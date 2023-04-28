Самые отдалённые и труднодоступные места на планете

На нашей перенаселённой планете, насчитывающей порядка 7,3 миллиарда человек, кажется, почти невозможно найти уединённые места, куда можно было бы сбежать от повседневной суеты. В течение последних десятилетий люди всё чаще вступают во владения всё большего числа мест, которые когда-то были нетронутой природной красотой. К сожалению, это затрагивает и бесчисленное количество видов животных и растений, ареалом обитания которых были эти места.



Тем не менее, если вы относитесь к числу тех, кто любит расслабляться в безмятежной тишине вдали от всех, у нас для вас есть хорошие новости! Каким бы невероятным это ни казалось, человек всё-таки добрался не до всех уединённых мест с первозданной красотой. Такие места, ещё не испорченные присутствием человека, всё-таки можно найти на нашей планете, хотя добраться до них будет очень нелёгкой задачей.



Чтобы насладиться красотой некоторых из самых отдалённых мест в мире, придётся отказаться от городского комфорта и отправиться в путешествие по незнакомым местам — горам, джунглям и островам, которые находятся в тысячах километрах от оживлённых мегаполисов и популярных достопримечательностей.



От небольшой индийской деревни, окружённой потрясающей красотой нетронутой природы, и австралийского шахтёрского городка, спрятавшегося в палящей пустыне, до изолированной деревни в Аризоне, где почта до сих пор доставляется на мулах — перед вами 25 самых отдалённых и труднодоступных мест нашей планеты:



25. Вестманнаэйяр (Vestmannaeyjar), Исландия

24. Ла-Ринконада (La Rinconada), Перу

23. Уезд Медог (Medog County), Китай

22. Берег Скелетов (Skeleton Coast), Намибия

21. Полуостров Кейп-Йорк (Cape York Peninsula), Австралия

20. Архипелаг Кергелен (Kerguelen Islands), Заморские владения Франции

19. Муннар (Munnar), Индия

18. Иттоккортоормиит (Ittoqqortoormiit), Гренландия

17. Оймякон, Россия

16. Кубер-Педи (Coober Peddy), Австралия

15. Анга-Роа (Hanga Roa), остров Пасхи, Чили

14. Тристан-да-Кунья (Tristan da Cunha), Британские заморские владения

13. Зас-Фе (Saas-Fee), Швейцария

12. Манакапуру (Manacapuru), Бразилия

11. Остров Буве (Bouvet Island), Зависимая территория Норвегии

10. Иннаминкка (Innamincka), Австралия

9. Остров Фула (Foula), Шотландия

8. Станция Мак-Мердо (McMurdo Station), Антарктика

7. Адак (Adak), Аляска

6. Деревня Бантам (Bantam Village), Кокосовые острова (Килинг)

5. Супай (Supai), Аризона

4. Фарерские острова (Faroe Islands), Дания

3. Икалуит (Iqaluit), Канада

2. Лаура (Laura), Маршалловы острова

1. Свальбард / Шпицберген (Svalbard), Норвегия