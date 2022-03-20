10 невероятный фактов о Японии, которые имели место в истории

В театре кабуки можно узнать много интересного.
С тех пор, как Страна Восходящего Солнца впервые появились в древних китайских летописях, её история и культурные традиции не перестают удивлять. Хотя почти все слышали о том, как монгольское нашествие в эту страну были сорвано цунами или о том, как Япония была отрезана от остального мира в течение периода Эдо, в японской истории есть много других странно-интересных фактов, а технические достижения поражают и сегодня.
1. Запрет на употребление мяса
Интересный факт: запрет на употребление мяса.
Начиная с середины VII века, японское правительство ввело запрет на употребление мяса, которое длилось в течение более 1200 лет. Вероятно, вдохновленный буддийской заповедью не лишать других жизни, император Тэмму в 675 г.н.э. издал указ, который запрещал употребление в пищу говядины, мяса обезьян и домашних животных под страхом смерти. Оригинальный закон запрещал есть мясо лишь в период с апреля по сентябрь, но более поздние законы и религиозные практики привели к полному табу на мясо.
После того как в стране появились христианские миссионеры, употребление мяса в пищу было вновь популяризировано в XVI веке. Хотя еще один запрет был объявлен в 1687 году, некоторые японцы продолжали есть мясо. К 1872 году японские власти официально отменили запрет и даже император стал употреблять мясо в еду.
2. Кабуки создан женщиной, переодетой в мужчину
Интересный факт: кабуки создан женщиной, переодетой в мужчину.
Кабуки, одно из самых известных и знаковых явлений в японской культуре, представляет собой красочную форму танцевального театра, в котором мужских и женских персонажей играют исключительно мужчины. Однако, на заре его зарождения, в кабуки было все наоборот - всех персонажей играли женщины. Основательницей кабуки была Идзумо-но Окуни, жрица, прославившаяся исполнением танцев и сценок, будучи переодетой в мужчину. Энергичные и чувственные выступления Окуни имели огромный успех, и другие куртизанки переняли ее стиль, имитируя ее выступления.
Этот «женский кабуки» был настолько популярен, что танцовщиц начали даже приглашать даймё ( «феодалы») для выступления на сцене в их замках. Пока все наслаждались новой откровенной формой искусства, правительство не было довольно происходящим. В 1629 году, после того, как во время шоу кабуки в Киото вспыхнул бунт, женщинам запретили появляться на сцене. Женские роли начали играть мужчины актеры и кабуки превратился в тот театр, каким его знают сегодня.
3. Капитуляция Японии едва не сорвалась
Интересный факт: капитуляция Японии едва не сорвалась.
15 августа 1945 года император Хирохито объявил о безоговорочной капитуляции Японии союзным державам во время общенациональной радиопередачи, известной как «Jewel Voice Broadcast». Радиопередача фактически не транслировалась в прямом эфире, а была записана предыдущей ночью. Кроме того, она не велась из императорского дворца. В ту же ночь, когда император Хирохито записал свое послание, группа японских военных, которые отказались сдаться, начала государственный переворот. Лидер этого переворота, майор Кенджи Хатанака со своими людьми захватил Императорский дворец на несколько часов.
Хатанака хотел сорвать вещание «Jewel Voice Broadcast». Хотя его солдаты тщательно обыскали весь дворец, запись с капитуляцией так и не нашли. Чудом, несмотря на то, что каждого выходящего из дворца тщательно обыскивали, запись вынесли наружу в корзине для белья. Тем не менее, Хатанака не сдался. Он отправился на своем велосипеде на ближайшую радиостанцию, где в прямом эфире хотел заявить, что в стране произошел переворот и Япония не сдается. По техническим причинам он так и не сумел этого сделать, после чего вернулся во дворец и застрелился.
4. Самураи проверяли мечи, нападая на случайных прохожих
Интересный факт: самураи проверяли мечи, нападая на случайных прохожих.
В средневековой Японии считалось позорным, если меч самурая не мог разрубить тело противника одним ударом. Поэтому для самурая было крайне важным наперед знать качество своего оружия и проверить каждый новый меч еще до реальных сражений. Самураи обычно тестировали мечи на преступниках и на трупах. Но был еще один метод, который назывался цудзигири («убийство на перекрестке»), в рамках которого целями становились случайные простолюдины, имевшие несчастье выйти на перекресток в ночное время. Сначала случаи цудзигири были редкими, но в конечном счете это стало такой проблемой, что власти сочли необходимым запретить подобную практику в 1602 году.
5. Трофейные носы и уши
Интересный факт: трофейные носы и уши.
Во время правления легендарного лидера Тоётоми Хидэёси, Япония вторгалась в Корею два раза между 1592 и 1598 годами. Хотя Япония в конце концов вывела свои войска из этой страны, ее вторжения были очень жестокими и привели к гибели одного миллиона корейцев. В это время для японских воинов не было редкостью отрезать головы своих врагов в качестве военных трофеев. Но поскольку везти с собой головы назад в Японию было довольно затруднительно, солдаты вместо этого начали отрезать уши и носы.
В итоге в Японии были созданы целые памятники для этих жутких трофеев, которые были известны как «гробницы ушей» и «гробницы носов». Одна из таких гробница в Киото содержит десятки тысяч трофеев. В другой в Окаяме хранилось 20000 носов, которые в итоге вернули Корее в 1992 году.
