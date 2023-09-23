Они не успели наиграться в куклы

Фотографии войны всегда вызывают непередаваемые чувства боли и потери, а свидетельства такой страшной войны, как Вторая мировая, никогда и никого не смогут оставить равнодушным. Особенно если это портреты маленьких детей и женщин, на которых они улыбаются и смотрят с надеждой в светлое будущее, не зная, какая жуткая судьба их ждет.



Предлагаем вам подборку фотографий из архивов Мемориального музея катастрофы.







Гаага, 1942. Ева и Леана Мюнцер. Обе погибнут в Освенциме.







Берлин, 1925. Марион Бассфренд уедет в Англию в 1938-м. Ее родителей немцы убьют в ноябре 1941-го в девятом форте в Каунасе.







Амстердам, 1941. Сюзан Хоххер погибнет в Освенциме через год.







Польша, 1939. Эстер Йохевед Мейерсдорф и ее кукла.







Амстердам, 1941. Труди Шёнфилд спасет соседка, тетя Мими.



Проезжая на велосипеде мимо двора, куда согнали арестованных евреев, тетя Мими заявила охране, что забыла дома кошелек. Ее пропустили внутрь, она схватила Труди за руку и увела ее с собой. Родителей Труди отправили в Освенцим, где они и погибли. Тетя Мими была участником сопротивления, она нашла для Труди приемную семью на окраине Амстердама. После войны Труди уехала в Нью-Йорк.







Кирьят Моцкин, 1951.







Сюзи Лоуи одна из семи детей, рожденных зимой 1945 года в Дахау в «беременном отделении» — группе из семи беременных евреек из Венгрии. Беременных женщин, как правило, не оставляли в живых. Считают, что эсэсовцы приберегли эту группу для возможных торгов с наступавшими американцами.







Все семь женщин благополучно родили здоровых детей. Вот две фотографии, сделанные уже после освобождения.







Фельдафинг (Бавария), лагерь для перемещенных лиц, 1946-1947.



Рейзеле Киркель потеряла в Освенциме мать, сестру и брата. Ее отец пережил концлагерь Дахау и вернулся за ней в Шауляй. Рейзеле так привыкла к своим приемным родителям, прятавшим ее от немцев два с половиной года, что не хотела возвращаться к отцу (а приемные родители не хотели ее отдавать). Приемную мать Рейзеле звали Елена Якубите. Отец забрал ее силой, после вмешательства милиции, и увез с собой сначала в Германию в лагерь для перемещенных лиц, а затем в Америку.







Польша, 1938. Цивя Перельмутер всю войну прожила в гетто в Лодзи. Во время ликвидации гетто ее семью не депортировали по очень большому блату: они были из тех, кого оставили «очищать» гетто после выселения из него всех жителей.







Львов, 1943. Итта Келлер у дома прятавшего ее поляка Тадеуша Кобылко.



Итта Келлер родилась в июле 1939 года в штетле недалеко от Львова. У нее были мама, папа, бабушка и тетя Фаня. Когда немцы заняли Львов, в разгар облав тетя Фаня волею случая познакомилась с Тадеушем, и он предложил спрятать ее у себя под видом жены. Поженивший их священник справил тете Фане фальшивые документы.



Потом была новая облава в штетле, и маму и бабушку Итты отправили в концлагерь Белжец, где они и погибли. Судьба ее отца неизвестна. Перед облавой мама Итты успела спрятать ее в подвале с запасом воды и еды и отправить тете Фане записку. Спустя несколько дней Тадеуш нашел Итту, засунул в мешок и увез с собой. До конца войны Итта жила в семье Кобылко как их дочь Ира. Тогда же у Тадеуша и Фани родился сын Адам.



После войны Тадеуш хотел уехать вместе с Фаней в Палестину и даже принять гиюр, но ему не дали разрешения на выезд. Тетя Фаня уехала одна с детьми и больше никогда не видела Тадеуша. Одна она не смогла содержать детей, и их пришлось отдать в интернат. Тетя Фаня умерла в 1992 году, Итта и Адам живут в Израиле.







Харвич, Англия, понедельник, 12 декабря 1938. Девочка, прибывшая на втором пароходе «Киндертранспорта».







Харвич, Англия, понедельник, 12 декабря 1938. Пассажиры второго парохода «Киндертранспорта».







«Киндертранспорт».







Фракфурт-на-Майне, 1941. Мириам Менассе за год до своей гибели в Собиборе.







Алмело, 1942. Рахель Кац навсегда прощается со своими куклами перед тем, как уйти в укрытие в семью участников голландского сопротивления.







Париж, 1938. Бланш Караковски. Ее отец погибнет в Освенциме, и они с мамой до конца войны будут скрываться в Париже и на фермах вокруг города. После войны мать Бланш повторно выйдет замуж, и они все вместе уедут в Америку в 1953 году.







Послевоенная Ханука в Лодзи, 1948.







Польша, 1935. Лиду Кляйман спасут монашки нескольких католических монастырей, ее отца — священник русской православной церкви. Мать Лиды погибнет. После войны Лида окончит политехнический во Вроцлаве, выйдет замуж за однокашника и уедет в Израиль в 1957-м.



источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)



