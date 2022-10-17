«Привидения по вызову» или несколько жутковатых легенд о призраках мертвых проституток

Когда мы слышим фразу: «истории с приведениями», в воображении неизменно всплывают какие-нибудь древние средневековые замки, мрачные склепы и темные кладбища, по которым под покровом ночных теней бродят измучанные и неупокоенные духи самоубийц и жертв страшных преступлений. Хорошая новость, сегодня этого не будет.
Специально для тех наших читателей, которые любят пощекотать себе нервишки сказочками о всевозможных духах и приведениях, но уже давным-давно устали от вариаций на тему «леди в белом», мы подготовили нашу сегодняшнюю подборку историй о знаменитых призраках девушек несколько иной профессии. Итак, встречайте тройку популярных городских легенд и баек о мертвых проститутках, души которых якобы до сих бродят по закоулкам старых борделей и темным уголкам гостиничных номеров. Поехали!
Ребенок в шахте и девушка у радиатора
Небольшой городок Голдфилд в штате Невада не зря получил свое красноречивое название, ведь в начале 20-го века в нем разразилась настоящая золотая лихорадка. Люди со всей Америки съезжались сюда, чтобы работать на местных шахтах и золотых рудниках, и то, что сегодня представляет собой небольшое провинциальное захолустье, примерно сто лет назад было довольно оживленным, богатым и шумным местечком. В общем, совсем немудрено, что на блеск золота в Голдфилд стекались не только одержимые жаждой богатства шахтеры и предприниматели, но и «ночные бабочки», желающие немного подзаработать, развлекая их по ночам.
Местная легенда гласит, что одной из таких легкомысленных девушек была и некая мисс Элизабет – молодая хорошенькая проститутка, которая запала в душу хозяину местного отеля по имени Джордж Уинфилд. Когда Элизабет случайно от него забеременела, Уинфилд испугался, что девушка начнет шантажировать его и опорочит его репутацию. Владелец гостиницы приковал девушку к батарее в номере 109, выбросил ее новорожденного ребенка в штольню ближайшей шахты, а саму Элизабет оставил умирать в номере от голода и жажды. С тех пор многие постояльцы гостиницы уверяют, что чувствуют в номере 109 присутствие некого потустороннего существа, а по ночам слышат детский плач и тихий шепот девушки, которая просит воды.
Смотри, кого пускаешь в машину
Еще одна популярная городская легенда о призраке мертвой проститутки зародилась на улицах одного из старейших пригородов столицы Зимбабве. Местные жители из уст в уста передают рассказы о так называемой «Мисс Пегги», беспокойный дух которой бродит по обочине вдоль ночной трассы в поисках одиноких мужчин за рулем и просит подбросить ее до города. Легенда гласит, что девушка по имени Пегги была известной «ночной бабочкой» этого района, но однажды ее жестоко убил и изувечил ревнивый клиент, и с тех пор ее душа никак не может успокоиться и мстит одиноким мужчинам.
Считается, что если незадачливый водитель остановится и впустит мертвую девушку к себе в машину, она устроит ему что-то вроде уменьшенной версии Страшного суда. Если парень за рулем был хорошим человеком и никому не причинил зла, Пегги просто таинственным образом исчезнет, когда он на секунду отвернется, а вот если неосторожный «бомбила» успел натворить дел (особенно мертвая проститутка якобы не любит насильников и изменщиков), его больше никто никогда не увидит, а разбитую машину найдут неподалеку от кладбища, где похоронено ее тело.
Проститутка, продавшая душу Сатане
Еще одна мистическая история о приведениях, на этот раз зародившаяся в закоулках Нового Орлеана, повествует о девушке по имени Джози Арлингтон, которая якобы продала душу Сатане, чтобы выбиться из нищеты. Мать Джози умерла в 1868 году, когда девочке было всего четыре года, и у осиротевшей малышки не оставалось другого выбора, кроме как попрошайничать и бродяжничать на улицах. Когда ей исполнилось 15, Джози стала зарабатывать на хлеб, продавая свое тело.
Джози Арлингтон заработала себе славу женщины жестокой и страшной в своем гневе. По городу ходили слухи, что она избивала клиентов, которые отказывались ей платить, и даже откусила ухо другой «ночной бабочке», с которой она что-то не поделила. Отчаявшись жить в нищете, Джози решила «выбиться в люди» любой ценой и, по слухам, даже призвала себе в этом на помощь самого Дьявола. Уж неизвестно, что именно ей помогло, сатанинское покровительство, или собственная пробивная сила, но через несколько лет Джози Арлингтон действительно разбогатела, открыв самый шикарный, дорогой и элитный бордель во всем городе.
Странности начали происходить после того, как Арлингтон скончалась в 1914 году. Джози, положившая всю жизнь на то, чтобы добиться богатства и роскоши, незадолго до смерти заказала себе на местном кладбище самый шикарный склеп с собственной статуей в полный рост, вокруг которого якобы и начала происходить всякая чертовщина. Многочисленные очевидцы утверждали, что статуя Джози двигается сама по себе, а из склепа пробиваются отблески потустороннего красного света, и долетает запах серы и гари.
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