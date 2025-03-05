Дорогие и бесполезные вещи

Порой, имея возможность, невероятно сложно устоять перед очень дорогими вещами. Дорогая одежда, автомобили и дома стоят немалых денег, но, тем не менее, это все полезные вещи, которые могут себя окупить. Однако существуют предметы, которые стоят невероятно дорого, и при этом являются непрактичными, можно даже сказать, абсолютно бесполезными.

1. Кирпич от бренда Supreme

2. Бумажный пакет от бренда Jil Sander

3. Чайный пакетик, инкрустированный бриллиантами

4. Скрепка от бренда Prada

5. Люкс-бумеранг от Chanel

6. Сумка для покупок от Balenciaga

7. Контейнер для травки от Vetements

8. Золотой кирпичик LEGO

9. Золотая туалетная бумага

10. Корм для кошек от Green Pantry