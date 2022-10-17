«Привидения по вызову» или несколько жутковатых легенд о призраках мертвых проституток

Когда мы слышим фразу: «истории с приведениями», в воображении неизменно всплывают какие-нибудь древние средневековые замки, мрачные склепы и темные кладбища, по которым под покровом ночных теней бродят измучанные и неупокоенные духи самоубийц и жертв страшных преступлений. Хорошая новость, сегодня этого не будет.











Специально для тех наших читателей, которые любят пощекотать себе нервишки сказочками о всевозможных духах и приведениях, но уже давным-давно устали от вариаций на тему «леди в белом», мы подготовили нашу сегодняшнюю подборку историй о знаменитых призраках девушек несколько иной профессии. Итак, встречайте тройку популярных городских легенд и баек о мертвых проститутках, души которых якобы до сих бродят по закоулкам старых борделей и темным уголкам гостиничных номеров. Поехали!



Ребенок в шахте и девушка у радиатора

Смотри, кого пускаешь в машину

Проститутка, продавшая душу Сатане