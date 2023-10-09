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Если бы фотошоп изобрели в XIX веке

В те времена, когда о собственной фотосессии придворные дамы могли только мечтать, объектом вожделения каждой уважающей себя аристократки был красиво написанный портрет. Выгодно подчеркнуть достоинства и умело скрыть недостатки, передав все очарование дамы, было по силам далеко не каждому живописцу. Одним из тех, кому это мастерски удавалось, был Франц Ксавер Винтерхальтер (Franz Xaver Winterhalter) — талантливый художник, чьи полотна и по сей день восхищают неповторимой магией и красотой.

Если бы фотошоп изобрели в XIX веке

Варвара Дмитриевна Римская-Корсакова, 1864 год.

Наверняка почти каждый хоть раз в жизни видел репродукции или оригиналы прекрасных портретов особ благородных кровей XIX века, расположенные в Эрмитаже и других не менее известных музеях и галереях Европы. Их всех объединяет одно: отсутствие недостатков. Именно эта манера исполнения сделала Винтерхальтера самым востребованным придворным портретистом.

Если бы фотошоп изобрели в XIX веке

Принцесса Виктория, 1867 год.

После того как в 1835 году Винтерхальтер нарисовал портрет великого князя Леопольда Бадена, он был назначен его придворным художником. С этого портрета началась его международная карьера. Королевские и аристократические семьи Англии, Франции, Бельгии, России старались заказывать свои портреты только у него.

Если бы фотошоп изобрели в XIX веке

Императрица Мария Александровна, 1857 год.

Несмотря на огромную популярность и востребованность, этот художник так и не был принят в элиту знаменитых живописцев своего времени. Коллеги считали работы Винтерхальтера уж слишком слащавыми и намеренно приукрашивающими реальные лица и пропорции заказчиц.

Если бы фотошоп изобрели в XIX веке

Графиня Варвара Алексеевна Мусина-Пушкина, 1857 год.

Оттачивая свое мастерство из года в год, Винтерхальтер мог идеально написать образ заказчицы, сгладив недостатки, но при этом сохранив невероятную схожесть с оригиналом. Он не оставлял без внимания и туалеты дам. Роскошь бархата, атласа, драгоценных камней — все это идеально передано на холсте.

Если бы фотошоп изобрели в XIX веке

Екатерина Браницкая, графиня Потоцкая, 1854 год.

Франц Ксавер Винтерхальтер навсегда останется великим мастером парадного портрета. На сегодняшний день мастерство художника уже ни у кого не вызывает сомнений, а его умение правильно расставить акценты на достоинствах внешности и запечатлеть на полотне удивительную красоту может только восхищать.

Если бы фотошоп изобрели в XIX веке

Елизавета Баварская, королева Австрии и Венгрии, 1864 год.

Если бы фотошоп изобрели в XIX веке

Кармен Агуадо, герцогиня де Монморанси, 1860 год.

Если бы фотошоп изобрели в XIX веке

Александра, принцесса Уэльская, 1864 год.

Если бы фотошоп изобрели в XIX веке

Аделина Патти, 1863 год.

Если бы фотошоп изобрели в XIX веке

Графиня Ольга Шувалова, 1858 год.

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