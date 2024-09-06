Легенды Второй мировой войны: внедорожник Willys MB

Легендарный внедорожник.
Сегодня мы представим вашему вниманию вовсе не новинку автопрома, а вспомним такую легенду военных дорог, как внедорожник Willys MB – машину, которая успела побывать на всех фронтах Второй мировой войны. Willys MB имеет достаточно длинную и вместе с тем насыщенную историю производства и использования.
Был весьма надежным.
Началось все в конце 1940 году. Тогда представители армии США представили требования к легкому командирскому разведывательному автомобилю нового поколения. Выдвинутые требования к характеристикам машины и срокам ее создания были достаточно жесткими. По этой причине в конкурсе на разработку отважились принять участие только две компании. Ими стали Willys-Overland Motors и American Bantam. Последняя компания уже успела представить свой первый проект внедорожника еще в сентябре 1940 года.
Подходил для разных задач.
Конкурсная борьба была весьма жесткой. Willys-Overland Motors отставала от своего конкурента American Bantam по всем статьям. Позже к кампании присоединились и предприятия Ford, которые представили свой собственный прототип «Пигмей». На первом этапе конкурса Ford одержала безоговорочную победу. После Willys просто скопировали внешние данные машины Bantam. Эксперты называли заданные ВС США сроки нереальными и смогли добиться дополнительного времени на разработку.
Воевал на всех фронтах.
В самом начале 1941 года военная комиссия под руководством президента Франклина Рузвельта выдвинула окончательные требования к новому военному внедорожнику. Всем трем компаниям было поручено выпустить пробную партию в 1500 машин. Компания Willys к тому времени уже представила свой первый прототип Willys MA.
Невероятно практичный.
11 марта 1941 года Рузвельт подписал «Закон по обеспечению защиты Соединенных Штатов» или так называемый «Закон о ленд-лизе». С этого же момента началась экономическая поддержка союзников и СССР. Чуть позже, в июле 1941 года, президентская комиссия дает зеленый свет на производство внедорожников Willys. На тот момент компания произвела 1553 единицы Willys MA. Все эти машины сразу же были переданы через Великобританию, по морю, в Советский союз.
Господин президент одобряет.
В СССР Willys MA оценили по достоинству. Машина успешно прошла, полевые испытания и была отправлена на фронт. Там она использовалась в качестве командирского автомобиля, а также в качестве тягача для 45 мм орудий. В это же время компания Willys берется за разработку новой модели внедорожника MB. В 1942 году к производству этой модели были подключены и заводы Ford. Согласно официальным данным за 5 лет войны было выпущено 659 031 этих внедорожников. Из них более 52 тысяч было поставлено в СССР. Испытания машин проходили в Московской области под Кубинкой.
