Самые «бандитские» вещи из лихих 90-х, которые до сих пор покрыты дурной славой

Последнее десятилетие XX века оказалось для бывших советских республик весьма тяжелым временем. Налоги, катастрофы, бандитизм и недобор в армию. Кстати, о бандитизме, расцвет которого пришелся именно на это смутное время. С тех самых пор многие популярные вещи стали восприниматься исключительно как бандитские.
Автомобиль
Самый бандитский автомобиль. |Фото: bizovo.ru.
В целом автомобиль для бандита в те годы выполнял ту же самую функцию, что и для простого законопослушного гражданина – предоставлял возможность оперативно добраться из точки «А» в точку «Б». По ряду соображений преступники выбирали (как правило) какие-то конкретные авто. Первой действительно «бандитской» машиной стал ВАЗ 2109. Для преступников «девятка» была хороша тем, что позволяла загрузить до пяти человек. Кроме того, машина являлась очень дешевой, и ее было не жалко.
Боевая машина вымогателя. |Фото: driveboom.ru.
Большой популярностью пользовались и иномарки, например, BMW 5 Е34, которая выпускалась с 1988 по 1995 год. Машина пришлась по вкусу «браткам» благодаря своим динамическим характеристикам. В те годы BMW иронично расшифровывали, как «боевая машина вымогателя».
Большие авто всегда были в почете у бандитов. |Фото: facepunch.com.
Очень часто на дорогах в то время можно было увидеть Jeep Grand Cherokee, который стал самым распространенным внедорожником того времени. Не меньшей популярностью пользовался и японский Toyota Land Cruiser 80.
Японские внедорожники также часто брали. |Фото: garidekh.com.
Наконец, самым ярким символом бандитской эпохи России стал Mercedes S 600. Машина пользуется спросом и сегодня, несмотря на неоднозначную репутацию.
Для самых богатых и важных бандитов. ¦Фото: bringatrailer.com.
Оружие
Дешево и сердито. |Фото: youtube.com.
С оружием для бандитов в 1990-е годы все было достаточно просто. Изыски в этом незатейливом деле никого не интересовали. Вооружались всем, что можно было достать. Чаще всего это были пистолеты Макарова – простые и дешевые. В стране таких накопилось огромное количество, ведь выпускали их с 1951 года. Бандитами чаще всего ПМ воспринимался как расходный материал.
Лучшее на страже худшего. |Фото: popgun.ru.
Конечно же, преступники часто использовали автомат Калашникова. Встречались и более экзотические образцы огнестрельного оружия, например, «стволы» времен Второй мировой войны. Нередко использовали для разборок и самодельное оружие.
Иногда оружие было кустарным. |Фото: batona.net.
Имидж
Выглядит странно. |Фото: vobjektive.ru.
Предметы гардероба также не избежали участи быть овеянными бандитской славой. Даже сегодня многие из подобных вещей считаются символами отечественного криминального мира. Массивная золотая цепь, печатка на пальце, куртка-кожанка, малиновый пиджак – вот далеко не полный перечень таких вещей.
Кожаные куртки также заработали дурную славу. |Фото: yandex.by.
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