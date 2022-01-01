Самые охраняемые в мире места

Секретные бункеры, укрытия Судного дня и сверхзащищенные базы существуют не только в голливудских фильмах. Человечество и в самом деле успело создать целую кучу мест, попасть в которые может далеко не каждый. Вот, к примеру, 11 самых охраняемых мест нашей планеты — в том числе и обычная парковка!
Тюрьма ADX Florence
Неофициально эту тюрьму именуют «Горный Алькатрас». Сами же заключенные считают ADX Florence «более чистой версией Ада»: камеры полностью отлиты из бетона, включая койку и раковину. 1400 стальных дверей с контролем по сети, лазерные ловушки и бойцовский собаки прямо на территории. Кроме того, заключенным запрещено видеть друг друга, а охранники имеют право стрелять на поражение даже при малейшем подозрении на побег.
Гора Шайенн
Здесь во времена холодной войны был построен подземный комплекс NORAD, предназначенный для управления войсками после ядерного удара СССР. Сейчас центр находится в состоянии «горячей консервации», то есть может быть активирован за пару часов.
База отдыха «Зеленый шиповник»
В лесах западной Вирджинии скрывается один из самых дорогих и защищенных в мире курортов. Попасть сюда могут лишь высокопоставленные члены правительства США. Здесь же, глубоко под землей, расположен и подземный бункер для конгресса страны, выстроенный на случай ядерной войны.
Демилитаризованная зона в Корее
Самая охраняемая граница в мире, будто для смеха названная демилитаризованной зоной. Попасть сюда практически невозможно: с обоих сторон граница тщательно охраняется.
Парковка Bold Lane
Удивительно, но самая обычная парковка действительно входит в список самых охраняемых в мире мест. Чтобы оставить здесь машину, придется получить специальный пропуск. Каждое место оснащено специальными датчиками движения и звука. Если что-то вдруг пойдет не так, все ворота заблокируются автоматически.
Банк Федерального резерва
Это место — предел мечтаний каждого грабителя на планете. В банке Федерального резерва хранится почти 25% всего золотого запаса мира. Конечно, защищают это богатство не только стальные двери: основное хранилище вообще расположено на глубине в 25 метров под землей.
Хранилище мормонов
Мормонская церковь возвела собственное хранилище под соленым озером штата Юта. Попасть сюда могут лишь высшие церковные чины. Считается, что секретный архив содержит какие-то библейские документы, публикация которых может подорвать принципиальное существование христианства.
Форт Нокс
Ограбить знаменитый Форт Нокс не смогла бы и целая армия вооруженных грабителей. Здесь хранят не только золотой запас США, но и все главные исторические документы страны.
База сайентологов
Далеко в пустыне Нью-Мексико сайентологи выстроили секретную, сверхзащищенную базу. Никто в точности не знает, что здесь прячут, поскольку вход в нее разрешен лишь высшим членам секты.
Библиотека Ватикана
Библиотека Ватикана появилась в XV. Здесь хранятся самые ценные в мире документы. В принципе, попасть в некоторые части библиотеки возможно: ученые с мировым именем могут составить специальное прошение, которое удовлетворяет (или отказывает ему) сам Папа Римский. Некоторые же рукописи имеет право видеть только он.
Бункер «Пионен»
Еще одно детище холодной войны, бункер «Пионен» построили в Стокгольме для защиты правительства от возможного ядерного удара. Затем уютное местечко выкупил концерн Bahnhof и устроил под землей самый защищенный в мире дата-центр.
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