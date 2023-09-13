10 оригинальных идей, которые сделают интерьер крутым

Порой, один предмет мебели или декора способен сделать интерьер исключительным. Это может быть подушка или ваза, светильник или кресло. Главное, умело подобрать элемент и грамотно интегрировать его в пространство. Мы нашли 10 смелых, интересных и необычных идей, которые сделают интерьер исключительным.







1. Лежит груша, нельзя скушать



Кресло-мешок – предмет интерьера, который легко впишется в любое пространство. Его можно поставить в прихожей, гостиной, на балконе и в детской. А если выбрать модель в виде вязаной груши, то она значительно подогреет интерес к интерьеру и освежит его.







2. В марокканском стиле



Марокканский стиль привлекает своим многообразием. В нём сочетаются восточная и западная культуры, они стильно переплетаются между собой и образуют прекрасный дуэт. Раковина, выложенная марокканской мозаикой, смотрится куда более интересно, чем обычная сантехника. Она придаст интерьеру ванной комнаты особого колорита.







3. На контрасте



Как сделать интерьер маленькой кухни исключительным? Стоит добавить лишь одну деталь – красивый фартук из керамической плитки с изящным контрастным рисунком. Если интерьер выполнен в светлой цветовой гамме, чтобы визуально пространство казалось больше, то орнамент может быть чёрным, зелёным или синим. Тут уже всё зависит от предпочтений хозяев.







4. Весёлый декор



Если хочется разнообразить интерьер кухни и разбавить его монотонность, то можно украсить окно простым и очень эффектным декором. Для этого пригодятся вазы, лейки или любые другие разноцветные сосуды, а также цветная бумага и немного времени. Несложно сделать из бумаги красивые цветы, которые станут отличным акцентом в кухне и поднимут настроение в хмурый день.







5. Чайная пауза



Не стоит выбрасывать чашку, если у неё повредилось дно. Она может превратиться в очень полезный предмет декора. Стоит аккуратно убрать дно, обработать его края и можно использовать его для того, чтобы аккуратно собрать шторы. Такая деталь будет уместна в интерьере кухни.







6. Мечта интеллектуала



Любителям загадок и кроссвордов наверняка понравится эта идея. Что, если вместо стандартной белой плитки, которой зачастую облицовывают стены в ванной, придумать что-то более оригинальное. Например, выложить часть плиток с буквами в виде кроссворда. А слова могут быть мотивирующими, например, «мечтай», «вдохновляйся», «улыбайся» и тому подобные.







7. Полезная площадь



Часто балкон выполняет роль чулана, куда складывают все ненужные вещи. Если же окончательно от них избавиться, освободить балкон, то он может сослужить куда более полезную службу. Например, здесь можно отдохнуть после трудного рабочего дня, почитать любимую книгу и полюбоваться закатом. К тому же, если сделать удобный стеллаж, то на нём прекрасно разместятся вещи, книги и комнатные растения.







8. Древо книголюба



Когда книг много, а стандартные шкафы и стеллажи ставить не хочется, то в ход идут самые необычные идеи. Немного фантазии и самые обычные старые доски превращаются в стильное дерево, которое выполняет не только декоративную роль, а и способно вместить в себе немало книг.







9. Углы в помощь



Часто в маленькой комнате даже негде повесить любимые семейные фото. Благо, что современные дизайнеры обратили внимание на эту проблему и придумали оригинальное решение. Они создали угловые рамки для фото.







10. Морское настроение



Интересный декоративный элемент – коллекция настенных тарелок. Ими можно украсить место над консолью в прихожей или пространство над комодом в спальне. Необычно будут смотреться тарелки в виде рыб, особенно, если они будут разного размера.







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