Малярные лайфхаки чтобы не перепачкать краской всё подряд

При выполнении ремонта малярные работы в сравнение с черновым демонтажем и штукатуркой выглядят легкими. Но на деле они не так просты, ведь нужна крайняя аккуратность и сосредоточенность, чтобы не оставить подтеков, разводов и пропусков краски. Избежать подобных ошибок помогут следующие советы.







1. Приставка для очистки валика

2. Крючок для кисти

3. Качественная мойка кисти

4. Отжим для маленьких валиков

5. Доработка кисти для прокраски углов

Для изготовления приставки берем листовой пластик, и у края выпиливаем на нем полукруг, соответствующий по диаметру сечению валика.Эта приставка приклеивается к бортику ванночки.Теперь смоченный в краске валик можно отжимать от излишков об это приспособление.Если вам нужно положить кисть в краске, то она обязательно оставит за собой лужицу на поверхности. Просто вкрутите в нее саморез, и используйте его как крючок. Им можно цеплять кисть прямо за банку с краской. Тогда все будет стекать в нее.Чтобы отмыть кисть до идеала, наберите в емкость растворитель для используемой краски, и уложите в эту ванночку скребок для посуды. Вытирая ворс о него, вы сможете полностью избавиться от остатков краски.Чтобы отжимать тонкие валики, можно отрезать от ПЭТ бутылки горлышко. Его нужно распилить с одной стороны вдоль.Затем горлышко прикручивается саморезом внутрь ведра.Теперь валик можно пропускать через эту воронку, и тем самым отжимать краску. Ее излишки будут стекать в ведро, поэтому не пропадет даже капли.Чтобы равномерно красить внутренние углы в один проход, подрежьте ворс на широкой кисти, как показано в примере. После этого инструмент будет распределять краску с одинаковой толщиной слоя и без наплывов.6.Тонкая покраска по контуру широкой кистьюЕсли вам нужно сделать четкую линию, к примеру, в углу, не перейдя на примыкающую поверхность, тогда свяжите из крайнего ворса широкой кисти небольшой пучок.Им можно красить по четкому контуру. Вся прелесть способа в том, что не нужно покупать много кистей разного размера, а работать одним инструментом.Смотрите видео