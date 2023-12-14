Как появились дома на деревьях, и Почему они пользуются популярностью и в наши дни

Так кто придумал строить дома на деревьях?

Дома на дереве

Домик на дереве в поместье Питчфорд - самый старый. Источник: pinterest.com

Часовня, гостиничный номер, ресторан или просто место для детских игр

Дерево часовни в Аллувилле: в прошлом и сейчас

Домик для наблюдения за птицами в Японии

Кто и как строит дома на деревьях

Рестораны - тоже на деревьях