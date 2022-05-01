С нами не соскучишься!

8 115 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    После такой презентабельной статьи, народ выстроится на границе в длинную очередь, чтобы побывать в Риге.Великолепная Рига...
  • Владимир Складан
    Понятно почему лучшие ножи - это те, которых нет на кухне! И хорошо, что их нет! За то есть ножи которыми удобно поль...Как выглядят самы...
  • Игорь
    С тигром татуировка классная!Недетские картинк...

Малярные лайфхаки чтобы не перепачкать краской всё подряд

При выполнении ремонта малярные работы в сравнение с черновым демонтажем и штукатуркой выглядят легкими. Но на деле они не так просты, ведь нужна крайняя аккуратность и сосредоточенность, чтобы не оставить подтеков, разводов и пропусков краски. Избежать подобных ошибок помогут следующие советы.

Малярные лайфхаки чтобы не перепачкать краской всё подряд

1. Приставка для очистки валика


Для изготовления приставки берем листовой пластик, и у края выпиливаем на нем полукруг, соответствующий по диаметру сечению валика.

Малярные лайфхаки чтобы не перепачкать краской всё подряд

Эта приставка приклеивается к бортику ванночки.

Малярные лайфхаки чтобы не перепачкать краской всё подряд

Теперь смоченный в краске валик можно отжимать от излишков об это приспособление.

Малярные лайфхаки чтобы не перепачкать краской всё подряд

2. Крючок для кисти


Если вам нужно положить кисть в краске, то она обязательно оставит за собой лужицу на поверхности. Просто вкрутите в нее саморез, и используйте его как крючок. Им можно цеплять кисть прямо за банку с краской. Тогда все будет стекать в нее.

Малярные лайфхаки чтобы не перепачкать краской всё подряд

Малярные лайфхаки чтобы не перепачкать краской всё подряд

3. Качественная мойка кисти



Чтобы отмыть кисть до идеала, наберите в емкость растворитель для используемой краски, и уложите в эту ванночку скребок для посуды. Вытирая ворс о него, вы сможете полностью избавиться от остатков краски.

Малярные лайфхаки чтобы не перепачкать краской всё подряд
Малярные лайфхаки чтобы не перепачкать краской всё подряд

4. Отжим для маленьких валиков


Чтобы отжимать тонкие валики, можно отрезать от ПЭТ бутылки горлышко. Его нужно распилить с одной стороны вдоль.
Затем горлышко прикручивается саморезом внутрь ведра.

Малярные лайфхаки чтобы не перепачкать краской всё подряд

Малярные лайфхаки чтобы не перепачкать краской всё подряд

Теперь валик можно пропускать через эту воронку, и тем самым отжимать краску. Ее излишки будут стекать в ведро, поэтому не пропадет даже капли.

Малярные лайфхаки чтобы не перепачкать краской всё подряд

5. Доработка кисти для прокраски углов



Малярные лайфхаки чтобы не перепачкать краской всё подряд

Чтобы равномерно красить внутренние углы в один проход, подрежьте ворс на широкой кисти, как показано в примере. После этого инструмент будет распределять краску с одинаковой толщиной слоя и без наплывов.

Малярные лайфхаки чтобы не перепачкать краской всё подряд

Малярные лайфхаки чтобы не перепачкать краской всё подряд6.

Тонкая покраска по контуру широкой кистьюЕсли вам нужно сделать четкую линию, к примеру, в углу, не перейдя на примыкающую поверхность, тогда свяжите из крайнего ворса широкой кисти небольшой пучок.

Малярные лайфхаки чтобы не перепачкать краской всё подряд

Им можно красить по четкому контуру. Вся прелесть способа в том, что не нужно покупать много кистей разного размера, а работать одним инструментом.

Малярные лайфхаки чтобы не перепачкать краской всё подряд

Смотрите видео


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
советыКраска
Обсудить

Картина дня

наверх