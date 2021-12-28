Как быстро почистить кофемолку или кухонный комбайн вообще без усилий

Как быстро и просто почистить кофемолку или кухонный комбайн
Жизнь современного человека сложно представить без кофе -универсального энергетика, поднимателя настроения и даже болеутоляющего. А в доме каждого уважающего себя кофемана обязательно найдётся место кофемолке. Которую рано или поздно непременно придётся сурово и тяжко чистить. А как сделать это просто и без усилий, подскажет вот такой лайфхак.
Возможно, вы и не думали об этом, но кофемолку нужно чистить хотя бы раз в 10-14 дней. При том хорошенько. Ведь кофейные масла, выделяемые в процессе перемалывания, оседают на металлических деталях, что может повлиять не только на качество процесса, но и вкус готового напитка. Готовы спорить: вы удивитесь, насколько вкуснее станет кофе после вот такой чистки. И, что приятно, этот же метод подойдёт и для кухонных комбайнов, даже самых «забитых».
Как быстро и просто почистить кофемолку или кухонный комбайн
Чтобы просто и эффективно почистить кофемолку или кухонный комбайн, вам понадобится всего лишь один ингредиент – рис. Самый обыкновенный. А ещё любая щёточка или даже чистая и неиспользованная малярная кисть.
Шаг 1
Как быстро и просто почистить кофемолку или кухонный комбайн
Заполните кофемолку или комбайн рисом. В среднем для процедуры чистки хватает 1/4 стакана. Рис обязательно должен быть совершенно сухим.
Шаг 2
Как быстро и просто почистить кофемолку или кухонный комбайн
Включайте аппарат и он всё сделает за вас. А именно, перемелет рис до состояния пудры или порошка. Такой себе очищающий скраб для машины.
Шаг 3
Как быстро и просто почистить кофемолку или кухонный комбайн
Высыпьте пудру, а остатки уберите с помощью сухой и чистой щёточки. Если устройство пахнет не слишком приятно, после рисовой чистки смочите бумажное полотенце или салфетку в уксусе и протрите его изнутри. После высыхания запах полностью испарится.
Как быстро и просто почистить кофемолку или кухонный комбайн.
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