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20 ретро-фото потрясающих женщин, которыми мы восхищаемся

Публикуем подборку в стиле «ретро-фото». На этих редких фотографиях, которые собирает сообщество HistoryPorn, запечатлены самые красивые, элегантные, восхитительные и популярные женщины, девушки и даже девочки, чьи имена всем знакомы.

Лив Тайлер и Биби Бьюэлл, начало 90-х

20 ретро-фото потрясающих женщин, которыми мы восхищаемся

Нена фон Шлеебрюгге (мама Умы Турман), 1958 год

20 ретро-фото потрясающих женщин, которыми мы восхищаемся

18-летняя Брижит Бардо, фотосессия на крыше, 1952 год

20 ретро-фото потрясающих женщин, которыми мы восхищаемся

Татьяна Самойлова и Джейн Мэнсфилд, Канны, 1958 год

20 ретро-фото потрясающих женщин, которыми мы восхищаемся

Анджелина Джоли, 1990 год

20 ретро-фото потрясающих женщин, которыми мы восхищаемся

Клаудия Шиффер, 1987 год

20 ретро-фото потрясающих женщин, которыми мы восхищаемся

Софи Лорен, Рим, 1955 год

20 ретро-фото потрясающих женщин, которыми мы восхищаемся

Наташа Гусева и Марьяна Ионесян во время съемок фильма «Гостья из будущего», Москва, 1984 год

20 ретро-фото потрясающих женщин, которыми мы восхищаемся

Мэрилин Монро и ее муж драматург Артур Миллер, сентябрь 1957 года

20 ретро-фото потрясающих женщин, которыми мы восхищаемся

Кейт Мосс, 1994 год

20 ретро-фото потрясающих женщин, которыми мы восхищаемся

Наталья Варлей, Крым, 1966 год

20 ретро-фото потрясающих женщин, которыми мы восхищаемся

Британская суфражистка Шарлотта Деспард в 88 лет, Лондон, 1933 год

20 ретро-фото потрясающих женщин, которыми мы восхищаемся

Сигурни Уивер, США, 1986 год

20 ретро-фото потрясающих женщин, которыми мы восхищаемся

Актрисы Софи Лорен и Джейн Мэнсфилд, 1957 год

20 ретро-фото потрясающих женщин, которыми мы восхищаемся

Юрий Гагарин и Майя Плисецкая, 1961 год

20 ретро-фото потрясающих женщин, которыми мы восхищаемся

Анатолий Собчак с дочерью Ксюшей, Ленинград, СССР, 1989 год

20 ретро-фото потрясающих женщин, которыми мы восхищаемся

Императрица Александра Фёдоровна Романова, 1876 год, Дармштадт, Германия

20 ретро-фото потрясающих женщин, которыми мы восхищаемся

Хиллари Родэм (Клинтон), 1969 год, Колледж Уэллсли, Массачусетс

20 ретро-фото потрясающих женщин, которыми мы восхищаемся

Фрэнсис Фармер, 1936

20 ретро-фото потрясающих женщин, которыми мы восхищаемся

Первый всесоюзный конкурс красоты Мисс СССР, 1989 год, Москва

20 ретро-фото потрясающих женщин, которыми мы восхищаемся

Топ-модели, 1990 год, Великобритания

20 ретро-фото потрясающих женщин, которыми мы восхищаемся

Грейс Келли и новорожденный принц Альбер, 1958 год, Монако

20 ретро-фото потрясающих женщин, которыми мы восхищаемся

Журнал Vogue, ноябрь 1977 года, США

20 ретро-фото потрясающих женщин, которыми мы восхищаемся

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