Самые отдалённые и труднодоступные места на планете

На нашей перенаселённой планете, насчитывающей порядка 7,3 миллиарда человек, кажется, почти невозможно найти уединённые места, куда можно было бы сбежать от повседневной суеты. В течение последних десятилетий люди всё чаще вступают во владения всё большего числа мест, которые когда-то были нетронутой природной красотой. К сожалению, это затрагивает и бесчисленное количество видов животных и растений, ареалом обитания которых были эти места.
Тем не менее, если вы относитесь к числу тех, кто любит расслабляться в безмятежной тишине вдали от всех, у нас для вас есть хорошие новости! Каким бы невероятным это ни казалось, человек всё-таки добрался не до всех уединённых мест с первозданной красотой. Такие места, ещё не испорченные присутствием человека, всё-таки можно найти на нашей планете, хотя добраться до них будет очень нелёгкой задачей.
Чтобы насладиться красотой некоторых из самых отдалённых мест в мире, придётся отказаться от городского комфорта и отправиться в путешествие по незнакомым местам — горам, джунглям и островам, которые находятся в тысячах километрах от оживлённых мегаполисов и популярных достопримечательностей.
От небольшой индийской деревни, окружённой потрясающей красотой нетронутой природы, и австралийского шахтёрского городка, спрятавшегося в палящей пустыне, до изолированной деревни в Аризоне, где почта до сих пор доставляется на мулах — перед вами 25 самых отдалённых и труднодоступных мест нашей планеты:
25. Вестманнаэйяр (Vestmannaeyjar), Исландия
Расположенный на южном побережье Исландии, архипелаг Вестманнаэйяр является замечательным примером прекрасного отдалённого места. Населённый почти 4.000 человек, этот архипелаг станет раем для каждого любителя одиночества.
24. Ла-Ринконада (La Rinconada), Перу
Расположенный на высоте 5.100 метров над уровнем моря, этот перуанский городок гордится званием самого высочайшего населённого пункта в мире. В городе плохо развита система канализации и сточных вод, а кроме того, все 50.000 его жителей борются с загрязнением окружающей среды от близлежащих золотых приисков.
23. Уезд Медог (Medog County), Китай
Это может показаться удивительным, но даже в Китае, самом густонаселённом государстве мира, существуют места, где вряд ли можно встретить человека. Расположенный в Тибетском автономном регионе, этот уезд являлся единственным в Китае, где до 2010 года не было дорог. Но даже сейчас Медог с населением всего 10.000 человек остаётся очень пустынным и уединённым местом.
22. Берег Скелетов (Skeleton Coast), Намибия
Расположенный в северной части атлантического побережья Намибии, Берег Скелетов является одним из самых экстремальных, изолированных, засушливых и жутких мест. Одно из немногих коренных племён, способное жить на этой негостеприимной земле, называется Химба, люди которого живут охотой и собирательством.
21. Полуостров Кейп-Йорк (Cape York Peninsula), Австралия
Расположенный в северной части австралийского штата Квинсленд, полуостров Кейп-Йорк считается одним из последних оставшихся на нашей планете пустынных мест. Будучи естественной средой обитания многочисленных видов животных и растений, многие из которых являются эндемиками этого уникального региона, полуостров также является домом для 18.000 человек (преимущественно, аборигенов).
20. Архипелаг Кергелен (Kerguelen Islands), Заморские владения Франции
Также известный под названием «Заброшенные острова» за невероятно удалённое расстояние от любой цивилизации, архипелаг Кергелен — это группа островов в южной части Индийского океана. Находящиеся более чем в 3.300 км от ближайшего населённого пункта, острова Кергелен не имеют постоянного населения, являясь местом расположения исследовательского центра, время от времени используемого французскими учёными.
