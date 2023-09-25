Оптические иллюзии, которые сломают тебе мозг

Наш мозг – удивительная штука. Он умеет сам достраивать реальность. Даже там, где на самом деле ее нет. Мы собрали в этом посте удивительные оптические иллюзии. И предлагаем вам убедиться в том, что человеческое восприятие – это что-то невероятное!

Иллюзия Джанни Сарконе

Специалист в области оптического восприятия Джанни Сарконе создал эту иллюзию для обложки журнала по психологии. С какой стороны ни посмотришь на портрет, кажется, что он презрительно смотрит в твою сторону. Попробуй посмотреть на него справа или слева.

Ломаные диагонали

На самом деле диагонали прямые

Иллюзия Акиоши Китаока

Эту иллюзию открыл профессор Акиоши Китаока. Кажется, что правый глаз бирюзового цвета, почти как заколка в волосах девочки, а левый глаз серый. На самом деле оба глаза одинакового серого цвета.



Затмение тритона

Этот эффект называется «Затмение тритона». Сосредоточь взгляд на белой точке внутри круга. Расстояние глаз от монитора должно быть около двадцати сантиметров. Чем дольше будешь смотреть, тем лучше. Затем начни отклоняться от монитора назад. Вокруг круга появится сияние.

Иллюзия Эббингауза-Титченера

Розовые круги на самом деле одинакового размера. Один и тот же предмет воспринимается как более крупный среди маленьких предметов , и маленьким – в окружении крупных.

Движущийся квадрат

В статичной картинке создается иллюзия движения внутреннего квадрата. Подвигай экран вверх-вниз или отодвинься от экрана.

Злое или спокойное лицо?

Сперва кажется, что слева злое лицо, а справа спокойное. А теперь отойди от экрана на пару метров и посмотри на эту картинку. Все как в жизни.

Кривые круги

Оба круга идеально ровные. Эта иллюзия возникает за счет способности нашего мозга визуализировать объемные объекты. Отойди от экрана и посмотри еще раз.

Винни Пух

Зафиксируй взгляд на картинке и отойди от экрана на несколько метров. Ты увидишь любимого персонажа советского мультфильма.

Мерцающий эффект

Зафиксируй взгляд на левом рисунке и смотри на него секунд 30. Затем переведи глаза на правый рисунок. Сперва он исчезнет, слившись в серый фон, а потом ты увидишь мерцающий эффект. Подвигай головой, эффект усилится.

Сколько ног у слоника?

Шоу уродов

Смотри на крестик в центре. Лица знаменитостей будут превращаться в монстров. Можешь перевести взгляд на фотографии, снимки абсолютно нормальные.

Черно-белое?

Смотри парню в глаза, не отрываясь. Когда картинка изменится, тебе будет казаться, что она цветная. На самом деле включается черно-белая фотография, просто на твоей сетчатке отпечатался цвет от первой картинки.

Оптическая иллюзия в действии

Еще одна

В какую сторону едет поезд?