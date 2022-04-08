Заброшенный туннель с ретро-автомобилями

Под итальянским городом Неаполем есть целая система подземных туннелей, которые находятся на глубине примерно тридцати метров, а их общая протяженность измеряется несколькими сотнями тех же метров.







Изначально, туннели были построены еще во времена правления монарха Фердинанда Второго. Он был склонен к паранойе и постоянно находился в состоянии опасения за собственную жизнь. Туннели должны были спасти его жизнь, в случае необходимого бегства. К концу Второй мировой войны о туннелях забыли и законсервировали их. И только в новом тысячелетии подземные ходы вновь стали исследовать. В них было обнаружено большое количество старинных автомобилей. Катакомбы стали местом хранения изъятых контрабандных авто. Сегодня, туннели называются галереей «Борбоника» и ее может посетить любой желающий.































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