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Самарканд – древний город, который хранит тайну проклятия Тамерлана и секрет вкусных лепёшек


Самарканд – древний город, который хранит тайну проклятия Тамерлана и секрет самых вкусных в мире лепёшек.

Самарканд – древний город, который хранит тайну проклятия Тамерлана и секрет самых вкусных в мире лепёшек.

Самарканд - древний узбекский город, овеянный мифами, мистикой и легендами. Этому городу даже по самым скромным подсчетам почти 3 тысячи лет. Самарканд принимал на своей земле воинов под предводительством Александра Македонского, был свидетелем завоеваний арабского войска и переживал буйства Чингисхана. История Самарканда совмещает в себе факты и мифы. По этой причине порой так сложно отличить правду от легендарных преданий.

Война из-за открытия гробницы Тамерлана: пророчество или совпадение?


В июне 1941-го на улицах Самарканда с волнением шептались о том, что русская экспедиция намерена вскрыть могилу Тамерлана, особо почитающегося в Узбекистане национального героя. Местное мусульманское духовенство предпринимало безуспешные попытки остановить раскопки. Дело в том, что согласно древней легенде как только будет потревожен прах Тамерлана (Тимура), в мире начнётся страшная война.
Самаркандская гробница Тамерлана и его близких./Фото: www.beer-viktor.ru

Самаркандская гробница Тамерлана и его близких./Фото: www.beer-viktor.ru

 

Несмотря на препятствия местных жителей, в ночь на 20 июня 1941 года русская экспедиция вскрыла гроб великого эмира. Самаркандцы резонно связали начало войны с открытием могилы Тимура. Экспедиция была срочно свернута, а останки Тамерлана направлены в Москву для исследований. Сегодня понятно, что все эти события лишь цепочка совпадений, потому как Вторая Мировая началась еще в 1939-м, а Гитлер одобрил план нападения на СССР в 1940-м. Но есть один момент, играющий на руку верующим в предсказание. Как известно, переломным моментом в войне стала победа советской армии в Сталинградской битве. Накануне этого события Сталин распорядился вернуть останки в Самарканд, захоронив их со всеми положенными почестями.

Сколько лет Самарканду: 2750 или все же 4500?


Самарканд, без сомнений, один из древнейших известных городов. Но его точный возраст по сей день не определён. По последним археологическим данным Самарканд основан в VIII веке до н. э. как центр исторической области Согдиана. По свидетельству Священной Книги зороастрийцев – «Авеста» - в 5 веке до н.э. Согдиана уже была развитым густонаселенным образованием земледельцев. То же самое подтверждается греческими летописцами и римскими биографами.
Древний город. Из альбома «Исторические памятники Самарканда». Фотограф Г.А. Панкратьева, 1890 г.

Древний город. Из альбома «Исторические памятники Самарканда». Фотограф Г.А. Панкратьева, 1890 г.

 

Две тысячи лет Самарканд был главным пунктом Великого шёлкового пути, соединяющего Китай с Европой, а также ведущим научным центром средневекового Востока. Самарканд - ровесник Рима и Нанкина. В первые годы существования города шел процесс составления Библии, а в древней Греции проходили первые в истории Олимпийские игры. Но существуют и более смелые версии. Абу Хафс Омар ибн Мухаммед ан-Несефи ас-Самарканди, известный арабский историк, утверждает, что Самарканд основан куда раньше - во второй половине II тысячелетия до н.э. И что на момент арабского завоевания в 8 веке городу было уже 2,5 тысячи лет.

Отдельные средневековые историки писали, что Самарканд вообще образовался в III тысячелетии до н.э., за 3000 лет до пророка. Археологи не спешат ставить в этом вопросе точку, а раскопки продолжаются. До того момента, пока ученые доберутся до основания культурного слоя, древняя земля Самарканда может преподнести еще много неожиданностей.

Почему самаркандские лепешки остаются неповторимым в мире блюдом. Все дело в местном воздухе?


О самаркандских лепешках знают гурманы всего мира. Эта выпечка славится не только своим удивительным вкусом, но и свойством не портиться. Испеченная в местных традициях самаркандская лепёшка пригодна к употреблению годами, не теряя при этом своих полезных свойств.
Легендарные лепешки Самарканда часто украшают стены домов./Фото: nuz.uz

Легендарные лепешки Самарканда часто украшают стены домов./Фото: nuz.uz

 

По одному из древних преданий как-то эмир Бухары возмутился неспособностью своих кулинаров в точности воспроизвести самаркандские лепешки. Он приказал привезти самого лучшего лепешечника Самарканда, тамошнюю муку, воду и тандыр. Но лепешки все равно получались другими. И тогда все пришли к выводу, что дело в воздухе.
Современный Самарканд пропитан древними легендами./Фото: nuz.uz

Современный Самарканд пропитан древними легендами./Фото: nuz.uz

 

Таинство приготовления является предметом изучения множества кондитеров мира. Лепешки обладают уникальным ароматом и вкусом, выпекаются очень быстро при условии высокой влажности и температуры в 400-800 градусов. Узбеки наделяют национальную выпечку сакральным значением - их круглая форма ассоциируется с солнцем. На лепешки обязательно наносятся узоры из отверстий и линий. Это одновременно и высококачественный хлеб, и произведение кулинарного искусства, и часть самобытной культуры, и узбекский знак качества.

Место, где молятся христианин, мусульманин и иудей


Могила святого Даниила в Самарканде – одно из немногих в мире мест, одновременно почитаемых представителями разных конфессий. По историческим сведениям XVIII века, в мавзолее Ходжа Дониёр захоронен прах ветхозаветного библейского пророка, останки которого вероятней всего привез в Самарканд для погребения среднеазиатский полководец и завоеватель Амир Тимур (Тамерлан). Другие источники утверждают, что останки доставлены в Самарканд ранними христианами.

«Растущий» мавзолей Святого Даниила./Фото: www.advantour.com

 

Дониёр (Данияр) был сподвижником мусульманского проповедника Кусама ибн Аббаса, сыгравшего важную роль в распространении ислама в окрестностях Самарканда. Для христиан пророк Даниил - один из великих ветхозаветных пророков. Подобное отношение к святому Даниелю и у иудеев. Современное здание мавзолейного комплекса построено в начале XX века. По легенде, после постройки мавзолея могила начала расти, достигнув на сегодня почти 18 метров. По этой причине архитектурный комплекс несколько раз достраивался и удлинялся. По другой гипотезе могила целенаправленно сделана такой большой, чтобы нельзя было определить точное место нахождения останков с целью украсть их. В 1996 году самаркандский мавзолей посетил 15-й Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. На тот момент у склепа стояло засохшее фисташковое дерево. Спустя некоторое время после того, как патриарх решил его освятить, дерево ожило.

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