6. Отец камикадзе совершил харакири
Интересный факт: отец камикадзе совершил харакири.
К октябрю 1944 года вице-адмирал Такидзиро Ониси считал, что единственным способом выиграть Вторую мировую войну является печально известная операция «Камикадзе», в рамках которой японские пилоты-смертники врезались на своих самолетах в корабли союзников. Ониси надеялся, что такие нападения настолько шокируют США, что вынудят американцев отказаться от войны. Вице-адмирал пребывал в таком отчаянии, что как-то даже сказал, что он был готов пожертвовать 20 миллионами японских жизней для победы.
Услышав о капитуляции императора Хирохито в августе 1945 года, Ониси обезумел, когда понял, что он зря отправил на смерть тысячи камикадзе. Он счел, что единственным приемлемым искуплением будет самоубийство и совершил сэппуку 16 августа 1945 года. В своей предсмертной записке Ониси извинился перед «душами погибших и их безутешными семьями», а также попросил молодых японцев бороться за мир на планете.
7. Первый японец-христианин
Интересный факт: первый японец-христианин был убийцей в бегах.
В 1546 году 35-летний самурай Андзиро скрывался от правосудия за убийство человека в драке. Скрываясь в торговом порту Кагосима, Андзиро познакомился с несколькими португальцами, которые сжалились над ним и тайно перевезли в Малакку. Во время своего пребывания за границей Андзиро изучил португальский язык и был крещен под именем Пауло де-Санта-Фе, став первым японским христианином. Он также встретился с Франциском Ксаверием, священником-иезуитом, который летом 1549 г. отправился с Андзиро в Японию, чтобы основать христианскую миссию.
Миссия завершилась неудачно, Андзиро и Ксавье разошлись своими дорогами и последний решил попытать счастья в Китае. Хотя Франциску Ксавьеру и не удалось евангелизировать Японию, его в конце концов сделали святым и покровителем христианских миссионеров. Андзиро же, который, как полагают, умер пиратом, был полностью забыт.
8. Работорговля привела к упразднению рабства
Интересный факт: работорговля привела к упразднению рабства.
Вскоре после того, как Япония впервые установила контакт с Западным миром в 1540-х годах, португальские работорговцы начали скупать японских рабов. Эта работорговля в конечном счете стала настолько большой, что даже у португальских рабов в Макао появились собственные японские рабы. Иезуитские миссионеры не были довольны подобной деятельностью и в 1571 году убедили короля Португалии положить конец порабощению японцев, хотя португальские колонисты сопротивлялись этому решению и игнорировали запрет.
Японский военачальник и лидер Тоётоми Хидэёси был в настоящей ярости от сложившейся ситуации с торговлей рабами (при этом, как ни парадоксально, он не имел ничего против порабощения корейцев во время набегов в 1590 году). В итоге, Хидэёси в 1587 году издал запрет на торговлю японскими рабами, хотя подобная практика сохранялась после этого еще в течение некоторого времени.
9. 200 школьниц-медсестер битвы за Окинаву
Интересный факт: более 200 школьниц были медсестрами при битве за Окинаву.
В апреле 1945 года союзники начали вторжение на Окинаву. Кровопролитие, которое длилось 3 месяца, унесло жизни более 200 000 человек, 94 000 из которых были мирным населением Окинавы. Среди погибших гражданских лиц был Ученический корпус Himeyuri - группа из 200 школьниц в возрасте от 15 до 19 лет, которых японцы заставили работать в качестве медсестер во время боя. Сначала девочки Himeyuri работали в военном госпитале. Но затем их перевели в землянки, поскольку остров все чаще бомбардировали.
Они кормили раненых японских солдат, помогали выполнять ампутации и хоронили тела умерших. По мере продвижения американцев девочкам приказали не сдаваться и в случае возможности плена совершать самоубийство с помощью ручной гранаты. Многие девушки действительно убивали себя, другие погибли в ходе боевых действий. Известна «Землянка девственниц», когда в заваленном помещении во время обстрела погибла 51 девочка. После войны в честь девочек Himeyuri были построены памятник и музей.
10. Программа по созданию ядерного оружия
Интересный факт: у Японии была программа по созданию ядерного оружия.
Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки повергли в шок Японию и весь мир в августе 1945 года, но одного японского ученого, возможно, они вовсе не удивили. Физик Ёсио Нисина беспокоился о возможности таких атак еще с 1939 года. Нисина был также руководителем первой программы по созданию ядерного оружия в Японии, которая стартовала в апреле 1941 года. К 1943 году комитет под руководством Нисина пришел к выводу, что создание ядерного оружия будет возможным, но очень затруднительным, даже для Соединенных Штатов.
После этого, японцы продолжали исследовать возможность создания ядерного оружия в рамках другого проекта «F-Go Project» под началом физика Бунсаку Аракацу. У Японии на самом деле были все знания, чтобы создать атомную бомбу, просто ей не хватало ресурсов. Доказательством тому является факт, что в мае 1945 года ВМС Соединенных Штатов перехватили нацистскую подводную лодку, которая направлялась в Токио с грузом в 540 кг оксида урана.
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