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Что скрывается за кадром облетевшей мир фотографии "Ванкуверский поцелуй"


Что скрывается за кадром облетевшей мир фотографии "Ванкуверский поцелуй"

Этот снимок целующейся посреди улицы пары был сделан канадским фотографом Ричардом Лемом 16 июня 2011 года, и буквально за несколько часов облетел все мировые СМИ. Он привлек внимание, прежде всего тем, что был сделан на фоне массовых беспорядков, происходивших в тот день в канадском городе Ванкувере, после проигрыша местной хоккейной команды в матче за Кубок Стэнли. Его назвали лучшим снимком всех времен, наглядно подтверждающим, что любовь превыше всего.

Что происходило в Ванкувере 16 июня 2011 года


Беспорядки в Ванкувере. Фото: cbsnews.com

Беспорядки в Ванкувере. Фото: cbsnews.com

В тот день, когда хоккейный матч финала Кубка Стэнли между командами Ванкувера и Бостона близился к завершению, а хозяева поля проигрывали со счетом 4:0, канадские болельщики, наблюдавшие за игрой через гигантские телевизоры, установленные в публичных местах в центре Ванкувера, устроили настоящую бойню. Гнев был направлен, прежде всего, на комиссара Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмана, которого обвиняли в безразличие к проблемам канадских хоккейных команд, но досталось всем, кто просто «попадался под руку».




Беснующаяся толпа разъяренных фанатов начала сжигать стоящие на улицах автомобили, врываться в близлежащие магазины, избивать случайных прохожих.

Толпе противостояли полицейские, объявившие центр города зоной беспорядков и пытающиеся остановить распоясавшихся фанатов с помощью слезоточивого газа и светошумовых бомб. Ближе к ночи беспорядки получили такой масштаб, что на помощь пришлось вызывать полицейских из других подразделений близлежащих муниципалитетов.
Знаменитый снимок Ванкуверский поцелуй. Фото: kp.ru

Знаменитый снимок Ванкуверский поцелуй. Фото: kp.ru

Телевизионное освещение быстро переключилось с трансляции хоккейной игры на городские беспорядки. Тут же работали журналисты и фотокорреспонденты, снимая происходящие события в разных ракурсах. СМИ в те дни пестрели кадрами с места событий, где фанаты вступали в борьбу с полицейскими, швыряли в них камни, били ветровые стекла у полицейских машин. Среди всех этих снимков внезапно появился один, который тут же привлек всеобщее внимание, и в считанные часы облетел весь мир.

Кто запечатлен на снимке «Ванкуверский поцелуй»


Что скрывается за кадром облетевшей мир фотографии "Ванкуверский поцелуй"


На снимке канадского фотографа Ричарда Лема, который в тот же день появился во всех мировых СМИ и интернет-ресурсах, на фоне разъяренных фанатов, сожженных машин и вооруженных полицейских была запечатлена целующаяся влюбленная пара. Парень и девушка целовались, лежа прямо на асфальте, и казалось, для них не существовало ничего, кроме их любви.

Позднее этот снимок получил название «Ванкуверский поцелуй», а в те дни он вышел с призывом - «Занимайтесь любовью, а не войной!». После того как многие начали высказывать предположение, что снимок был постановочным, журналисты решили выяснить, кто эти отважные молодые люди.
Влюбленные из Ванкувера - Скотт Джонс И Алекс Томас. Фото: pikabu.ru

Влюбленные из Ванкувера - Скотт Джонс И Алекс Томас. Фото: pikabu.ru

Они активно взялись за дело, и вскоре стало известно, что на снимке запечатлены 25-летняя канадка Алекс Томас и ее бойфренд, 29-летний австралиец Скотт Джонс. Их имена узнали через родственников Скотта, которые опознали молодых людей, находившихся в тот день в Ванкувере.

Позднее молодые люди рассказали, что сами они увидели снимок гораздо позже, уже после того, как многие их друзья и знакомые начали звонить и рассказывать о том, что они стали героями этого дня.

Когда влюбленную пару пригласили на телевидение в ток-шоу, они поведали историю о том, что предшествовало появлению этого снимка. Как оказалось, все происходило не так романтично, как это было представлено в СМИ.

Какие события предшествовали появлению снимка «Ванкуверский поцелуй»


Скотт Джонс и Алекс Томас. Фото: pikabu.ru

Скотт Джонс и Алекс Томас. Фото: pikabu.ru

 

Студентка университета Алекс Томас и бармен Скотт Джонс познакомились и начали встречаться незадолго до происходящих в Ванкувере событий. В тот вечер они решили посмотреть хоккейный матч по телевизору, находясь в одном из городских кафе. После того, как начались уличные беспорядки, молодые люди вышли из кафе и попытались выбраться из центра города, но оказались на улице, заполненной беснующимися фанатами и полицейскими, которые начали их оттеснять щитами.

В следующий момент Алекс была просто сбита с ног одним из стражей порядка, она не помнит, как оказалась лежащей на земле, и ее состояние было близким к истерике. Скотт, желая ее успокоить, привлек к себе и поцеловал. С его слов, это было спонтанное решение, но единственное, что он мог сделать в той ситуации, когда Алекс была сильно напугана. В этот самый момент и щелкнул затвор камеры Ричарда Лема.
Скотт и Алекс 12 лет спустя. Фото: dailymail.co.uk

Скотт и Алекс 12 лет спустя. Фото: dailymail.co.uk

Во время ток-шоу молодые люди признались: «Это было очень страшно, и конечно, мы не собирались лечь посреди улицы и начать целоваться». Скотт и Алекс сказали, что не имеют никаких претензий к полицейским, они просто делали свою работу. Молодые люди похвалили также фотографа за удачный кадр, благодаря которому они прославились.

На них, действительно, в одночасье обрушилась мировая слава. В Америке из назвали «секс-символом» ванкуверских погромов, а некоторые PR-компании начали предлагать им большие деньги за повторение поцелуя в различных рекламных роликах. Но Скотт и Алекс сказали, что они не будут продавать свою любовь, и исчезли с экранов. Как потом оказалось, спустя несколько дней они покинули Канаду и отправились на родину Скотта, в Австралию.
Скотт и Алекс 12 лет спустя. Фото: intisari.grid.id

Скотт и Алекс 12 лет спустя. Фото: intisari.grid.id

Через 12 лет журналисты узнали, что эта влюбленная пара до сих пор вместе. Они и сейчас живут в Австралии, владеют баром крафтового пива Beerpurium в Перте, у них подрастает пятилетняя дочь. Супруги говорят, что та фотография, когда-то облетевшая весь мир, сейчас не часто всплывает в СМИ, но она хранится у них дома, став важной частью их жизни.

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Что скрывается за кадром облетевшей мир фотографии "Ванкуверский поцелуй"

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Что скрывается за кадром облетевшей мир фотографии "Ванкуверский поцелуй"Подписаться на мой Instagram
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