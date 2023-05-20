Страсти и одиночество французской актрисы, в которой нет ни капли французской крови: Изабель Аджани

Изабель Аджани не была бы так популярна и любима зрителями всего мира, если бы ее жизнь и карьера не состояли из противоречий – именно это, да еще талант и трудолюбие часто открывают путь к успеху и признанию. Именно за недосказанность, загадочность, неоднозначность так ценят французских актрис, включая и Аджани, и так ли, в сущности, важно, что она, строго говоря, не француженка?
«Девочка, ты хочешь сниматься в кино?»
Маленькая Изабель
Потому что и мать, и отец Изабель Аджани были представителями других государств и других национальностей. Эмма Августа Швайнбергер - немка из Баварии, Мохаммед Шериф Аджани – эмигрант из Алжира, который служил во французских вооруженных силах, а после остался в Париже, где работал механиком в автомастерской. Долгое время его происхождения семья стеснялась, Августа говорила знакомым, что ее муж – турок, а сам он избегал использовать арабский язык даже в разговорах с родственниками. Тогда, в детстве, Изабель впервые столкнулась с притеснением на почве разных национальностей.
В фильме «Маленький угольщик»
Изабель Ясмина Аджани родилась 27 июня 1955 года, у нее был младший брат Эрик, ставший впоследствии фотографом; в 2010 году Эрик Аджани скончался.
В детстве Изабель очень любила книги, представляла себя героиней разных историй, любила мысленно перевоплощаться в других людей. Она начала играть в любительском театре. Однажды девочку, сидящую на скамейке в школьном дворе и явно погруженную в мир фантазий, заметил режиссер Бернар Тублан-Мишель. Его поразила мимика Изабель – она то хмурилась, то улыбалась, выражение лица то и дело менялось, следуя какому-то скрытому от посторонних глаз сценарию. Именно в этой девочке режиссер увидел будущую героиню своего фильма «Маленький угольщик».
В фильме «Фостер и прекрасное лето»
Так четырнадцатилетняя Аджани получила свою первую роль. Несмотря на то, что фильм был детским, игра Изабель обратила на себя внимание, и юная актриса получила новые предложения, она снялась у Нины Компанеец в фильме «Фостин и прекрасное лето» и была приглашена в самый престижный театр страны – Комеди Франсез, в постановках которого уже в шестнадцать лет исполняла главные роли.
Именно Изабель Аджани позвал в фильм «Пощечина» Клод Пиното, и она оказалась на съемочной площадке в компании уже признанных мэтров Французского кино – Анни Жирардо и Лино Вентуры.
С Анни Жирардо в фильме «Пощечина»
Создается впечатление, что за свои роли Изабель никогда не приходилось бороться и конкурировать – они находили ее сами. В том же 1974 году Аджани «нашел» режиссер Франсуа Трюффо. Он готовился к съемкам фильма о дочери Виктора Гюго Адели, которая потеряла рассудок от несчастной любви, и был потрясен, увидев фильмы с участием Изабель Аджани, а главное – посетив спектакль с ее участием. Трюффо сделал 19-летней актрисе предложение, которое определит ее судьбу и карьеру и заставит, по ее собственному признанию, принять самое важное решение в жизни.
Совсем еще молодой актрисе придется сделать выбор между кино и театром
Награды, признание, слава
Изабель Аджани
Съемки в фильме «История Адели Г.» не могли быть совмещены с работой в театре. Комеди Франсез предлагал Изабель многолетний контракт – но актриса выбрала кино. Съемки проходили на острове Гернси – там и разворачивались когда-то события, положенные в основу фильма. Трюффо выступал в роли Пигмалиона по отношению к молодой актрисе, и, разумеется, согласно законам жанра, влюбился в нее. За эту роль Аджани была номинирована на французскую премию «Сезар», а кроме того – на «Оскар», став самой молодой претенденткой на награду за историю вручения этой премии.
С Франсуа Трюффо на съемках фильма «История Адели Г.»
