Как появились дома на деревьях, и Почему они пользуются популярностью и в наши дни

Первые дома на деревьях появились не от хорошей жизни и не ради развлечения: это был более-менее надежный способ обезопасить себя, избежав нападения крупных хищников, или защититься от стихии. Прогресс позволил решать такие вопросы куда более эффективно – а вот домики на деревьях, тем не менее, в прошлое не ушли. Для кого-то они становятся одним из лучших воспоминаний детства, для кого-то – просто возможностью хорошо и спокойно провести выходные, а для кого-то – способом неплохо заработать на модном увлечении.
Так кто придумал строить дома на деревьях?
Поскольку многим видам животных свойственно сооружать себе убежища в кронах деревьев – гнезда, – то ученые предположили, что и обезьяноподобные люди когда-то, как и человекоподобные обезьяны, строили самые первые дома на деревьях. Подтвердить эту версию, увы, не получится никак – сотни тысяч лет, разделяющие нынешних историков и доисторические человеческие племена, ни одному дереву или деревянной постройке на нем шансов, само собой, не оставили.
Дома на дереве
Некоторые из ныне существующих племен – например, папуасское племя короваи в Новой Гвинее, традиционно строили дома на деревьях для того, чтобы защититься от нападений соседей, племени читак, еще недавно – охотников за головами. Жюль Верн, создавая роман «Дети капитана Гранта», тоже, вероятно, был вдохновлен древними традициями использовать деревья в качестве жилья – на одном из южноамериканских омбу, большом многоярусном дереве, напоминавшем небольшой лес, путешественники нашли себе пристанище во время наводнения.
Домик на дереве в поместье Питчфорд - самый старый. Источник: pinterest.com
Понятно, что развитие технологий довольно быстро позволило использовать гораздо более эффективные средства для защиты от зверей и врагов среди своих собратьев-людей: высокие стены, глубокие рвы и частоколы оказались куда более серьезным аргументом против нападавших, а для любителей высоты всегда оставалась возможность взобраться на башню, откуда этих нападавших можно было заранее заметить. Мода на домики на деревьях вернулась только в конце второго тысячелетия.
Часовня, гостиничный номер, ресторан или просто место для детских игр
Утверждают, правда, что домик на дереве, что растет в тюдоровском поместье Питчфорд в Англии, – самый старый в мире, сооружен он якобы в 1692 году. Само поместье значительно старше и принимало многих венценосных англичан; возможно, и принцесса Виктория до своего восшествия на британский престол играла в этом небольшом сооружении на старой большой липе. А во французском Аллувилле в том же XVII веке появился дуб-часовня: помещение для молитв отшельника расположено в дупле дерева, возраст которого может превышать, по подсчетам ученых, 1200 лет.
Дерево часовни в Аллувилле: в прошлом и сейчас
Домики на деревьях стали распространенным способом украсить территорию, развлечь детей и удивить гостей в девяностые годы прошлого столетия, когда, с одной стороны, это стали позволять современные технологии, а с другой – к тому поощрял усилившийся интерес к экологии. Домик на дереве – это действительно способ стать ближе к природе, отгородиться от цивилизации, но некоторые владельцы таких сооружений решают и более насущные задачи: например, один из японских орнитологов построил на дереве целый пункт наблюдения за птицами, что-то вроде сложного скворечника, с одной стороны которого – отделения для птиц, с другой, отгороженной, чтобы не пугать пернатых – для ученого.
Домик для наблюдения за птицами в Японии
Некоторые дома на деревьях – маленькие и могут вместить разве что детей, другие – сложные сооружения в несколько этажей, с пристройками и переходами, которые объединяют дерево и конструкцию вокруг него в один большой причудливый организм. Не всегда такие архитектурные шедевры – творения рук скучающих энтузиастов: дома на дереве уже во многих странах мира стали способом вести бизнес и зарабатывать на своем умении удивить гостей и туристов.
Кто и как строит дома на деревьях
С формальной точки зрения статус домиков на дереве не так прост – и порой неопределенность требований к конструкциям, не опирающимся на землю, создает таким домовладельцам некоторые трудности. Один из американских отелей, чьи номера располагались на деревьях, на протяжении многих лет, пока шел судебный процесс, находился под угрозой сноса. Чтобы доказать безопасность размещения людей на высоте, владелец отеля даже провел эксперимент, пригласив в один из номеров шесть десятков человек, двух собак и кошку одновременно – конструкция достойно выдержала испытание.
Рестораны - тоже на деревьях
Ряд компаний вообще сделали строительство домиков на деревьях своим основным видом деятельности. В отсутствие официальных, появились неписаные правила создания таких конструкций, использующие и достижения современных технологий, и знания о лесе и о растениях. Нежелательным считается использование гвоздей, болтов, шурупов – инвазивные методы крепления могут повредить дерево, если не учитывать его особенности, движение древесных соков и прочие факторы.
Чтобы распределить вес постройки правильно и безопасно, в качестве опор могут использовать или нижние ветви, или дополнительные столбы, или подвесы. Существуют и специальные крепления для домика на дереве, они очень прочные – для минимального проникновения в древесину, а также благодаря пружинной стали выдерживают нагрузку ветра. У домиков, а также отелей, ресторанов и обзорных площадок, расположенных на деревьях, вероятно, перспективное будущее – сказывается ли генетическая память современных любителей побыть на высоте или просто стремление к природе и уединению, но эти сооружения пользуются популярностью.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии