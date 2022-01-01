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Самые охраняемые в мире места

Секретные бункеры, укрытия Судного дня и сверхзащищенные базы существуют не только в голливудских фильмах. Человечество и в самом деле успело создать целую кучу мест, попасть в которые может далеко не каждый. Вот, к примеру, 11 самых охраняемых мест нашей планеты — в том числе и обычная парковка!

Самые охраняемые в мире места

Тюрьма ADX Florence


Неофициально эту тюрьму именуют «Горный Алькатрас». Сами же заключенные считают ADX Florence «более чистой версией Ада»: камеры полностью отлиты из бетона, включая койку и раковину. 1400 стальных дверей с контролем по сети, лазерные ловушки и бойцовский собаки прямо на территории. Кроме того, заключенным запрещено видеть друг друга, а охранники имеют право стрелять на поражение даже при малейшем подозрении на побег.

Самые охраняемые в мире места

Гора Шайенн


Здесь во времена холодной войны был построен подземный комплекс NORAD, предназначенный для управления войсками после ядерного удара СССР. Сейчас центр находится в состоянии «горячей консервации», то есть может быть активирован за пару часов.

Самые охраняемые в мире места

База отдыха «Зеленый шиповник»


В лесах западной Вирджинии скрывается один из самых дорогих и защищенных в мире курортов. Попасть сюда могут лишь высокопоставленные члены правительства США. Здесь же, глубоко под землей, расположен и подземный бункер для конгресса страны, выстроенный на случай ядерной войны.

Самые охраняемые в мире места

Демилитаризованная зона в Корее


Самая охраняемая граница в мире, будто для смеха названная демилитаризованной зоной. Попасть сюда практически невозможно: с обоих сторон граница тщательно охраняется.

Самые охраняемые в мире места

Парковка Bold Lane


Удивительно, но самая обычная парковка действительно входит в список самых охраняемых в мире мест. Чтобы оставить здесь машину, придется получить специальный пропуск. Каждое место оснащено специальными датчиками движения и звука.
Если что-то вдруг пойдет не так, все ворота заблокируются автоматически.

Самые охраняемые в мире места

Банк Федерального резерва


Это место — предел мечтаний каждого грабителя на планете. В банке Федерального резерва хранится почти 25% всего золотого запаса мира. Конечно, защищают это богатство не только стальные двери: основное хранилище вообще расположено на глубине в 25 метров под землей.

Самые охраняемые в мире места

Хранилище мормонов


Мормонская церковь возвела собственное хранилище под соленым озером штата Юта. Попасть сюда могут лишь высшие церковные чины. Считается, что секретный архив содержит какие-то библейские документы, публикация которых может подорвать принципиальное существование христианства.

Самые охраняемые в мире места

Форт Нокс


Ограбить знаменитый Форт Нокс не смогла бы и целая армия вооруженных грабителей. Здесь хранят не только золотой запас США, но и все главные исторические документы страны.

Самые охраняемые в мире места

База сайентологов


Далеко в пустыне Нью-Мексико сайентологи выстроили секретную, сверхзащищенную базу. Никто в точности не знает, что здесь прячут, поскольку вход в нее разрешен лишь высшим членам секты.

Самые охраняемые в мире места

Библиотека Ватикана


Библиотека Ватикана появилась в XV. Здесь хранятся самые ценные в мире документы. В принципе, попасть в некоторые части библиотеки возможно: ученые с мировым именем могут составить специальное прошение, которое удовлетворяет (или отказывает ему) сам Папа Римский. Некоторые же рукописи имеет право видеть только он.

Самые охраняемые в мире места

Бункер «Пионен»


Еще одно детище холодной войны, бункер «Пионен» построили в Стокгольме для защиты правительства от возможного ядерного удара. Затем уютное местечко выкупил концерн Bahnhof и устроил под землей самый защищенный в мире дата-центр.

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