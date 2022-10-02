Чем живет дизайн-сообщество «страны запретов» Ирана: Мода вопреки всему и уникальная школа плаката

Иранская культура насчитывает более двух тысяч лет и известна миру своей орнаментикой, поэзией и декоративно-прикладным искусством. Но что насчет современной культуры Иранской республики? О ней, казалось бы, известно очень мало. «И неудивительно, - скажет читатель. – Закрытая страна, там столько правил и запретов!». Однако сегодня иранские дизайнеры занимают первые места на международных конкурсах, иранская плакатистика становится примером для подражания, а архитектура развивается ускоренными темпами… В чем же секрет иранского дизайна XXI века?
Архитектура: хай-тек и традиции
Тренажерный зал в Нуре.
Иранская архитектура в последнее время привлекает всеобщее внимание – ведь реализованные проекты смело балансируют на грани бережного отношения к историческому прошлому и отчаянного футуризма.
Большой интерес представляет здание тренажёрного зала DASHTE NOOR'S GYM в одноименном жилом комплексе в г.Нур. Здание выполнено из дерева и камня, одно из его окон обращено к небу, а форма вторит ландшафту.
Музей лекарственных растений в Кордане.
Музей лекарственных растений в Кордане вдохновлен персидскими садами с их небольшими павильонами геометричных форм. Научные сотрудники музея изучают более 12 тысяч видов растений. В интерьере здания особое внимание уделяется игре тени и света – на полу музея складываются настоящие узорчатые ковры, когда лучи солнца падают сквозь ажурные панели наружных стен. Традиционные узоры можно встретить и на фасадах, а некоторые фрагменты плитки привезены из мечети Шейха Лютфуллы в Исфахане.
Бизнес-центр в Карадже.
В Карадже расположен бизнес-центр Parmida – футуристичный и очень современный, агрессивно доминирующий в городской среде.
Жилой дом в Тегеране.
Не отстают и жилые дома – например, реконструированный группой Pargar Architecture and Design Studio дом в Тегеране, отсылающий к старинной архитектуре и при этом обладающий суровым обаянием позднего европейского модернизма.
Образовательный центр в Исфахане.
В Исфахане расположен масштабный образовательный центр, спроектированный компанией SATRAP Architectural Studio. На территории – не только лекционные аудитории и библиотеки, но и книжный магазин, кафе, мультимедийные классы. Орнамент на фасадах вблизи оказывается изречениями о важности образования.
Книжный сад в Тегеране.
Еще один культурно-образовательный центр, потрясающий своим масштабом – это «Тегеранский книжный сад» , вмещающий в себя одновременно до пяти тысяч посетителей. В нем проходят выставки и концерты, просветительские лекции и встречи, посетители могут приобрести интересные им книги или просто посидеть в кафе, а для детей открыт научный парк.
Иранская школа плаката
Современный иранский плакат.
Иранский плакат может поспорить с польским и швейцарским в своей уникальности. Иранские дизайнеры берут призовые места на международных конкурсах графического дизайна уже двадцать лет. Выставки дизайнеров иранской школы проходят в том числе и в России. Их отличает бережное отношение к традиционной каллиграфии, смелая работа с цветом и композицией, сочетание ручной графики с компьютерными технологиями. Одна из самых значимых фигур современной иранской плакатистики – уроженка Тегерана Хома Делварай.
Модная индустрия Ирана
Модель бренда Anar.
Когда Российский совет торговых центров заявил, что иранские бренды в течение трех лет могут заменить в нашей стране западные, пользователи интернета встретили это иронически – что не вполне справедливо. Иранской модной индустрии приходится буквально бороться за признание легитимной – но, похоже, постепенно она побеждает. Вообще иранская легкая промышленность развивается активно, она четвертая по численности работников, обувной, текстильный, кожевенный промысел – традиционные для региона. Проблемы возникают на стадии творческих экспериментов, продвижения и желания расширить рынок сбыта, но они решаемы. В Иране есть модельные агентства – например, Behpooshi. Несколько лет оно работало подпольно, но затем организатор обратился в офис правительства с вопросом, существует ли акт исламского права, напрямую запрещающий существование моды как таковой (не существует). Это послужило толчком к организации государственной рабочей группы по регулированию модной индустрии.
Реклама бренда Anar.
Сегодня в Иране разрешены модные показы и проводится собственная Неделя моды в Тегеране – с большим количеством ограничений, но все же ежегодно. Появляются и локальные бренды – например, Anar (в переводе с фарси – «гранат»), принадлежащий созданный Ануше Ассефи. Ассефи принадлежит к числу «новых женщин» Ирана – у нее хорошее образование (бакалавр текстильного дизайна и магистр графического), престижная работа (помимо собственного бренда – преподавание в нескольких вузах) и активная жизненная позиция. Как и многие другие иранские дизайнеры, она создает качественную одежду в традиционном стиле. Закрытые фасоны, просторные силуэты, длинные рукава – но выглядят они вполне современно и пользуются популярностью не только у иранок, но на экспорт налагают ограничение законы страны.
Модели Анны Сани.
Молодежью любима марка Radaa Мириам Вахидзаде, развивающаяся в русле трендов уличной моды – яркие вещи из немнущихся тканей, в которых можно свободно двигаться и заниматься спортом. Анна Сани – бывшая театральная художница тоже работает в традиционном стиле (иных вариантов нет). Она делает ставку на цвет, архитектурный крой и изысканную отделку.
Промышленный дизайн в Иране
Коллекция мебели из бамбука.
В Иране спросом пользуется классическая мебель – качественная, дорогая, неброская и не учитывающая западных тенденций. Однако тегеранский дизайнер и преподаватель Араш Шоджаи, глава студии ARSHIDA STUDIO, еще в 2015 году вошел в шорт-лист премии World Design Impact Prize, организованной конгрессом ИКСИД – одним из самых влиятельных сообществ в области промышленного дизайна. Он представил серию сборной мебели из бамбука. Стилистически, возможно, прорывом это не было: проект слишком напоминал ИКЕА.
Коллекция мебели из бамбука.
Но технологически он был великолепен – из одинаковых деталей можно было собрать не только предусмотренный инструкцией стеллаж, но и совершенно любой предмет мебели – табурет, стул, столик, полочку… Мебель эта экологична, легка, удобна в использовании и хранении. В ней есть отсылка к традиционным формам, к другой, характерной для востока, манере сидеть и принимать пищу, но в то же время она актуальна и для западных интерьеров. Шоджаи стал первой ласточкой «открытости» иранского дизайн-сообщества миру.
Текст: Софья Егорова.
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