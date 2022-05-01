Малярные лайфхаки чтобы не перепачкать краской всё подряд

При выполнении ремонта малярные работы в сравнение с черновым демонтажем и штукатуркой выглядят легкими. Но на деле они не так просты, ведь нужна крайняя аккуратность и сосредоточенность, чтобы не оставить подтеков, разводов и пропусков краски. Избежать подобных ошибок помогут следующие советы.
1. Приставка для очистки валика
Для изготовления приставки берем листовой пластик, и у края выпиливаем на нем полукруг, соответствующий по диаметру сечению валика.
Эта приставка приклеивается к бортику ванночки.
Теперь смоченный в краске валик можно отжимать от излишков об это приспособление.
2. Крючок для кисти
Если вам нужно положить кисть в краске, то она обязательно оставит за собой лужицу на поверхности. Просто вкрутите в нее саморез, и используйте его как крючок. Им можно цеплять кисть прямо за банку с краской. Тогда все будет стекать в нее.
3. Качественная мойка кисти
Чтобы отмыть кисть до идеала, наберите в емкость растворитель для используемой краски, и уложите в эту ванночку скребок для посуды. Вытирая ворс о него, вы сможете полностью избавиться от остатков краски.
4. Отжим для маленьких валиков
Чтобы отжимать тонкие валики, можно отрезать от ПЭТ бутылки горлышко. Его нужно распилить с одной стороны вдоль. Затем горлышко прикручивается саморезом внутрь ведра.
Теперь валик можно пропускать через эту воронку, и тем самым отжимать краску. Ее излишки будут стекать в ведро, поэтому не пропадет даже капли.
5. Доработка кисти для прокраски углов
Чтобы равномерно красить внутренние углы в один проход, подрежьте ворс на широкой кисти, как показано в примере. После этого инструмент будет распределять краску с одинаковой толщиной слоя и без наплывов.
6.
Тонкая покраска по контуру широкой кистьюЕсли вам нужно сделать четкую линию, к примеру, в углу, не перейдя на примыкающую поверхность, тогда свяжите из крайнего ворса широкой кисти небольшой пучок.
Им можно красить по четкому контуру. Вся прелесть способа в том, что не нужно покупать много кистей разного размера, а работать одним инструментом.
Смотрите видео
Читать далее →
Свежие комментарии