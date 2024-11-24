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Из чего же, из чего же, из чего же сделаны… чипсы Pringles

Эти чипсы — излюбленная закуска, появившаяся в США около 50 лет назад. А еще из Pringles можно сделать утиный клюв, так как у них очень подходящая для этого форма. Но как чипсам придают такую форму? Как оказалось, это поистине гипнотический процесс, который запечатлел канал Discovery.

Из чего же, из чего же, из чего же сделаны… чипсы Pringles

Из чего же, из чего же, из чего же сделаны… чипсы Pringles

Pringles на треть состоят из воды.

Из чего же, из чего же, из чего же сделаны… чипсы Pringles

В рецептуру также входит две трети картофельных хлопьев.



Из чего же, из чего же, из чего же сделаны… чипсы Pringles

Смесь из одной трети воды, двух третей картофельных хлопьев и кукурузного крахмала отправляется на конвейер до первой остановки — пресса.

Из чего же, из чего же, из чего же сделаны… чипсы Pringles

Пресс перенаправляет смесь на другой конвейер, чтобы прессовать ее.

Из чего же, из чего же, из чего же сделаны… чипсы Pringles

Получившаяся смесь будет падать на ленту внизу и отправляться под огромный каток для прессования.

Из чего же, из чего же, из чего же сделаны… чипсы Pringles

На конвейерной ленте используется давление в четыре тонны, чтобы спрессовать смесь в картофельный лист, который затем будет разрезан.

Из чего же, из чего же, из чего же сделаны… чипсы Pringles

При помощи овальных шаблонов чипсы вырезаются из картофельного листа и раскатываются очень тяжелым валиком.

Из чего же, из чего же, из чего же сделаны… чипсы Pringles

По мере движения по конвейеру овалы оказываются на нижней ленте, а излишки удаляются, чтобы их потом можно было переработать и сделать еще больше чипсов.

Из чего же, из чего же, из чего же сделаны… чипсы Pringles

Оставшиеся на ленте овалы отправляются в форму, где становятся вогнутыми и идеальными для укладки в упаковку.

Из чего же, из чего же, из чего же сделаны… чипсы Pringles

После придания формы чипсы обжаривают 11 секунд, чтобы они стали хрустящими и их было легко укладывать в стопки.

Из чего же, из чего же, из чего же сделаны… чипсы Pringles

Затем чипсы попадают на другой конвейер, где партии придается тот или иной вкус.

Из чего же, из чего же, из чего же сделаны… чипсы Pringles

Сотрудник фабрики проверяет чипсы, после чего другой конвейер встряхивает и взвешивает их для пакования.

Из чего же, из чего же, из чего же сделаны… чипсы Pringles

Механизм для взвешивания определяет, сколько чипсов должно быть в каждой упаковке, затем специальная ложка укладывает их в тубу.

Из чего же, из чего же, из чего же сделаны… чипсы Pringles

Наконец, после того как чипсы уложены в тубы, специальный станок стучит по крышечкам упаковок, чтобы все чипсы заняли свое место и были уложены ровно.

Полное видео о том, как делаются Pringles:



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