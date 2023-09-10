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Укоренение розы под бутылками

Укорените черенки роз самым беспроблемным способом — глубокой осенью, когда погода устаканилась и потепления точно не ожидается (это примерно середина ноября). Тогда и приживаемость черенков вас удивит!

Укоренение розы под бутылками

Погода должна быть стабильной — около +4 градусов. Если начеренковать розы слишком рано (например, в октябре), то, при потеплении, черенки пустят все силы на наращивание листочков и в итоге не укоренятся, а к весне почернеют.

Укоренение розы под бутылками

Нарежьте черенки с 3-5 почками (около 8-10 см).

Укоренение розы под бутылками

Подготовьте место для черенков на участке. Выберите северную сторону, где есть тень от других растений. Разрыхлите и пролейте землю. Высадите черенки, заглубив их на 3 см в землю.

Укоренение розы под бутылками

Сверху укройте бутылками, у которых отрезано дно. Крышки закручены. Пролейте ещё раз поверх бутылок, чтобы вся конструкция плотно утрамбовалась в землю.

Укоренение розы под бутылками

А сверху засыпьте листьями. Это ещё и дополнительное питание для земли.

Укоренение розы под бутылками

В конце весны-начале осени можно открыть крышку и дать розам привыкнуть к свежему воздуху.

Укоренение розы под бутылками

Через неделю-две бутылки можно снять. Пересаживать укоренившиеся черенки розы на постоянное место можно в конце лета. Конечно, не все черенки приживутся, однако, это абсолютно нормально: не существует 100 % способа укоренения розы. Однако при такой технологии розы укореняются относительно беспроблемно! Примерно 5-7 черенков из 10 приживутся.

Укоренение розы под бутылками

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укоренениеРозы

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