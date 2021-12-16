15 самых больших частных особняков в мире, которые построили очень богатые люди

Частный особняк-небоскреб стоимостью более миллиарда долларов.
На самом деле человеку для жизни нужно не так уж много – крыша над головой. Да и к тому же далеко не всё люди готовы жить в слишком больших домах. Но при этом всем интересны большие особняки, которые строят себе богатые люди. В этом обзоре самые-самые-самые большие дома, в которых бы хватило места не на одну семью.
1. Пенсмор (Хайлендвилль, США)
Особняк Пенсмор — резиденция в горах Озарк.
Особняк Пенсмор — резиденция, которая сейчас строится в горах Озарк в Миссури. Из-за его крайне отдаленного местоположения и , который дела ом похожим на бункер, этот особняк стал источником многочисленных теорий заговора. Из-за огромной площади в 6700 квадратных метров его даже называют замком Пенсмор. Однако, бетонный магнат Стивен Хафф отрицает, что это строение будет чем-то другие, а не домом для его семьи.
2. Амалиенборг (Копенгаген, Дания)
Дом датской королевской семьи
Амалиенборг - расположенный в Копенгагене дом датской королевской семьи. Его площадь составляет 26 500 квадратных метров.
3. Вентворт Вудхаус (Вентворт, Великобритания)
Здание с самым длинным фасадом в Европе.
Помимо королевских резиденций, это самый большой частный особняк в Соединенном Королевстве. Он может похвастаться самым длинным фасадом среди особняков в Европе - 185 метров (606 футов).
4. Замок Сирлес (Большой Баррингтон, США)
36 каминов и одно большое подземелье.
Это замок в французском стиле, который был построен в 1880-х годах. В нем есть 36 каминов и даже настоящее подземелье.
5. Палаццо Питти (Флоренция, Италия)
Большой итальянский особняк Палаццо Питти.
Большой итальянский особняк, датирующийся 1458 годом, сегодня является одним из крупнейших музейных комплексов в Италии. И посетителям есть где разгуляться - площадь галерей и музеев составляет 32 000 квадратных метров.
6. Флорхем (Мэдисон, США)
8-ой по величине особняк в США.
Это поместье Вандербильтов в Мэдисоне, штат Нью-Джерси, было построено Флоренцией Адель Вандербилт. Особняк площадью 7430 квадратных метров - 8-ой по величине в Соединенных Штатах. Сегодня он принадлежит Университету Фэрли Дикинсона.
7. Антилла (Мумбаи, Индия)
Частный особняк-небоскреб стоимостью более миллиарда долларов.
Этот частный особняк-небоскреб в Южном Мумбае принадлежит Мукешу Амбани и согласно оценок является самой дорогой частной резиденцией в мире (его стоимость составляет более 1 миллиарда долларов). В этом частном небоскребе 27 этажей и более 600 человек обслуживающего персонала.
8. Думбартон-Окс (Вашингтон, США)
Историческое поместье Думбартон-Окс.
Это историческое поместье в округе Джорджтаун в Вашингтоне теперь является частью Гарвардского университета. Оно настолько велико, что площаль только его библиотеки составляет 4100 квадратных метров.
9. Ралстон Холл (Белмонт, Калифорния)
Один из корпусов Университета Нотр-Дам-де-Намюр
Первоначально построенный Уильямом Чепменом Ралстоном, бизнесменом из Сан-Франциско, особняк «Ralston Hall» теперь является частью Университета Нотр-Дам-де-Намюр. Это особняк площадью 5100 квадратных метров с 80 комнатами на 4 этажах.
10. Особняк Эндрю Карнеги (Манхэттен, Нью-Йорк)
Особняк Эндрю Карнеги.
В это может быть трудно поверить, но на самом деле существует исторический особняк в центре Манхэттена - прямо напротив Центрального парка. Окружающий район на самом деле был назван в его честь — Карнеги Хилл. Конечно, учитывая все окружающие небоскребы, особняк Карнеги выглядит сравнительно небольшим, но на самом деле его площадь составляет более 5200 квадратных метров.
11. Уайтхолл (Палм-Бич, Флорида)
Дом-музей нефтяного магната.
Внесенный в Национальный реестр исторических мест, этот особняк площадью 5575 квадратных метров был построен Генри Флаглером. Сегодня в нем находится музей, посвященный нефтяному магнату.
12. Особняк Чанкая (Анкара, Турция)
Особняк Чанкая - дом + ботанический сад.
До 2014 года это была официальная резиденция президента Турции. В ней есть 1150 комнат, ботанический сад и несколько бункеров на случай ядерной атаки.
13. Раштрапати Бхаван (Нью-Дели, Индия)
Раштрапати Бхаван - официальный особняк президента Индии.
Ранее известный как Дом вице-короля, этот особняк является официальным домом президента Индии. В нем можно найти 340 комнат на 4 этажах, а на строительство дома ушло более 700 миллионов кирпичей.
14. Шенбрунн (Вена, Австрия)
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Бывшая имперская летняя резиденция, Шенбрунн стала одной из главных достопримечательностей Вены с 1950-х годов. Площадь замка составляет 31000 квадратных метров, а ежегодно его посещает более 2,6 миллиона человек.
15. Гранд Сераиль / Большой дворец (Бейрут, Ливан)
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Этот огромный особняк площадью 40000 квадратных метров расположен на вершине холма в центре Бейрута. Он официальной штаб-квартирой премьер-министра Ливана.
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