Страсти и одиночество французской актрисы, в которой нет ни капли французской крови: Изабель Аджани

«Девочка, ты хочешь сниматься в кино?»

Маленькая Изабель

В фильме «Маленький угольщик»

В фильме «Фостер и прекрасное лето»

С Анни Жирардо в фильме «Пощечина»

Совсем еще молодой актрисе придется сделать выбор между кино и театром

Награды, признание, слава

Изабель Аджани

С Франсуа Трюффо на съемках фильма «История Адели Г.»

С Клаусом Кински в «Носферату - призрак ночи»

Из фильма «Камилла Клодель»

В фильме «Дьяволицы» с Шэрон Стоун

Страсти и одиночество

С Дэниэлом Дэй Льюисом

Изабель Аджани с младшим сыном Габриэлом Кейном

Изабель Аджани

Аджани в 2019 году