Фотографии знаменитостей, сделанные одним из лучших современных фэшн-фотографов Микаэлем Янссоном

Микаэль Янссон – фотограф-профессионал в мире рекламной и фешин-фотосъёмки. Работы этого современного фотографа вне времени. Он родился в Стокгольме, живёт в Лондоне и снимает на плёнку и цифру по всему миру. На его фотографиях звёзды горят ещё ярче.
1. Дарья Вербова и Юлия Штегнер
Независимый нрав, естественная красота и тяга к приключениям.
Микаэль Янссон — ведущий шведский фэшн-фотограф и талантливый режиссёр. Авторитетный профессионал регулярно работает с такими крупными изданиями, как американский и французский Vogue, Interview и Love Magazine.
2. Хлоя Грейс Морец
Талантливая американская актриса и модель.
3. Синди Кроуфорд
Американская супермодель, актриса и ведущая MTV.
Каждая новая работа Янссона становится настоящим сюрпризом для почитателей его таланта. Иногда он работает в совершенно необыкновенном жанре и его работы больше напоминают картины
художников-импрессионистов, созданные не для журнала или другого издания, а для профессиональной художественной выставки.
4. Эмбер Валлетта в 1994 году
Одна из самых знаменитых и высокооплачиваемых фотомоделей девяностых.
5. Аманда Сейфрид
Популярная американская киноактриса и певица.
Микаэль Янссон родился и вырос в столице Швеции. В 1970-х годах Янссон фотографировал знаменитых музыкантов и артистов, которые приезжали с концертами в Стокгольм, а уже в середине 80-х стал ассистентом шведского фотографа Карла-Йохана Рённа.
6. Американская актриса
Талантливая американская актриса и знаменитая модель.
7. Дженнифер Лоуренс
Американская актриса и лауреат премии «Оскар».
В 1987 году мастер фэшн-фотографии возвращается в Стокгольм, где открывает собственную студию и фотолабораторию, в которой сейчас хранится его бесценный архив.
8. Фотосессия с Дженнифер Лоуренс
Самая высокооплачиваемая актриса по версии журнала Forbes.
9. Фрея Беха Эриксен
«Rebel girl» - топ-модель датского происхождения.
В начале 90-х годов Янссон переезжает в «Город любви». В Париже фотограф начинает работать с такими журналами, как French Glamour, British Vogue, Italian Vogue, Numero, W Magazine и Vogue Paris.
10. Шарлиз Терон
Голливудская актриса и модель южноафриканского происхождения.
11. Эмма Стоун
Одна из самых обаятельных голливудских актрис.
Писатель Клос Бриттон написал о Микаэле Янссоне: «Его визуальное выражение наделено редким качеством в современной фотографии: вневременностью.
Есть нечто, что связывает все его работы воедино. Это женщины, которых он изображает, как это ни парадоксально, сильными и уязвимыми».
12. Кэти Перри
Американская певица и композитор.
13. Аманда Сейфрид
Актриса, которая начала свою карьеру в качестве модели в возрасте одиннадцати лет.
Работы шведского фэшн-фотографа охватывают все жанры, славятся высоким уровнем мастерства и продолжают регулярно украшать обложки ведущих изданий.
14. Дженнифер Лоуренс на лошади
Трехкратная лауреатка премии «Золотой глобус».
15. Голливудская актриса
Дженнифер Лоуренс, снимается в необычной съемке для Christian Dior.
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