После этого Изабель Аджани уже получила международное признание, ей стали поступать предложения от голливудских режиссеров. Франсуа Трюффо так прокомментировал ее успех: «Франция слишком мала для нее – Изабель создана для американского кино». Аджани снималась у самых именитых режиссеров, включая Романа Полански, Люка Бессона, Джеймса Айвори, Вернера Херцога. Помогало ей и знание языков – актриса с детства владела не только французским, но и немецким, английским, итальянским.
С Клаусом Кински в «Носферату - призрак ночи»
При всем многообразии ролей, которые исполнила в кино Изабель Аджани, бросаются в глаза общие черты ее героинь – это женщины, как правило, склонные к неврозам, хрупкие, тревожные, погруженные в депрессию или вообще безумные, часто – жертвы. Персонажи, сыгранные актрисой, становились на время работы частью ее собственной натуры, она буквально проживала их чувства и эмоции, полностью погружаясь в образ. Накануне съемок сложных сцен она могла не спать ночь – чтобы добиться на экране того эффекта изможденности, измученности, надрыва, которых требовала роль. В семидесятые и после это было востребованно – у зрителей и у кинокритиков Аджани имела огромный успех.
Из фильма «Камилла Клодель»
Она получила рекордные пять премий «Сезар» за лучшую женскую роль – в фильме «Одержимая» Анджея Жулавского, в эротической драме «Убийственное лето», в «Камилле Клодель», где снялась с Жераром Депардье, в исторической драме «Королева Марго», в фильме «Последний урок» 2008 года.
Насколько блестящими были работы Изабель, настолько же тяжелыми, изматывающими становились истории ее любовных взаимоотношений. Казалось бы, женщина такой потрясающей красоты и большого таланта, умеющая быть личностью и не потерять себя в сложном мире кинематографа, обречена на то, чтобы стать счастливой в семейной жизни. Но этого так и не произошло.
В фильме «Дьяволицы» с Шэрон Стоун
Страсти и одиночество
Для репортеров и для всех интересующихся миром бомонда Изабель Аджани всегда была темной лошадкой – выкладываясь на съемочной площадке, она была крайне закрыта в обычной жизни, ее интервью часто были скупы на слова и эмоции, а ответы формальны и немногословны. Поэтому некоторой неожиданностью стала беременность актрисы, в результате которой в 1979 году на свет появился сын Барнабе. Отцом его был режиссер Брюно Нюиттен, с которым Изабель пыталась строить и семейные, и рабочие отношения, но пара все же распалась. Сам он отзывался об Аджани как о «человеке не от мира сего», особенном, а потому зачастую непонятном.
С Дэниэлом Дэй Льюисом
«Великая страсть никогда не превращается в хорошие дружеские отношения» - так в одном из немногих откровенных интервью Аджани отозвалась об отце второго своего сына – Дэниэле Дэй Льюисе, британском актере, с которым познакомилась на церемонии вручения «Оскара». Эти многолетние, тяжелые отношения, с изменами Дэй Льюиса и затворничеством Аджани, ее пренебрежением материнскими обязанностями в отношении Барнабе, закончились в 1994 году, а в 1995, когда Дэниэл уже женился на другой, Изабель родила от него сына Габриэла.
Изабель Аджани с младшим сыном Габриэлом Кейном
Несколько историй, о которых становилось известно широкой публике – в том числе о связи с композитором Жаном-Мишелем Жарром, заканчивались тем же – Изабель оставалась одна, наедине с работой, которой она, как всегда, посвящала все свои силы, без остатка.
Изабель Аджани занимает выраженную позицию по некоторым острым социальным вопросам, много лет она выступает против ксенофобии во Франции, защите прав выходцев из Северной Африки, за равные права женщин и мужчин. Громкие премьеры и кинофестивали для нее – не столько способ напомнить о себе как об актрисе – в этом нет никакой необходимости, – сколько возможность озвучить перед широкой аудиторией важные для нее взгляды и ценности.
Изабель Аджани
И она по-прежнему остается одной из самых красивых француженок. Изабель Аджани – муза парфюмерно-косметических компаний, лицо многих брендов, продающих предметы роскоши, и несмотря на то, что ей скоро шестьдесят пять, она, как и раньше, занимает свое место в индустрии моды, олицетворяя собственные слова о том, что «у женственности нет срока годности».
Аджани в 2019 году
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