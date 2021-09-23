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Фотографии знаменитостей, сделанные одним из лучших современных фэшн-фотографов Микаэлем Янссоном


Фотографии знаменитостей, сделанные одним из лучших современных фэшн-фотографов Микаэлем Янссоном

Микаэль Янссон – фотограф-профессионал в мире рекламной и фешин-фотосъёмки. Работы этого современного фотографа вне времени. Он родился в Стокгольме, живёт в Лондоне и снимает на плёнку и цифру по всему миру. На его фотографиях звёзды горят ещё ярче.

1. Дарья Вербова и Юлия Штегнер


Независимый нрав, естественная красота и тяга к приключениям.

Независимый нрав, естественная красота и тяга к приключениям.

Микаэль Янссон — ведущий шведский фэшн-фотограф и талантливый режиссёр. Авторитетный профессионал регулярно работает с такими крупными изданиями, как американский и французский Vogue, Interview и Love Magazine.

2. Хлоя Грейс Морец


Талантливая американская актриса и модель.

Талантливая американская актриса и модель.

 

3. Синди Кроуфорд


Американская супермодель, актриса и ведущая MTV.

Американская супермодель, актриса и ведущая MTV.

Каждая новая работа Янссона становится настоящим сюрпризом для почитателей его таланта. Иногда он работает в совершенно необыкновенном жанре и его работы больше напоминают картины
художников-импрессионистов, созданные не для журнала или другого издания, а для профессиональной художественной выставки.

4. Эмбер Валлетта в 1994 году


Одна из самых знаменитых и высокооплачиваемых фотомоделей девяностых.

Одна из самых знаменитых и высокооплачиваемых фотомоделей девяностых.

 

5. Аманда Сейфрид


Популярная американская киноактриса и певица.

Популярная американская киноактриса и певица.

Микаэль Янссон родился и вырос в столице Швеции.
В 1970-х годах Янссон фотографировал знаменитых музыкантов и артистов, которые приезжали с концертами в Стокгольм, а уже в середине 80-х стал ассистентом шведского фотографа Карла-Йохана Рённа.

6. Американская актриса


Талантливая американская актриса и знаменитая модель.

Талантливая американская актриса и знаменитая модель.

 

7. Дженнифер Лоуренс


Американская актриса и лауреат премии «Оскар».

Американская актриса и лауреат премии «Оскар».

В 1987 году мастер фэшн-фотографии возвращается в Стокгольм, где открывает собственную студию и фотолабораторию, в которой сейчас хранится его бесценный архив.

8. Фотосессия с Дженнифер Лоуренс


Самая высокооплачиваемая актриса по версии журнала Forbes.

Самая высокооплачиваемая актриса по версии журнала Forbes.

 

9. Фрея Беха Эриксен


Фотографии знаменитостей, сделанные одним из лучших современных фэшн-фотографов Микаэлем Янссоном

«Rebel girl» - топ-модель датского происхождения.

В начале 90-х годов Янссон переезжает в «Город любви». В Париже фотограф начинает работать с такими журналами, как French Glamour, British Vogue, Italian Vogue, Numero, W Magazine и Vogue Paris.

10. Шарлиз Терон


Голливудская актриса и модель южноафриканского происхождения.

Голливудская актриса и модель южноафриканского происхождения.

 

11. Эмма Стоун


Одна из самых обаятельных голливудских актрис.

Одна из самых обаятельных голливудских актрис.

Писатель Клос Бриттон написал о Микаэле Янссоне: «Его визуальное выражение наделено редким качеством в современной фотографии: вневременностью.
Есть нечто, что связывает все его работы воедино. Это женщины, которых он изображает, как это ни парадоксально, сильными и уязвимыми».

12. Кэти Перри


Американская певица и композитор.

Американская певица и композитор.

 

13. Аманда Сейфрид


Актриса, которая начала свою карьеру в качестве модели в возрасте одиннадцати лет.

Актриса, которая начала свою карьеру в качестве модели в возрасте одиннадцати лет.

Работы шведского фэшн-фотографа охватывают все жанры, славятся высоким уровнем мастерства и продолжают регулярно украшать обложки ведущих изданий.

14. Дженнифер Лоуренс на лошади


Трехкратная лауреатка премии «Золотой глобус».

Трехкратная лауреатка премии «Золотой глобус».

 

15. Голливудская актриса


Фотографии знаменитостей, сделанные одним из лучших современных фэшн-фотографов Микаэлем Янссоном

Дженнифер Лоуренс, снимается в необычной съемке для Christian Dior.

 

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Фотографии знаменитостей, сделанные одним из лучших современных фэшн-фотографов Микаэлем Янссоном

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Фотографии знаменитостей, сделанные одним из лучших современных фэшн-фотографов Микаэлем ЯнссономПодписаться на мой Instagram
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