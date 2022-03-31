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От пиццы до диплома: 9 крутых вещей, которые можно получить в интернете совершенно бесплатно


9 крутых вещей, которые можно получить в интернете совершенно бесплатно

9 крутых вещей, которые можно получить в интернете совершенно бесплатно

 

Спорим, что мы знаем один ваш секрет? Готовы? Вот он: вы ведёте двойную жизнь. Нет, не пейте успокоительное и не спешите прятать телефон подальше от второй половины. Ничего сверхосудительного: мы все делаем это. Мы все живём в интернете. Регистрируемся в социальных сетях, чтобы общаться и высказывать своё мнение по любому поводу (нередко в весьма резкой форме), находим в сети работу и даже устраиваем личную жизнь. А ещё в интернете можно (и нужно!) учиться. Не только, как качать фильмы бесплатно или оскорблять ближнего в комментариях. Но и вещам действительно полезным. И при том совершенно бесплатно. Не знаете, с чего начать? У нас есть пару идей. Попробуйте!

Интернет создан не только для того, чтобы ругаться с бывшими одноклассниками, умиляться проделкам котиков или наслаждаться видео сомнительного содержания. В первую очередь это – колоссальная база знаний. Уж простите за банальность. Просто мы не так часто пользуемся полезными возможностями сети. А зря. Ведьоткрыв браузер, можно найти…

1. Миллионы бесплатных книг


9 крутых вещей, которые можно получить в интернете совершенно бесплатно

9 крутых вещей, которые можно получить в интернете совершенно бесплатно

 

В том числе, в аудио-формате. Жалуетесь, что скучаете за славными временами с книжкой в руке, но это больше не находится времени?
Скачайте (кстати, вполне легально) давно отложенный в папку «прочесть» роман в формате mp3, загрузите на телефон или плеер и слушайте в транспорте по дороге на работу и домой. И время проведете с пользой, и не укачает.

2. Купоны на скидки и промо-акции


9 крутых вещей, которые можно получить в интернете совершенно бесплатно

9 крутых вещей, которые можно получить в интернете совершенно бесплатно

 

Любите экономить? Тогда Гугл вам в помощь. Введите словосочетание «купон на скидку», выберете наиболее удобный для вас сервис (можно подписаться на рассылку по электронной почте) и наслаждайтесь скидками известных онлайн и оффлайн магазинов, промо-акциями в салонах красоты и даже бесплатными вкусняшками в кафе.

3. Бесплатное образование


9 крутых вещей, которые можно получить в интернете совершенно бесплатно

9 крутых вещей, которые можно получить в интернете совершенно бесплатно

 

Мечтаете освоить новую специальность, но возраст и нехватка времени не позволяют сесть за парту? Мощнейший ресурс познания уже в вашем кармане. Учиться можно даже с экрана смартфона в обеденный перерыв. От иностранных языков (спасибо сервисам вроде Memrise или BBC language) до программирования с нуля от Codeacademy – научиться можно всему и бесплатно. Было б желание и доступ в интернет. Кстати, некоторые ресурсы даже выдают самые настоящие дипломы. А начать заполнять пробелы в образовании можно с упомянутых сервисов или просто запросив в поисковике «обучение онлайн бесплатно».

4. Терабайты документального кино


9 крутых вещей, которые можно получить в интернете совершенно бесплатно

9 крутых вещей, которые можно получить в интернете совершенно бесплатно

 

Если вы любите документалки и при этом мечтаете подтянуть английский – добро пожаловать на ресурс Documentary Heaven. Сотни часов пищи для размышлений в вашем распоряжении. За «спасибо».

5. Бесплатные логины и пароли для быстрой регистрации где угодно


9 крутых вещей, которые можно получить в интернете совершенно бесплатно

9 крутых вещей, которые можно получить в интернете совершенно бесплатно

 

Когда нет времен и желания подписываться на всякий спам, чтобы получить доступ к сайту – ресурс BugMeNot вам в помощь.

6. Подборки звуков для продуктивной работы или релакса


9 крутых вещей, которые можно получить в интернете совершенно бесплатно

9 крутых вещей, которые можно получить в интернете совершенно бесплатно

 

Попробуйте сайты, вроде Noisli, и сидеть за компьютером в тишине без звуков дождя леса или поезда станет невыносимо скучно. Действительно помогает сфокусироваться!

7. E-mail на 10 минут


9 крутых вещей, которые можно получить в интернете совершенно бесплатно

9 крутых вещей, которые можно получить в интернете совершенно бесплатно

 

Для быстрой регистрации без дальнейших рассылок или для секретной переписки – электронный адрес на 10 минут наверняка хотя бы раз пригодится каждому. Для того и создан ресурс 10 minute mail.

8. Бесплатный фоторедактор


9 крутых вещей, которые можно получить в интернете совершенно бесплатно

9 крутых вещей, которые можно получить в интернете совершенно бесплатно

 

Когда нет времени и желания разбираться в фотошоп, а отредактировать аватарку надо - бесплатные онлайн фоторедакторы к вашим услугам. Цветокоррекция, устранение недостатков кожи с фото и прочие прелести теперь действительно доступны каждому. Попробуйте.

9. Миллионы бесплатных вещей, животные в добрые руки, обмен парфюмерией, детскими вещами и прочее-прочее-прочее


9 крутых вещей, которые можно получить в интернете совершенно бесплатно

9 крутых вещей, которые можно получить в интернете совершенно бесплатно

 

Доски объявлений, почти, как собака – друг человека. Особенно, когда там есть раздел "бесплатно".Главное, пользоваться ими с осторожностью, уметь искать и просто быть честным. Не так уж сложно, правда?

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От пиццы до диплома: 9 крутых вещей, которые можно получить в интернете совершенно бесплатно

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От пиццы до диплома: 9 крутых вещей, которые можно получить в интернете совершенно бесплатноПодписаться на мой Instagram
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