Вся неправда об экспедициях и открытиях

Жажда открытий и исследований всегда была частью нашей истории, будь то путешествия через моря и океаны, или полеты в космос. Удивительные вещи и места, которые обнаруживали искатели приключений на протяжении многих веков, наполняли наши жизни новым смыслом и вдохновляли на все новые свершения, но некоторые из них в итоге оказывались ненастоящими… Такие «открытия» иногда были связаны со вполне реальными событиями.
Но с каждым пересказом они становились все более преувеличенными, в итоге превращаясь в весьма отдаленный образ увиденного в действительности. Психологическое давление на участников экспедиций прошлых веков, отправлявшихся найти что-то новое на другом конце Земли и прославиться у себя на Родине, было таким сильным, что иногда по возвращении домой они приукрашивали истории о пережитом или попросту выдумывали яркие сказки, чтобы впечатлить любопытных слушателей и оправдать свои экспедиции. Перед вами несколько примеров таких фальсификаций и не подтвердившихся мифов:
10. Золотой город
Одни из самых ранних исследователей Америки приплыли в эту часть света из Испании. Эрнан Кортес (Hernan Cortes) был среди первых испанцев, высадившихся на берег Америки, и именно его команда обнаружила столицу ацтеков, перебила всех местных жителей и украла все их золото и серебро. Трофеи Кортеса породили слухи о затерянном городе, утопающем в золоте где-то в непроходимых джунглях далекого материка. Услышав все эти яркие истории, испанский король отправил в Новый свет новых исследователей, чтобы они нашли это удивительное место, полное несметных богатств, и привезли домой добытые сокровища, прославив отчизну и корону.
Испанский конкистадор Кабеса де Вака, Альвар Нуньес (Alvar Nunez Cabeza de Vaca) прознал от местных жителей о семи золотых городах Сиболы (Cibola), в которых предположительно хранились удивительные сокровища. Соблазнившиеся испанские губернаторы отправили сразу несколько кораблей на поиски легендарных городов, но все, что они в итоге нашли – это маленькие и скромные деревушки. Конкистадоры так и не обнаружили легендарное золото и поэтому довольно быстро потеряли свой интерес к этим местам, но мифы про Эльдорадо (El Dorado) и Затерянный город Z (Lost City of Z) вдохновляли искателей приключений еще несколько десятилетий спустя.
Недавно археологи выяснили, что Эльдорадо не был городом как таковым. Этот термин скорее относился к старинному ритуалу, в котором новый предводитель племени покрывал себя золотой пылью и приносил пожертвования из золота, прежде чем заполучить свой трон.
9. Великаны Южной Америки
Фернан Магеллан (Ferdinand Magellan), известный как первый человек, совершивший кругосветное мореплавание, в своей уникальной экспедиции встретил племя великанов, обитавших на территории современной Аргентины. В мире, действительно, периодически рождаются очень высокие люди, но команда Магеллана уверяла, что им повстречались гиганты ростом свыше 3 метров! Однако в истории были и другие исследователи, подтверждавшие слова известного путешественника. Например, сэр Фрэнсис Дрейк и капитан Байрон (Sir Francis Drake, Commodore Byron) также заявили, что столкнулись с южноамериканскими великанами.
Многие историки тех лет охотно верили словам мореплавателей, потому что научное сообщество прошлых веков было намного более религиозным, а в Библии как раз есть упоминание гигантов, населявших Землю в ветхозаветные времена, и всем известна история Давида и Голиафа. Последним свидетельством встречи с великанами стала история Байрона, встретившего необычайно высокорослых жителей Патагонии в 18 веке. Вероятнее всего, мореплаватели увидели очень высоких аборигенов и преувеличили рост этих аборигенов, будучи под впечатлением от вида колоритных туземцев.
8. Источник молодости
Старение всем дается непросто, поэтому неудивительно, что в мире есть так много сказок про бессмертие и про поиски источника вечной молодости, ведь людям так свойственно мечтать о недостижимом. Одна из самых ранних историй про источник нескончаемой юности, красоты и здоровья принадлежит Геродоту (Herodotus), древнегреческому историку, верившему, что таким магическим ресурсом обладали древние эфиопские племена. Даже Александр Великий утверждал, что где-то в Средиземноморских землях он обнаружил реку с целительной водой.
Возможно, одна из самых знаменитых и запутанных историй про поиски источника молодости связана с Хуаном Понсе де Леоном (Juan Ponce de Leon). Однажды от местных жителей он услышал, что карибский остров Бимини (Bimini) таит волшебный родник, воды которого возвращают молодость. Хуан собрал команду и отправился на этот остров, но судя по записям корабельных журналов, исследователь был больше заинтересован в поиске золота. Не найдя на Бимини ни сокровищ, ни магического источника, мореплаватель отправился на север и открыл Флориду. Сегодня на Бимини все же есть достопримечательность, которую местные гордо называют «Источником молодости», но по сути это всего лишь небольшой ручей с обычной минеральной водой.
