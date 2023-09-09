Что скрывается за кадром облетевшей мир фотографии "Ванкуверский поцелуй"

Этот снимок целующейся посреди улицы пары был сделан канадским фотографом Ричардом Лемом 16 июня 2011 года, и буквально за несколько часов облетел все мировые СМИ. Он привлек внимание, прежде всего тем, что был сделан на фоне массовых беспорядков, происходивших в тот день в канадском городе Ванкувере, после проигрыша местной хоккейной команды в матче за Кубок Стэнли. Его назвали лучшим снимком всех времен, наглядно подтверждающим, что любовь превыше всего.
Что происходило в Ванкувере 16 июня 2011 года
Беспорядки в Ванкувере. Фото: cbsnews.com
В тот день, когда хоккейный матч финала Кубка Стэнли между командами Ванкувера и Бостона близился к завершению, а хозяева поля проигрывали со счетом 4:0, канадские болельщики, наблюдавшие за игрой через гигантские телевизоры, установленные в публичных местах в центре Ванкувера, устроили настоящую бойню. Гнев был направлен, прежде всего, на комиссара Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмана, которого обвиняли в безразличие к проблемам канадских хоккейных команд, но досталось всем, кто просто «попадался под руку».
Беснующаяся толпа разъяренных фанатов начала сжигать стоящие на улицах автомобили, врываться в близлежащие магазины, избивать случайных прохожих.
Толпе противостояли полицейские, объявившие центр города зоной беспорядков и пытающиеся остановить распоясавшихся фанатов с помощью слезоточивого газа и светошумовых бомб. Ближе к ночи беспорядки получили такой масштаб, что на помощь пришлось вызывать полицейских из других подразделений близлежащих муниципалитетов.
Знаменитый снимок Ванкуверский поцелуй. Фото: kp.ru
Телевизионное освещение быстро переключилось с трансляции хоккейной игры на городские беспорядки. Тут же работали журналисты и фотокорреспонденты, снимая происходящие события в разных ракурсах. СМИ в те дни пестрели кадрами с места событий, где фанаты вступали в борьбу с полицейскими, швыряли в них камни, били ветровые стекла у полицейских машин. Среди всех этих снимков внезапно появился один, который тут же привлек всеобщее внимание, и в считанные часы облетел весь мир.
Кто запечатлен на снимке «Ванкуверский поцелуй»
На снимке канадского фотографа Ричарда Лема, который в тот же день появился во всех мировых СМИ и интернет-ресурсах, на фоне разъяренных фанатов, сожженных машин и вооруженных полицейских была запечатлена целующаяся влюбленная пара. Парень и девушка целовались, лежа прямо на асфальте, и казалось, для них не существовало ничего, кроме их любви.
Позднее этот снимок получил название «Ванкуверский поцелуй», а в те дни он вышел с призывом - «Занимайтесь любовью, а не войной!». После того как многие начали высказывать предположение, что снимок был постановочным, журналисты решили выяснить, кто эти отважные молодые люди.
Влюбленные из Ванкувера - Скотт Джонс И Алекс Томас. Фото: pikabu.ru
Они активно взялись за дело, и вскоре стало известно, что на снимке запечатлены 25-летняя канадка Алекс Томас и ее бойфренд, 29-летний австралиец Скотт Джонс. Их имена узнали через родственников Скотта, которые опознали молодых людей, находившихся в тот день в Ванкувере.
Позднее молодые люди рассказали, что сами они увидели снимок гораздо позже, уже после того, как многие их друзья и знакомые начали звонить и рассказывать о том, что они стали героями этого дня.
Когда влюбленную пару пригласили на телевидение в ток-шоу, они поведали историю о том, что предшествовало появлению этого снимка. Как оказалось, все происходило не так романтично, как это было представлено в СМИ.
Какие события предшествовали появлению снимка «Ванкуверский поцелуй»
Скотт Джонс и Алекс Томас. Фото: pikabu.ru
Студентка университета Алекс Томас и бармен Скотт Джонс познакомились и начали встречаться незадолго до происходящих в Ванкувере событий. В тот вечер они решили посмотреть хоккейный матч по телевизору, находясь в одном из городских кафе. После того, как начались уличные беспорядки, молодые люди вышли из кафе и попытались выбраться из центра города, но оказались на улице, заполненной беснующимися фанатами и полицейскими, которые начали их оттеснять щитами.
В следующий момент Алекс была просто сбита с ног одним из стражей порядка, она не помнит, как оказалась лежащей на земле, и ее состояние было близким к истерике. Скотт, желая ее успокоить, привлек к себе и поцеловал. С его слов, это было спонтанное решение, но единственное, что он мог сделать в той ситуации, когда Алекс была сильно напугана. В этот самый момент и щелкнул затвор камеры Ричарда Лема.
Скотт и Алекс 12 лет спустя. Фото: dailymail.co.uk
Во время ток-шоу молодые люди признались: «Это было очень страшно, и конечно, мы не собирались лечь посреди улицы и начать целоваться». Скотт и Алекс сказали, что не имеют никаких претензий к полицейским, они просто делали свою работу. Молодые люди похвалили также фотографа за удачный кадр, благодаря которому они прославились.
На них, действительно, в одночасье обрушилась мировая слава. В Америке из назвали «секс-символом» ванкуверских погромов, а некоторые PR-компании начали предлагать им большие деньги за повторение поцелуя в различных рекламных роликах. Но Скотт и Алекс сказали, что они не будут продавать свою любовь, и исчезли с экранов. Как потом оказалось, спустя несколько дней они покинули Канаду и отправились на родину Скотта, в Австралию.
Скотт и Алекс 12 лет спустя. Фото: intisari.grid.id
Через 12 лет журналисты узнали, что эта влюбленная пара до сих пор вместе. Они и сейчас живут в Австралии, владеют баром крафтового пива Beerpurium в Перте, у них подрастает пятилетняя дочь. Супруги говорят, что та фотография, когда-то облетевшая весь мир, сейчас не часто всплывает в СМИ, но она хранится у них дома, став важной частью их жизни.
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