19. Муннар (Munnar), Индия
Индия, вторая по численности населения страна в мире, также может похвастаться некоторыми малонаселёнными местами, спрятанными в горах вдали от шумных мегаполисов. И Муннар, небольшой городок в штате Керала (Kerala) в южной части страны, определённо является одним из таких мест. Расположенный среди нетронутой природы, этот город примечателен своими живописными чайными плантациями.
18. Иттоккортоормиит (Ittoqqortoormiit), Гренландия
Город Иттоккортоормиит, один из самых северных и холодных населённых пунктов на нашей планете, находится в Восточной Гренландии. Известный уникальной дикой природой, такими животными, как полярные медведи, овцебыки и тюлени, этот регион также является домом почти для 450 человек, которые зарабатывают на жизнь в основном за счёт ловли китов и охоты на полярных медведей.
17. Оймякон, Россия
Расположенный в восточной части Республики Саха, Оймякон является изолированным населённым пунктом, в котором проживают почти 500 человек. Имея достаточно сложный тип климата, Оймякон известен как один из «Полюсов холода», являясь самым холодным местом на планете, где проживает постоянное население. 6 февраля 1933 года здесь была зарегистрирована температура –67,7°С.
16. Кубер-Педи (Coober Peddy), Австралия
Кубер-Педи — это небольшой городок с населением порядка 1.700 человек, спрятанный в пустыне в Южной Австралии почти в 850 километрах от Аделаиды. Несмотря на свои размеры и крайнюю отдалённость, этот городок известен в Австралии и многих других странах, как крупнейшее месторождение опалов. Городок также знаменит своими подземными комфортабельными жилищами, в которых люди живут, укрываясь от палящей дневной жары и песчаных бурь.
15. Анга-Роа (Hanga Roa), остров Пасхи, Чили
Анга-Роа — главный город и порт острова Пасхи. Население города, насчитывающее порядка 3.300 человек, составляет 87% населения всего острова. В городе, расположенном между потухшими вулканами Теревака (Terevaka ) и Рано-Кау (Rano Kau), также есть Международный аэропорт Матавери, который является одним из самых отдалённых аэропортов на нашей планете.
14. Тристан-да-Кунья (Tristan da Cunha), Британские заморские владения
Расположенный в южной части Атлантического океана в 2.800 километрах от Южной Африки и в 3.360 километрах от Южной Америки, Тристан-да-Кунья является самым отдалённым населённым островом в мире. На острове, являющемся частью Британских заморских территорий, живёт около 300 человек, живущих преимущественно за счёт сельского хозяйства и ремесла.
13. Зас-Фе (Saas-Fee), Швейцария
Окружённое 13-тью четырёхтысячниками (горами, высота которых превышает 4.000 метров над уровнем моря), Зас-Фе — это небольшое горное поселение в Южной Швейцарии. Обычное автомобильное движение в Зас-Фе запрещено: въезжать на машинах в городок нельзя, их необходимо оставлять на специальных парковках за его пределами. По улицам разрешено ездить только на электромобилях.
12. Манакапуру (Manacapuru), Бразилия
Находящийся в бразильском штате Амазонас, Манакапуру является отдалённым муниципалитетом, укрывшемся в тропических лесах Амазонки. Расположенный почти в 80 километрах вверх по течению от Манауса, столицы штата, этот регион населяет порядка 100.000 человек. Простираясь на площади более 7.300 км², Манакапуру также является местом обитания некоторых наиболее популярных аквариумных рыбок.
11. Остров Буве (Bouvet Island), Зависимая территория Норвегии
Остров Буве, расположенный в южной части Атлантического океана, считается одним из самых отдалённых островов в мире (после о. Пасхи и о. Тристан-да-Кунья). Занимая территорию площадью всего 49 км², остров не имеет постоянного населения. Время от времени он используется в качестве научно-исследовательской базы. Почти 93% территории острова покрыты ледниками.
10. Иннаминкка (Innamincka), Австралия
Иннаминкка — это крошечное поселение в северо-восточной части Южной Австралии и один из нескольких посёлков, обеспечивающих доступ к чрезвычайно негостеприимной пустыне Симпсон. Расположенное в сотнях миль от ближайших городов, это поселение является домом почти для 15 человек, постоянно борющихся с невыносимо жарким и сухим климатом, не говоря уже о частых песчаных бурях.