7. Русалки
Христофор Колумб больше всего известен как мореплаватель, открывший Новый свет. Но в списке его достижений есть и другие примечательные истории, которые вызывают немалые сомнения в их подлинности и достоверности. В 1492 году Колумб заявил, что он видел русалок. Джон Смит (John Smith) также сообщил о встрече с русалками, и оба эти мореплавателя утверждали, что эти мифические создания далеко не так прекрасны, какими их принято изображать на картинах. Хотя скептики уверены, что даже если эти мужчины и видели кого-то с длинными хвостами, это были не русалки, а обычные ламантины.
Одним из самых ранних упоминаний о человеке-русалке был вавилонский бог Оанн (Oannes), получеловек и полурыба. Схожие истории про богов с рыбьими хвостами существуют в греческой и римской мифологии, включая греческие упоминания сирен. Вероятно, именно эти легенды и внушили людям веру в русалок. Даже в Шотландии и в Уэльсе есть истории про женщин, выходящих из моря, чтобы найти себе земного мужа. Средневековые тексты и вовсе причисляли русалок к простым морским обитателям наряду с существующими животными. С такой верой в реальность этих существ неудивительно, что даже самые известные мореплаватели были готовы признать в очертаниях морского млекопитающего сказочную русалку.
6. Котопес из Боливии
При мыслях о мифических животных мы обычно вспоминаем про Снежного человека или Лох-несское чудовище, но немногие из нас слышали о боливийском криптиде «Митла» (Mitla). Это животное однажды повстречалось Перси Фосетту (Percy Fawcett), исследователю и путешественнику, известному за создание карты тропических лесов Амазонки. Многие из существ, описанных Фосеттом, оказались реальными, включая и анаконду, но загадочная митла все еще считается мифическим зверем.
Несколько человек утверждают, что тоже видели митлу, но фотографий этого животного так и не было сделано ни одним из очевидцев. Чаще всего его описывают как собаку с кошачьими чертами. Одни говорят, что этот зверек небольших размеров и состоит в родстве с короткоухими собаками, другие – что это крупное животное, и оно больше похоже на кошку. Противоречивые описания все больше наводят на мысли о выдумке, хотя доказать, что этот боливийский котопес – вымысел, тоже пока не удалось.
5. Вымысел Картье (Cartier)
Француз Жак Картье был тем самым человеком, которому король Франциск Первый (King Francis I) повелел проложить морской путь из Канады в Азию. После возвращения Картье из Канады, монарх был так доволен отчетом мореплавателя, что в 1540 году он отправил своего доверенного исследователя уже вместе с целой группой поселенцев, чтобы колонизировать Новый свет. Но экспедиция прошла не так успешно, как хотелось бы.
Даже при наличии проводников из племени ирокезов, Картье все равно не нашел общий язык с остальными местными жителями желанных земель. Выбирая между рассерженными племенами индейцев и морозной зимой, преграждавшей французам путь на восток, Картье в итоге повернул назад. По дороге в районе Квебека (Quebec) путешественник, как ему показалось, обнаружил месторождение золота и алмазов, о чем Картье поспешил сообщить королю лично, оставив колонистов на временной стоянке в Ньюфаундленде (Newfoundland). После того как Франциск Первый выяснил, что драгоценные камни и золото оказались ненастоящими и не такими уж и ценными, а также что группа поселенцев не добилась поставленной цели, мореплавателя Картье больше никогда не посылали в новые путешествия.
4. Мадагаскарское дерево-демон
В начале 20 века исследователи Чейз Салмон Осборн и капитан Де ла Мотт Херст (Chase Salmon Osborn, Captain V. de la Motte Hurst) отправились в экспедицию на далекий остров Мадагаскар в надежде обнаружить там мифическое дерево, пожирающее людей. Вероятно, свое любопытство мужчины захотели удовлетворить именно после прочтения истории из старой американской газеты «New York World». Местные жители также подтвердили, что такое дерево существует, вдохновив прибывших американцев на еще более тщательные поиски.
К сожалению, путешественники гонялись за выдуманным деревом. История из газеты была написана репортером Эдмондом Спенсером (Edmund Spencer), поделившимся с читателями якобы интервью с исследователем, который стал очевидцем поедания маленькой девочки. Только вот ни этот собеседник Спенсера, ни плотоядное дерево не существовали в реальности. Статья была написана для развлечения публики, но многие читатели восприняли ее слишком серьезно, а кто-то даже отправился на Мадагаскар в поисках жуткого растения, которое так никогда и не было найдено.
