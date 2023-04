Почему 10 известных актёров терпеть не могут свои культовые роли, полюбившиеся зрителям

Марлон Брандо

Марлон Брандо в фильме «Трамвай «Желание». / Фото: www.wallhere.com

Шон Коннери

Шон Коннери в фильме «Бриллианты навсегда». / Фото: www.kinopoisk.ru

Дэниел Крейг

Дэниел Крейг в фильме «Казино «Рояль». / Фото: www.sboy.net

Кристофер Пламмер

Кристофер Пламмер в фильме «Звуки музыки». / Фото: www.orlandosentinel.com

Алек Гиннесс

Алек Гиннесс в фильме «Звездные войны». / Фото: www.twimg.com

Вуди Аллен

Вуди Аллен в фильме «Манхэттен». / Фото: www.pinimg.com

Кейт Уинслет

Кейт Уинслет в фильме «Титаник». / Фото: www.womanadvice.ru

Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон в фильме «Сумерки». / Фото: www.sunhome.ru

Дэниел Рэдклифф

Дэниел Рэдклифф в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса». / Фото: www.kinorium.com

Дакота Джонсон

Дакота Джонсон в фильме «Пятьдесят оттенков серого». / Фото: www. goodfon.ru

Актёры, как известно, становятся знамениты благодаря своему таланту и тем ролям , которые они сыграли. Удачная роль в успешном фильме может вознести актёра к вершинам славы, а потому образы, воплощенные на экране в культовых картинах, обычно любят, и воспоминания о них наполнены теплотой. Удивительно, но некоторые артисты буквально ненавидят свои знаковые роли.В своё время для Марлона Брандо знаковой стала роль Стенли Ковальски в картине «Трамвай «Желание». Миллионы женщин стали едва ли не обожествлять актёра после этой работы. Сам же Брандо испытывал крайнее раздражение по этому поводу, ведь его герой был негодяем и пьяницей, не стесняющимся поднимать руку на свою жену. Впоследствии Брандо признавалася: его презрение к собственному персонажу было столь велико, что мешало ему вжиться в роль, и в результате он просто подражал парням, похожим на Стенли.Трудно представить себе лучшего Джеймса Бонда, чем Шон Коннери. Этот образ принёс актёру всемирную славу, но стал для него сплошным разочарованием. Впрочем, его нелюбовь к супергерою объясняется отсутствием взаимопонимания и симпатии к продюсерам «Бондианы», а причиной, почему он всё же раз за разом соглашался на съёмки, был весьма солидный гонорар. В 1971 году актёр решил сам себя наказать за продолжающуюся работу над сериалом и отдал весь свой гонорар на благотворительность. Вместе с тем он в очередной раз разозлил продюсеров, которые терпеть не могли широкие жесты.Актёр проявил полную солидарность со своим коллегой и даже заявил о том, что ещё раз сняться в роли Джеймса Бонда он мог бы исключительно ради очень высокого гонорара. К счастью, в отличие от того же Шона Коннери, он никогда не говорил, будто готов убить своего героя, представься ему такая возможность.Герой Кристофера Пламмера из мюзикла «Звуки музыки» – Георг фон Трапп, офицер в отставке и отец-одиночка – не был ни супергероем, ни негодяем. Но актёр так и не смог смириться с тем, что сам фильм получился слишком уж кисельно-сладким, как и его персонаж. А если учитывать тот факт, что события в картине развиваются накануне Второй мировой войны в Австрии, то подобный сироп и вовсе кажется неуместным.Многие зрители запомнили актёра по роли в культовом фильме Джорджа Лукаса «Звёздные войны». Сам же Гиннесс стыдился своего персонажа Оби-Ван Кеноби, так как ему, актёру шекспировского театра и обладателю «Оскара» за роль полковника Николсона в картине «Мост через реку Квай», приходилось произносить с экрана весьма глупые реплики. Он снимался в «Войнах» только ради того, чтобы поддержать Лукаса, проект которого считали изначально провальным.Удивительно, но Вуди Аллен не любил свою роль Айзека Дэвиса в фильме «Манхэттен», хотя был не только актёром, но ещё режиссёром и сценаристом картины. Сразу же после окончания съёмок он был настолько разочарован в своём творении, что даже хотел бесплатно снять другой фильм, лишь бы «Манхэттен» не дошёл до зрителя. Режиссёр назвал картину своим личным фиаско и никак не мог простить себя за то, что позволил себе «самоуверенное проповедничество».Кто бы мог подумать, что роль Роуз ДеВитт Бьюкейтер в культовом фильме «Титаник» станет самой нелюбимой для актрисы. Такое отношение она объясняет собственной «отвратительной» игрой и неубедительностью на экране. И ещё она просто терпеть не может песню My Heart Will Go On, записанную Селин Дион специально для фильма. При этом саму картину актриса считает своим счастливым билетом, ведь это благодаря «Титанику» для неё открылось множество дверей в мире кино.Роль влюблённого вампира из «Сумерек» прославила актёра и стала самой нелюбимой во всей карьере Паттинсона. Слава отчаянно мешала вести нормальный образ жизни, и ему приходилось постоянно прибегать к ухищрениям, чтобы избежать встречи с папарацци, поджидавшими его на каждом углу. Он даже вздохнул с облегчением, когда его перестали узнавать на улицах. Но, если в отношении собственной популярности Паттинсон слегка кокетничает, то Эдварда Каллена он откровенно не любит. Этот персонаж кажется ему пугающим психопатом, а вовсе не романтичным героем, каким его видят многие.Нельзя сказать, что актёр относится к самому известному своему персонажу слишком уж плохо, но всё же ему давно хочется вырваться из цепких объятий этого образа. Ему кажется, что он давно перерос Гарри Поттера, а вот зрители до сих пор ассоциируют Рэдклиффа именно с ним.Весь мир узнал об этой актрисе после выхода на экраны серии фильмов «Пятьдесят оттенков серого», где Дакота Джонсон сыграла Анастейшу «Ану» Стил. И, если фильмом Дакота Джонсон гордится, то свою героиню откровенно недолюбливает, о чём не раз говорила в интервью.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: