году эта пещера сивиллы была действительно найдена в Кумах и в ней есть множество ходов и боковых ответвлений.
10. Некромантейон Эфира
Некромантейон Эфира.
В Аиде есть пять рек. Интересно, что Некромантейон Эфира (Оракул мертвых) сидит около трех из них: Ахерона («река скорби»), Пирифлегетонт («Пылающий огнем») и Коцит («Река воплей»). В Некромантейоне Эфира можно было пообщаться с теми, кого Харон перевез на ту сторону реки в царст
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