3. Древние египтяне в Аризоне
В 1909 году журнал Phoenix Gazette запустил серию историй про приключения господина Кинкейда (G.E. Kinkaid), путешественника, отправившегося изучать Гранд-Каньон (Grand Canyon). В одном из глубочайших каньонов на Земле он якобы обнаружил подземное поселение с древними египетскими или азиатскими артефактами. Впечатлительная публика начала всерьез задумываться о том, что поселенцы из Азии или Ближнего Востока могли приплыть в Аризону еще тысячи лет тому назад до испанских конкистадоров. Статьи повествовали о том, что Кинкейд обнаружил в своем путешествии мумии, статуи, глифы (надписи) и старинное оружие, которые очень сильно отличались от других археологических находок в этом регионе.
Но не спешите восторгаться… Пара историй из местной газеты стала единственным упоминанием о таинственных артефактах и египетских поселениях под землей в американской глуши. Сегодня Великий Каньон – это национальный парк, находящийся под охраной правительства США, и с тех пор никто здесь не проводил сомнительные археологические раскопки.
Интересно, что команда американского исследователя и географа Джона Весли Пауэлла (John Wesley Powell) тщательно изучила район, где позже побывал тот самый Кинкейд, и в ее отчетах не было ни слова об азиатских или египетских реликвиях. А ведь такие находки могли бы стать настоящей сенсацией и сыграть поворотную роль в нашем представлении о миграции древних народов. Возможно, мы никогда не узнаем, совершил ли Кинкейд великое и затем засекреченное от общественности открытие, или же придумал наглейшую ложь.
2. Земля Крокера (Crocker)
В конце 19 и в начале 20 века обнаружение точного места расположения Северного полюса было настоящим вызовом для исследователей и путешественников, что немало способствовало и другим удивительным находкам. Но никто из самых отъявленных храбрецов не смог похвастать более захватывающим открытием, чем обнаружение Робертом Пири (Robert Peary) целого нового континента. По крайней мере именно такова была его версия. В 1906 году спустя несколько месяцев безуспешных поисков Северного полюса Земли путешественник заявил, что в районе острова Элсмир (Ellesmere) он обнаружил сушу весьма внушительных размеров. Исследователь назвал это место «Землей Крокера» в честь Джорджа Крокера, спонсора экспедиций Роберта Пири.
Несколько человек с легкостью поверили в его историю, ведь на тот момент Пири был одним из очень немногих путешественников, побывавших в Арктике. Вдобавок распределение океанических течений тех времен также наводило ученых на мысль, что в этом регионе должна быть существенная по своим размерам суша. Но с появлением летательных аппаратов стало ясно, что в обозначенном районе нет никакого нового материка. На месте разделения морских течений в море Бофорта, где должен был быть выдуманный материк, оказалась разве что крупная воронка из океанических потоков. Возможно, Пири просто привиделось, что ему повстречался крупный участок суши, или это был обыкновенный мираж. Еще вероятнее всего то, что мореплаватель выдумал открытие континента Крокера, чтобы оправдать свою провалившуюся экспедицию на Северный полюс.
1. Пирамиды в Антарктиде
Недавно группа неизвестных путешественников заявила, что обнаружила в Антарктиде самые настоящие пирамиды. В сети даже появилось 3 фотографии этого необычайного открытия. Вскоре было доказано, что эти кадры – подделка, но некий Винсент Фуэнтес (Vincente Fuentes) из Испании вновь поднял тему пирамид, продемонстрировав снимки сервиса Google Earth, на которых загадочные объекты видны с разных ракурсов. Однако большинство ученых уверены, что на изображениях представлены не рукотворные пирамиды, а обычные снежные сугробы, ледовые образования или старые разрушенные горные массивы.
По мнению Эрика Ригнота (Eric Rignot), профессора геонауки (науки о Земле), обнаруженные на снимках со спутника пирамиды – это скорее всего обычные горы. Приверженцы теории о таинственных пирамидах утверждают, что горы таких форм в природе не бывают, но Ригнот считает, что такая форма рельефа вполне могла образоваться благодаря эрозионному процессу цикличного оттаивания и замораживания. Тем более что эти пирамиды находятся как раз посреди горного массива. К тому же очень сложно поверить в то, что жесточайшие холода Антарктиды и отсутствие объективных условий для выживания могли позволить процветание здесь какой-либо древней цивилизации, якобы построившей посреди ледовой пустыни целые пирамиды
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