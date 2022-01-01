Самые охраняемые в мире места

Секретные бункеры, укрытия Судного дня и сверхзащищенные базы существуют не только в голливудских фильмах. Человечество и в самом деле успело создать целую кучу мест, попасть в которые может далеко не каждый. Вот, к примеру, 11 самых охраняемых мест нашей планеты — в том числе и обычная парковка!









Тюрьма ADX Florence

Гора Шайенн

База отдыха «Зеленый шиповник»

Демилитаризованная зона в Корее

Парковка Bold Lane

Банк Федерального резерва

Хранилище мормонов

Форт Нокс

База сайентологов

Библиотека Ватикана

Бункер «Пионен»