Дорогие и бесполезные вещи

Порой, имея возможность, невероятно сложно устоять перед очень дорогими вещами. Дорогая одежда, автомобили и дома стоят немалых денег, но, тем не менее, это все полезные вещи, которые могут себя окупить. Однако существуют предметы, которые стоят невероятно дорого, и при этом являются непрактичными, можно даже сказать, абсолютно бесполезными.
1. Кирпич от бренда Supreme
В сентябре 2016 года, бренд уличной одежды Supreme выпустил свою коллекцию осень/зима, и самой обсуждаемой частью коллекции был обычный кирпич. Этот кирпич не был бы интересен никому, если бы не эмблема компании, выбитая на нем.
Стоит отметить, что Supreme ставит свой логотип на всём, от огнетушителей до канцелярских ножей. Это просто такая фишка.
Изначально кирпич продавался за 30 долларов, но вскоре вся партия была распродана. Спустя некоторое время кирпич от бренда Supreme был замечен на eBay, где его продавали за довольно высокую цену.
Учитывая цену, один из пользователей сети подсчитал, сколько будут стоить кирпичи Supreme, если кто-то захочет построить дом площадью 220 кв. м. Ответ: 4 704 000 долларов.
2. Бумажный пакет от бренда Jil Sander
Обычный бумажный пакет получил печать бренда Jil Sander, и теперь его цена составляет 290 долларов. Производитель сообщает, что пакет сделан из прочной лощеной бумаги с аккуратными швами и металлическими ушками. И не забудьте про логотип бренда.
3. Чайный пакетик, инкрустированный бриллиантами
Этот чайный пакетик был создан в 2005 году, когда английская чайная компания PG Tips праздновала свое 75-летие. Стоимость пакетика оценивается в 10 000 долларов, что делает его самым дорогим в мире.
Пакетик является ручной работой мастеров из британской ювелирной компании Boodles. Он украшен 280 бриллиантами, а внутри него находится обычный чай. В отличие от других бесполезных предметов в этом списке, данный пакетик компания демонстрировала в коммерческих центрах Великобритании, чтобы собрать деньги для Королевского детского госпиталя Манчестера.
4. Скрепка от бренда Prada
Обычные скрепки довольно недорогие, но скрепка Prada была создана не для магазинов канцтоваров. Серебряная скрепка для денег от этого бренда продается за 185 долларов.
Неудивительно, что в социальных сетях эта скрепка мало кого удивила. Многие начали шутить на эту тему. Один пользователь даже написал, что готов заплатить за скрепки, если она сможет скрепить всю его жизнь.
5. Люкс-бумеранг от Chanel
Этот предмет роскоши является частью коллекции весна/лето 2017 от бренда Chanel, и его стоимость составляет 1 325 долларов. Однако проблема этого предмета заключается не только в его цене – бренд раскритиковало коренное население Австралии. Chanel обвинили в том, что бренд пытается заработать на традиционной австралийской культуре, тем самым оскорбляя представителей коренного населения.
В Интернете разгорелись споры – одни были недовольны люксовым бумерангом, в то время, как другие считали, что обвинения беспочвенны.
В ответ представители Chanel сообщили, что компания уважает все культуры мира, и глубоко сожалеет, что ее товар мог оскорбить кого-либо. Несмотря на всю критику, бренд продолжил продавать свой бесполезный бумеранг.
6. Сумка для покупок от Balenciaga
Французский бренд Balenciaga продает свою сумку для покупок за 1 130 долларов. Кажется, будто сумка сделана из обычной бумаги и похожа на бумажные сумочки, которые выдают в бутиках бесплатно, и… так и есть… это бумажная сумка, сделанная в Италии. Однако ручки у нее сделаны из кожи, а также внутри сумки можно найти серебряные детали и кармашки с молнией.
Несмотря на свою цену и невероятное сходство с бесплатными бумажными сумочками, сумку Balenciaga уже раскупили в онлайн магазине бренда.
7. Контейнер для травки от Vetements
После легализации марихуаны в нескольких штата в 2016 году, французский дом мод Vetements выпустил ожерелье с небольшим контейнером для травки.
С первого взгляда кажется, будто это обычный медальон с логотипом компании. Однако, открыв его, вы обнаружите внутри несколько пакетиков, украшенных бриллиантами, а также безопасную булавку и магнитное крепление.
Украшение может быть выполнено из серебра или золота, а его стоимость составляет около 750 долларов.
8. Золотой кирпичик LEGO
В феврале 2017 года, аукционный дом Catawiki выставил на аукцион одну из самых редких деталей конструктора LEGO за 20 000 долларов. Деталь сделана из 14-каратного чистого золота, и ее реальная стоимость – 2 118,54 доллара.
Однако всего было выпущено 10 таких кирпичиков (между 1979 и 1981 годами), которые предназначались для самых важных бизнес партнеров компании, а также самых ценных сотрудников, проработавших в команде LEGO не менее 25 лет.
9. Золотая туалетная бумага
Самая дорогая туалетная бумага создана австралийской компанией Toilet Paper Man. Эта 3-слойная бумага сделана из 24-каратного золота и, согласно веб-сайту компании, «во время использования этой бумаги, золотые хлопья будут падать на пол, поднимая вас на новый уровень утонченности».
Сейчас на сайте компании можно приобрести один рулон за 1,558,335 австралийских долларов, что примерно равно 1 231 575 долларов США.
10. Корм для кошек от Green Pantry
В октябре 2016 года, британская марка корма для кошек Green Pantry выпустила люксовую версию корма. Стоимость месячного запаса оценивается в 918 долларов (примерно 11 000 долларов в год или 15,3 долларов за порцию).
Каждый 2-киллограмовый пакет стоит в 30 раз дороже обычного корма, но хватает его примерно на 10 дней. Среди его составляющих можно найти: черную икру Arenkha, свежий шотландский лосось, лобстеров, отборных крабов, спаржу, лебеду и шафран. В этом пакете также нет консервантов, ГМО, искусственных красителей и пищевых добавок.
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