Зачем на самом деле чумные доктора носили маски в виде клюва

Зловещий костюм чумного доктора.
В середине XIV века в Европу из территории современной Монголии попала чума. За два века она унесла жизни 80 миллионов человек. Одним из символов ужаса, нищеты и горя того времени стали жуткие костюмы чумных докторов. Ведь если люди видели на улицах своих городов врачевателей с маской-клювом, это означало только одно – к ним пришли несчастья.
Шарль де Лорм, 1630 год. | Фото: thevintagenews.com.
Считается, что костюм чумного доктора изобрел француз Шарль де Лорм в 1619 году, до него лекари не носили единого образца одежды. Брюки, длинный плащ и перчатки, выполненные из вощеной кожи. Они должны были защищать докторов от физического контакта с зараженными.
Доктор Шнабель фон Ром («Доктор Клюв Рима»), гравюра Поля Фюрста, 1656 | Фото: thevintagenews.com.
Маска чумного доктора.
Самой колоритной деталью чумного доктора была маска. Она напоминала клюв птицы. Это неслучайно, ведь раньше люди считали, что зараза переносится птицами. Но у «клюва» было и практическое назначение: внутри него вкладывался пучок лекарственных сильно пахнущих трав. Доктора полагали, если не вдыхать смрадный запах, исходящий от больных и трупов, это убережет их от заражения.
Кроме того, доктора постоянно жевали чеснок, а в уши и ноздри вкладывали губки, пропитанные ладаном. Чтобы не потерять сознание от такого смешения ароматов, в «клюве» делалось два отверстия. Черная широкополая шляпа указывала на статус лекаря.
Одеяние чумного доктора. | Фото: thevintagenews.com.
У каждого чумного доктора обязательно при себе имелась длинная трость. Ею он прикасался к больному, проверял пульс, исследовал пораженные участки кожи. Еще этой тростью врачи отбивались от людей, которые подбегали к ним с мольбами прекратить мучительные боли.
Чумной доктор - символ горя и страдания. | Фото: thevintagenews.com.
Несмотря на свои защитные костюмы, доктора заражались также часто, как и все остальные. Их методы лечения кровопусканием и наложением жаб на гнойники были неэффективными, т. к. истинные источники заболевания были неизвестными на тот момент. Чума передавалась не через неприятные запахи, а через укусы блох, крыс, контакт с зараженными продуктами, тканями, воздушно-капельным путем.
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