Фишки английских квартир, которые стоит взять на заметку

Добро пожаловать в мир необычных английских квартир: маленькие уборные, своеобразные детали, шнурок вместо выключателя.







Существует множество мифов о быте англичан. Некоторые из них могут показаться очень странными и далеко не все являются правдой — например, распространенное суждение, что в Великобритании ходят по дому в уличной обуви.

Отсутствие розеток в ванной

Шнурок вместо выключателя

Разные розетки

Отсутствие кондиционеров

Эркеры

Ковры повсюду

Гараж как склад

Двери внутрь

Перечисляем девять правдивых характерных особенностей английских домов: возможно, что-то вы сможете перенять себе, взять на заметку или просто узнать необычные факты.В Великобритании разрешено устанавливать розетки на расстоянии не менее трех метров от ванной до душа. В основном английские ванные комнаты очень маленькие, розетки запрещены на законодательном уровне, поэтому стиральные машины расположены на кухне.В ванной комнате из-за высокой влажности классические выключатели не используются в целях безопасности. Минимальный риск с точки зрения англичан — это установка выключателя, вмонтированного в потолок. Чтобы включить или выключить его, следует дернуть за шнурок. Обычные выключатели, конечно, есть в жилых комнатах. Однако и здесь есть отличие: клавиша вверх — свет выключен, вниз — включен.В Англии используют трехконтактные розетки. Если вы никогда не слышали о таких, то объясним: это не типичные для нас изделия без заземления. На них есть выключатель, но он приносит некоторые неудобства. Если не включить переключатель, розетки не будут работать. Представляете, проснуться утром перед работой с одним процентом на телефоне? Тем не менее именно такие розетки — самые безопасные в мире. А напряжение в них не 220, а 230 Вольт.Не сказать, что погода в Великобритании теплая. Скорее наоборот. Иногда жители могут мерзнуть даже в теплое время года, поэтому англичане не нуждаются в кондиционерах. Но если захотят проветрить помещение, тогда открывают окна, а иногда используют вентилятор.Эркеры очень популярны в Англии и используются практически во всех квартирах. Это такие окна, которые состоят из нескольких прямоугольных створок, выступают за пределы стен дома и впускают внутрь помещения намного больше света, чем привычные нам окна.Почти все дома и квартиры покрыты коврами, кроме кухни. Их расстилают и в ванной комнате, и даже на лестницах. Почему так? Англичане убеждены: ковры означают безопасность, на них человек не может поскользнуться. Но ничего не идеально. Ковры пачкаются, впитывают влагу, перестают быть пушистыми. Но традиции есть традиции, а уборка занимает уже второе место.Многие гаражи в английских домах слишком маленькие, поэтому припарковать машину не получится. Но жители нашли выход — использовать гараж как кладовую и хранить там ненужные вещи.Доставка почты Смотрели Гарри Поттера? Если да, то для вас не секрет, что почта доставляется через отверстие в двери. Конечно, существуют разные виды ящиков, однако данный способ — самый традиционный, несмотря на некоторые неудобства. Например, если в доме есть собака, она может выхватить и погрызть письма и газеты до того, как хозяева успееют прочитать содержимое.Открывать дверь наружу считается самым правильным решением, ведь так экономится пространство. Но англичане не согласны. Почему? Дело в том, что так соблюдается личное пространство жителей. Когда кто-то проходит мимо комнаты, человека внутри не видно даже с приоткрытой дверью.Входная дверь в дом открывается также внутрь. Для этого есть несколько причин. Во-первых, это защищает от непогоды. Во-вторых, такое решение намного практичнее, ведь открывать дверь таким способом с пакетами в руках гораздо проще.