10 невероятный фактов о Японии, которые имели место в истории

В театре кабуки можно узнать много интересного.

1. Запрет на употребление мяса

Интересный факт: запрет на употребление мяса.

2. Кабуки создан женщиной, переодетой в мужчину

Интересный факт: кабуки создан женщиной, переодетой в мужчину.

3. Капитуляция Японии едва не сорвалась

Интересный факт: капитуляция Японии едва не сорвалась.

4. Самураи проверяли мечи, нападая на случайных прохожих

Интересный факт: самураи проверяли мечи, нападая на случайных прохожих.

5. Трофейные носы и уши

Интересный факт: трофейные носы и уши.

6. Отец камикадзе совершил харакири

Интересный факт: отец камикадзе совершил харакири.

7. Первый японец-христианин

Интересный факт: первый японец-христианин был убийцей в бегах.

8. Работорговля привела к упразднению рабства

Интересный факт: работорговля привела к упразднению рабства.

9. 200 школьниц-медсестер битвы за Окинаву

Интересный факт: более 200 школьниц были медсестрами при битве за Окинаву.

10. Программа по созданию ядерного оружия

Интересный факт: у Японии была программа по созданию ядерного оружия.