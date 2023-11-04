5 красивых церквей, которым нашли радикально новое применение

Само строение церквей призвано настраивать человека на восхищенный и миролюбивый лад. Большинство религий стараются так оборудовать свои храмы, чтобы в них чувствовалось величие Бога, чтобы настроить человека на неспешную и честную беседу с Творцом. Однако что происходит с церквями, которые больше не используются по прямому назначению? В нашей сегодняшнем обзоре - пять церквей, которым нашли радикально новое применение.
НОЧНОЙ КЛУБ, ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР и ФИТНЕСС-ЗАЛ- Церковь Святого Причастия в Нью-Йорке, США
Церковь Святого Причастия.
Пожалуй, история Церкви Святого Причастия в Нью-Йорке является самой насыщенной в нашем списке. Ее построили в 1844 году в фешенебельном районе Нью-Йорка — в то время вокруг нее было множество магазинов, народу было много, и церковь привлекала к себе внимание. Особенно, учитывая ее архитектуру — это была первая несимметричная церковь в городе.
Затем к началу Первой Мировой Войны магазины все переместились в другой район, район постепенно пустел, и к 1970-м годам приход пришлось полностью закрыть. Здание продали сначала под реабилитационный центр для наркозависимых, затем перепродали другому владельцу под ночной клуб. Открытие клуба «The Limelight» состоялось в 1983 году, и почти с самого открытия о нем стала ходить не самая лестная слава из-за распространения наркотиков в его стенах. Клуб закрыли, а через несколько лет снова открыли под другим названием.
Торговый зал в церкви.
Затем здание снова перепродали, и в 2010 году в церкви открылся трехуровневый торговый центре под названием «Limelight Marketplace». Здесь можно было поесть пиццу, выпить пива, купить нижнее белье, драгоценности и вообще расслабленно провести время. Торговый центр в стенах церкви продержался четыре года, и затем снова поменял владельца и открылся как спорт-клуб. Сейчас здание называется «Limelight Fitness», и среди сводов некогда епископальной церкви можно тягать штангу, бегать по беговой дорожке и качать пресс.
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН- Селексиз Доминиканен в Маастрихте, Нидерланды
Selexyz Dominicanen.
Готический собор Selexyz Dominicanen в Маастрихте был построен в 1294 году, и за это время перевидала многое, как за пределами своих стен, так и внутри. За это долгое время ее использовали как городской архив, как склад, и даже как магазин по продаже велосипедов. Сейчас же собор переоборудовали в супер-уютный двухэтажный книжный магазин, в котором посетителям точно не захочется шуметь.
Книжный магазин в церкви.
ПИВОВАРНЯ - Церковь святого Иоанна Крестителя в Питтсбурге, США
Пивоварня в церкви.
Попить пивка, где раньше висели иконы? Этой церкви уже более ста лет, но последние 20 лет она используется как пивоварня и пивной бар. Более того, именно это заведение признано лучшей пивоварней в Питтсбурге, и местное пиво имеет даже национальные награды. Сейчас церковь называется Church Brew Works, и ее владельцы говорят, что ничего странного в совмещении церкви и бара нет - в Средние Века именно монахи чаще всего были теми, кто варил алкогольные напитки - вино, пиво и сидр. Так что Church Brew Works всего лишь продолжает древние традиции.
СУПЕРКОМПЬЮТЕР - Часовня в Барселоне
Суперкомпьютер внутри церкви.
Поместить в древние стены супер-современное оборудование? Почему бы и нет. В часовню, которая находится на территории Политехнического университета Каталонии, перевезли новое оборудование, разместили его в стеклянные шкафы, и теперь здесь располагается третий по быстроте вычислений в Европе суперкомпьютер.
Внутри старых стен находится суперсовременное оборудование.
СКЕЙТ-ПАРК - церковь в Йанере, Испания
Скейт-парк.
В небольшом испанском городке Йанера церковь, которой уже более 100 лет, перестала быть местом собрания прихожан и вместо этого превратилась в скейт-парк. Организаторами преображения церкви стал небольшой коллектив под названием La Iglesia Skate (исп. - Скейт-церковь). Они соорудили деревянный помост на полу, по которому теперь каждый желающий со своим скейтом может вдоволь накататься. После этого обратились к компании Red Bull, чтобы пригласить уличного художник Окуда Сан Мигель, который полностью преобразил старое 100-летней здание, раскрасив его стены психоделическим радужным граффити. С тех пор местные называют эту церковь не иначе как Храм Хаоса.
Храм Хаоса.
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