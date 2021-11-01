10 мопедов, о которых мечтал каждый советский подросток

Советские мопеды, которые знала вся детвора.
В Советском Союзе у подростков были свои интересы и желания. Одним из самых заветных был мопед, ведь на нем можно было гонять с ветерком. Благо советская промышленность могла полностью удовлетворить эти запросы, выпуская большое количество интересных, надежных и функциональных моделей. Посмотрим же на самые яркие образцы мотовелосипедов той эпохи.
1. В-901
Первый советский мопед.
Первый серийно производившийся мотовелосипед Советского Союза, который можно уже считать мопедом. Выпускался с 1958 года. Производством транспортного средства занимался Харьковский велосипедный завод. В-901 оснащался 26-дюймовыми колесами и двигателем Д-4, а также весьма высокой рамой.
2. МВ-042 «Львовянка»
Интересная была модель.
Модель мопеда Львовского велозавода. Несмотря на название, данное транспортное средство имело все признаки мопеда. Например, у «Львовянки» была телескопическая передняя вилка, присутствовала штампованная рама и задняя подвеска. Работал мопед на 45-кубовом двигателе мощностью 1.2 л.с. Он позволял разгоняться до 40 км/ч.
3. Рига-1
Мопеды Рига отличались красивым дизайном.
До сих пор данное транспортное средство считается одним из самых красивых советских мопедов. На эти мопеды ставили 50-кубометровые моторы, которые поначалу производились в Чехии на предприятии Jawa. Первая модель, впрочем, не была лишена недостатков. Некоторые из них удалось полностью исправить только к модели Рига-3.
4. Карпаты-2
Практичная и надежная вещь.
Творение Львовского велосипедного завода, помявшееся на свет в 1986 году. Мопед работал на двигателе V-50 и имел ручное переключение передач. Впоследствии двигатель был заменен на более совершенную модель. Изменена была и система переключения передач. Модельный ряд был дополнен еще двумя мопедами – «Спорт» и «Люкс».
5. МВ-044
Отличный мопед был.
Мопед линейки «Львовянка», который стал закономерным развитием серии. Как и все более «свежие» продукты, получил более мощный двигатель. С каждой новой моделью улучшался дизайн и комфорт водителя. Конструктивно все мопеды серии были невероятно похожи, впрочем это не является их недостатком.
6. МП-048 «Верховина-3»
Такой хотели многие.
Следующая популярная модель Львовского велозавода. Такие мопеды выпускались предприятием с 1970 по 1973 год. Мощный двигатель позволял разгоняться до 51 км/ч. Мопед выдерживал нагрузку до 101 кг. Впоследствии, ему на смену придут более совершенные модели в лице «четверки» и «семерки».
7. Рига-2 «Гауя»
Выглядит отлично.
Мопед Рижского велосипедного завода, который спускался в период с 1961 по 1963 год. Его отличительными особенностями стал 45-кубовый двигатель, а также наличие в базовой сборке мопеда фары, питающейся от генератора и позволяющей ездить в темное время суток без каких-либо проблем.
8. Рига-5
Очень красивый мопед.
Модель все того же Рижского велосипедного завода, которая многим запомнилась своей простотой и надежностью. К сожалению, похвастаться динамикой и мощностью мопед не мог. Вместе передней телескопической вилке в «пятерке» были сжимающиеся пружины. Двигатель в мопеде заводился от вращения педалей.
9. Рига-13
Одна из самых массовых моделей в истории СССР.
Одна из самых симпатичных и действительно массовых моделей мопеда советских лет. У 13-ой модели был весьма мощный двигатель и, что не менее важно, очень удачно установленная фара. Изменения произошли и в трансформаторе. Впервые у мопедов завода не было никаких проблем с энергией и стартом. Выпускалась Рига-13 до 1998 года.
10. Рига-26
Суперкомпактный мопед, который помещался на балконе.
В заключение, еще один рижский мопед, про который просто нельзя не вспомнить. Его главной особенностью были габариты. Машина получилась настолько компактной, что хранить ее можно было даже на балконе квартиры.
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