9. Остров Фула (Foula), Шотландия
Будучи частью архипелага Шетландских островов, Фула является одним из самых отдалённых британских островов с постоянным населением. Занимая территорию площадью всего 13 км², остров служит домом всего для 38 человек, которые живут в основном за счёт сельского хозяйства, овцеводства, а также орнитологического туризма, поскольку Фула является естественной средой обитания многочисленных видов птиц.
8. Станция Мак-Мердо (McMurdo Station), Антарктика
Исследовательский центр и главный населённый пункт в Антарктике, являющейся самым изолированным континентом планеты, станция Мак-Мердо принадлежит Антарктической программе США и является филиалом Национального научного фонда. На станции может разместиться до 1.258 человек, которым придётся бороться с суровым антарктическим климатом.
7. Адак (Adak), Аляска
Расположенный на одноимённом острове на Аляске, Адак является самым западным муниципалитетом США. Город с населением чуть более 300 человек находится в субполярной океанической климатической зоне, характеризующейся постоянной облачностью, умеренной температурой, сильными ветрами и частыми циклоническими штормами. В Адаке 263 дня в году идут дожди, поэтому он является вторым самым дождливым городом в Штатах после города Хило, находящегося на Гавайях.
6. Деревня Бантам (Bantam Village), Кокосовые острова (Килинг)
Будучи крупнейшим населённым пунктом на Кокосовых островах (внешняя территория Австралии в Индийском океане), деревня Бантам является местом проживания большинства из 600 человек, населяющих острова. Жители деревни, расположенной на тропических широтах, наслаждаются постоянными тёплыми температурами круглый год.
5. Супай (Supai), Аризона
Расположенный в округе Коконино, штат Аризона, Супай является одним из самых изолированных городов в США: к нему не ведёт ни одна дорога. Единственный способ попасть туда — прилететь на вертолёте, прийти пешком или приехать на муле. Почта сюда доставляется также на муле, делая Супай единственным местом в США, где почта разносится таким способом. Население города составляет около 200 человек.
4. Фарерские острова (Faroe Islands), Дания
Расположенные примерно посередине между Норвегией и Исландией, Фарерские острова являются автономным регионом Королевства Дании с 1948 года. Эти отдалённые острова, население которых составляет чуть меньше 50.000 человек, известны тем, что здесь обитает больше овец, чем проживает людей. Другим животным, типичным для этой удалённой территории, является фарерский тупик (морская птица).
3. Икалуит (Iqaluit), Канада
Расположенный на южном побережье острова Баффинова Земля, Икалуит является столицей канадской территории Нанавут. Город, населяемый менее чем 7 тысячами жителей, отличается тем, что является самой маленькой по количеству жителей столицей на территории Канады, а также единственной столицей, не связанной магистралью с другими населёнными пунктами. Добраться до этого отдалённого города можно только авиационным или морским транспортом.
2. Лаура (Laura), Маршалловы острова
Лаура — это остров и небольшой город, расположенный на Маршалловых островах (архипелаг в Тихом океане). Лаура возвышается над уровнем моря приблизительно на 3 метра, являясь самым высоким островом в архипелаге. Это одно из немногих мест, где можно насладиться изумительными пляжами и девственной природой, не разделяя это удовольствие с многочисленными толпами туристов.
1. Свальбард / Шпицберген (Svalbard), Норвегия
Норвежский архипелаг Свальбард находится в Северном Ледовитом океане примерно на полпути между континентальной Норвегией и Северным полюсом. На территории площадью более 61.000 км² проживает всего 2.600 человек, так как архипелаг главным образом покрыт ледниками. Уникальное расположение и отдалённость делают Свальбард прекрасным местом для того, чтобы наблюдать северное сияние.
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