Почему Фредди Меркьюри расстался с единственной женщиной, которую любил

Он стал легендой ещё при жизни, а слухи о нём иногда были похожи на сборник популярной фантастики. Фредди Меркьюри - британский певец и автор хитов группы Queen, личная жизнь которого была переполнена событиями, встречами и разного рода связями и увлечениями. Но среди множества друзей и подруг только один человек занимал особое место в его сердце. Мэри Остин, скромная, хрупкая, почти неземная. Это она стала, кажется, единственной настоящей любовью талантливого исполнителя.
Барышня и музыкант
Фредди Меркьюри и Мэри Остин.
Они впервые встретились в 1970-м, когда Фредди вместе со своим другом Роджером Тейлором на рынке в Кенсингтоне занимались продажей винтажных вещей. Впрочем, ещё до Меркьюри с Мэри, скромной застенчивой девушкой, появившейся на свет в марте 1951 года в семье глухонемых, стал встречаться гитарист Брайан Мэй. Они познакомились на концерте в Имперском колледже, где учился Брайан, и молодой человек, смущаясь и робея, решился пригласить Мэри на свидание. Она тоже не отличалась раскованностью, поэтому предложение приняла слегка настороженно, словно ожидая какого-то подвоха.
Молодые люди стали встречаться, а свидания их обычно ограничивались посещением бара и поцелуем в щеку на прощание. Эти отношения практически стояли на одном месте, ни Мэри, ни Брайан не испытывали сумасшедших чувств друг к другу.
Фредди Меркьюри и Мэри Остин.
Мэри Остин была продавщицей в популярном магазине одежды Biba на Church Street, где царила весьма своеобразная атмосфера, усиливающаяся восточными благовониями. Владелица Барбара Хуланики в своё время устроила настоящую революцию в мире моды, превратив свой бутик в культовое место богемы, где стильные вещи можно было приобрести по доступной цене. Неудивительно, что в магазинчике с утра до вечера толпились представители прогрессивной молодёжи. Многие, кстати, приходили туда, чтобы полюбоваться на красивых продавщиц. Рано или поздно Фредди Меркьюри должен был посетить Biba.
Фредди Меркьюри и Мэри Остин.
И однажды он пришёл вместе с Брайаном Мэйем, который и представил его своей девушке. Мэри идеально вписывалась в обстановку и в то же время стояла как бы особняком: очаровательная блондинка красила губы в помаду цвета бордо и носила колготы такого же оттенка. Кажется, Меркьюри был покорен с первого взгляда, потому что после знакомства он стал всё чаще расспрашивать приятеля о девушке, пока Мэй не понял: друг влюбился и хочет встречаться с Мэри. Учитывая тот факт, что сам Брайан страстью не пылал, он отошёл в сторону.
Счастливые семь лет
Фредди Меркьюри и Мэри Остин.
Ей было 19 лет, Фредди был на пять лет старше, но в те годы это вовсе не делало его уверенным в себе и в своём обаянии. На протяжении полугода он приходил в магазин, где служила Мэри. Иногда один, но чаще в компании кого-то из друзей. Он обязательно улыбался девушке и здоровался с ней, но не проявлял никаких признаков симпатии. Естественно, Мэри относилась к нему, как другу своего приятеля. До тех самых пор, пока Фредди не огорошил её приглашением на свидание.
Она же далеко не сразу смогла принять и полюбить Меркьюри. Она сомневалась в том, что у них вообще что-то может получиться. Он казался ей человеком из другого мира. И всё же в какой-то момент девушка впустила его в свою жизнь. И полюбила Фредди всем сердцем. Однажды на концерте в Иглинском колледже она увидела совсем другого Меркьюри: яркого, талантливого, способного управлять целой толпой. Она поняла, что стала свидетелем рождения звезды и попыталась незаметно ускользнуть, решив, будто больше не нужна возлюбленному. Но он не дал ей уйти. Он любил её так, как не любил никого и никогда в своей жизни.
Фредди Меркьюри и Мэри Остин.
В 1973 году Фредди в преддверии Рождества подарил ей серебряное колечко с нефритом, упакованное в многочисленные коробки от большой до самой маленькой. Мэри даже не поняла сразу смысла этого дара. Только несколько минут спустя она догадалась: таким способом возлюбленный делает ей предложение. Конечно, она согласилась. Правда, очень скоро Фредди передумал скреплять их союз узами брака. Он не отменял помолвку, но и о свадьбе не заговаривал.
Однажды Мэри увидела в магазине очень красивое винтажное свадебное платье и решила, воспользовавшись случаем, выяснить всё же планы Меркьюри на их дальнейшую жизнь. Она спросила у него, не пора ли ей купить наряд к бракосочетанию, на что услышала категоричное «Нет». Девушка была крайне разочарована, но, кажется, не удивлена.
Фредди Меркьюри и Мэри Остин.
К тому моменту отношения между ними становились всё непонятнее. Чем известнее (и богаче) становился певец, тем меньше времени проводил он дома. Он называл их отношения браком, признавался в том, что они очень счастливы вместе. У них действительно была глубочайшая эмоциональная связь, Фредди и Мэри часто не нужны были слова. Наверное, именно поэтому спустя семь лет совместной жизни она почувствовала, что в их отношениях далеко не всё гладко.
Расставание и вся жизнь
Фредди Меркьюри и Мэри Остин.
Однажды Меркьюри пришёл домой и заявил о том, что им нужно серьёзно поговорить. Сердце Мэри сжалось от нехорошего предчувствия. В тот вечер он рассказал любимой о своей нетрадиционной ориентации. Что должна была делать девушка? Рыдать, закатывать истерики, посылать проклятия на голову человека, предавшего её? Но она его любила. Поняла, приняла и отпустила, ни разу не упрекнув. Мэри желала Фредди только счастья.
Фредди Меркьюри и Мэри Остин.
Они расстались как пара, но оставались вместе всю жизнь Меркьюри. Никто и никогда не смог ему заменить Мэри Остин. Впрочем, он и не искал ей замену. Многочисленные приятели певца впоследствии задавали ему вопрос, почему они не могут занять место Мэри. И он отвечал: это просто невозможно. Она всегда была единственным его другом, он же стал крестным отцом Ричарда, старшего сына Мэри.
Фредди Меркьюри с Мэри Остин и её сыном.
Эта женщина была рядом, когда он уже почти не поднимался с постели. Она сидела рядом с его кроватью, смотрела на Фредди и буквально окутывала его своей любовью. Она не отходила от Меркьюри, даже когда он засыпал. Просыпаясь, он всегда видел свою «верную старушку». Тяжелее всего ей было после ухода певца. Одиночество поглотило её целиком, но она знала, что должна жить. Фредди Меркьюри оставил ей огромное наследство, в том числе знаменитый особняк Garden Lodge в Кенсингтоне стоимостью около 7 миллионов фунтов стерлингов и права на песни, которые продолжают приносить огромную прибыль.
Мэри Остин.
Она же выполнила его последнюю волю, захоронив прах тайком от всех, чтобы любимый человек мог покоиться с миром, как он того хотел. Без толп фанатов, осаждающих его могилу. Точного места до сих пор никто не знает, хотя поклонники певца всё же нашли могилу, похожую на последнее пристанище Фредди, на кладбище Кенсал Грин. По крайней мере, на ней стоит имя Фаррух Булсара, настоящее имя Фредди Меркьюри, и совпадают даты рождения и смерти. Но Мэри Остин не подтверждает и не опровергает догадки поклонников. Она намерена сохранить эту тайну, ведь она дала слово Фредди: никто не побеспокоит его после смерти.
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