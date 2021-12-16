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15 самых больших частных особняков в мире, которые построили очень богатые люди


Частный особняк-небоскреб стоимостью более миллиарда долларов.

Частный особняк-небоскреб стоимостью более миллиарда долларов.

На самом деле человеку для жизни нужно не так уж много – крыша над головой. Да и к тому же далеко не всё люди готовы жить в слишком больших домах. Но при этом всем интересны большие особняки, которые строят себе богатые люди. В этом обзоре самые-самые-самые большие дома, в которых бы хватило места не на одну семью.

1. Пенсмор (Хайлендвилль, США)


Особняк Пенсмор — резиденция в горах Озарк.

Особняк Пенсмор — резиденция в горах Озарк.

 

Особняк Пенсмор — резиденция, которая сейчас строится в горах Озарк в Миссури. Из-за его крайне отдаленного местоположения и , который дела ом похожим на бункер, этот особняк стал источником многочисленных теорий заговора. Из-за огромной площади в 6700 квадратных метров его даже называют замком Пенсмор. Однако, бетонный магнат Стивен Хафф отрицает, что это строение будет чем-то другие, а не домом для его семьи.

2. Амалиенборг (Копенгаген, Дания)


Дом датской королевской семьи

Дом датской королевской семьи

Амалиенборг - расположенный в Копенгагене дом датской королевской семьи. Его площадь составляет 26 500 квадратных метров.

3. Вентворт Вудхаус (Вентворт, Великобритания)


Здание с самым длинным фасадом в Европе.

Здание с самым длинным фасадом в Европе.

 

Помимо королевских резиденций, это самый большой частный особняк в Соединенном Королевстве. Он может похвастаться самым длинным фасадом среди особняков в Европе - 185 метров (606 футов).

4. Замок Сирлес (Большой Баррингтон, США)


36 каминов и одно большое подземелье.

36 каминов и одно большое подземелье.

 

Это замок в французском стиле, который был построен в 1880-х годах. В нем есть 36 каминов и даже настоящее подземелье.

5. Палаццо Питти (Флоренция, Италия)


Большой итальянский особняк Палаццо Питти.

Большой итальянский особняк Палаццо Питти.

 

Большой итальянский особняк, датирующийся 1458 годом, сегодня является одним из крупнейших музейных комплексов в Италии. И посетителям есть где разгуляться - площадь галерей и музеев составляет 32 000 квадратных метров.

6. Флорхем (Мэдисон, США)


15 самых больших частных особняков в мире, которые построили очень богатые люди

8-ой по величине особняк в США.

 

Это поместье Вандербильтов в Мэдисоне, штат Нью-Джерси, было построено Флоренцией Адель Вандербилт. Особняк площадью 7430 квадратных метров - 8-ой по величине в Соединенных Штатах. Сегодня он принадлежит Университету Фэрли Дикинсона.

7. Антилла (Мумбаи, Индия)


Частный особняк-небоскреб стоимостью более миллиарда долларов.

Частный особняк-небоскреб стоимостью более миллиарда долларов.

 

Этот частный особняк-небоскреб в Южном Мумбае принадлежит Мукешу Амбани и согласно оценок является самой дорогой частной резиденцией в мире (его стоимость составляет более 1 миллиарда долларов). В этом частном небоскребе 27 этажей и более 600 человек обслуживающего персонала.

8. Думбартон-Окс (Вашингтон, США)


Историческое поместье Думбартон-Окс.

Историческое поместье Думбартон-Окс.

 

Это историческое поместье в округе Джорджтаун в Вашингтоне теперь является частью Гарвардского университета. Оно настолько велико, что площаль только его библиотеки составляет 4100 квадратных метров.

9. Ралстон Холл (Белмонт, Калифорния)


Один из корпусов Университета Нотр-Дам-де-Намюр

Один из корпусов Университета Нотр-Дам-де-Намюр

 

Первоначально построенный Уильямом Чепменом Ралстоном, бизнесменом из Сан-Франциско, особняк «Ralston Hall» теперь является частью Университета Нотр-Дам-де-Намюр. Это особняк площадью 5100 квадратных метров с 80 комнатами на 4 этажах.

10. Особняк Эндрю Карнеги (Манхэттен, Нью-Йорк)


Особняк Эндрю Карнеги.

Особняк Эндрю Карнеги.

 

В это может быть трудно поверить, но на самом деле существует исторический особняк в центре Манхэттена - прямо напротив Центрального парка. Окружающий район на самом деле был назван в его честь — Карнеги Хилл. Конечно, учитывая все окружающие небоскребы, особняк Карнеги выглядит сравнительно небольшим, но на самом деле его площадь составляет более 5200 квадратных метров.

11. Уайтхолл (Палм-Бич, Флорида)


Дом-музей нефтяного магната.

Дом-музей нефтяного магната.

 

Внесенный в Национальный реестр исторических мест, этот особняк площадью 5575 квадратных метров был построен Генри Флаглером. Сегодня в нем находится музей, посвященный нефтяному магнату.

12. Особняк Чанкая (Анкара, Турция)


Особняк Чанкая - дом + ботанический сад.

Особняк Чанкая - дом + ботанический сад.

 

До 2014 года это была официальная резиденция президента Турции. В ней есть 1150 комнат, ботанический сад и несколько бункеров на случай ядерной атаки.

13. Раштрапати Бхаван (Нью-Дели, Индия)


Раштрапати Бхаван - официальный особняк президента Индии.

Раштрапати Бхаван - официальный особняк президента Индии.

 

Ранее известный как Дом вице-короля, этот особняк является официальным домом президента Индии. В нем можно найти 340 комнат на 4 этажах, а на строительство дома ушло более 700 миллионов кирпичей.

14. Шенбрунн (Вена, Австрия)


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Бывшая имперская летняя резиденция, Шенбрунн стала одной из главных достопримечательностей Вены с 1950-х годов. Площадь замка составляет 31000 квадратных метров, а ежегодно его посещает более 2,6 миллиона человек.

15. Гранд Сераиль / Большой дворец (Бейрут, Ливан)


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Этот огромный особняк площадью 40000 квадратных метров расположен на вершине холма в центре Бейрута. Он официальной штаб-квартирой премьер-министра Ливана.

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15 самых больших частных особняков в мире, которые построили очень богатые люди

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15 самых больших частных особняков в мире, которые построили очень богатые людиПодписаться на мой Instagram
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