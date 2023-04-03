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Итальянская романтика: 10 самых красивых городов Италии

В мире множество мест, где романтика ощущается в воздухе, но Италия среди них всегда стоит на первом месте благодаря своему вину и людям, которые дышат полной грудью и смеются над теми, кто посвящает всего себя тяжелому труду, забывая о жизни. Италия – это место, где можно и нужно влюбляться. И если вы ищете идеальный пляж, где солнце будет ласкать вас и вашу вторую половинку своими нежными лучами, или крохотной городок, где не задают вопросов и где можно ощутить чувство свободы, то Италия должна быть первой в вашем списке.

Сегодня мы предлагаем вам 10 самых красивых и отдаленных городков этой страны.

Итальянская романтика: 10 самых красивых городов Италии

Чинкве-Терре — национальный парк Италии, включает рукотворные террасы и пять небольших поселений на побережье Генуэзского залива в провинции Специя административного региона Лигурия.

В Чинкве-Терре берега скалисты и обрывисты, пляжи каменные или галечные, за исключением песчаного пляжа в Монтероссо. В деревнях сохранились средневековые защитные сооружения от пиратов. Манаролу и Риомаджоре соединяет живописная Дорога любви.

Кухня жителей состоит в основном из морепродуктов, но на террасах выращиваются также виноград и оливы, а также другие растения, производятся вина и ликёры.

Совет: посетите ресторан Vernazza Winexperiance, где Алессандро предложит вам на выбор местное вино самого лучшего качества. Лучше приходить после захода солнца – тогда вы в полной мере ощутите романтику этого места.

Итальянская романтика: 10 самых красивых городов Италии

Сиена — город в итальянском регионе Тоскана, административный центр одноимённой провинции, один из крупнейших туристических центров Италии.

Сиена — университетский город. Почти половину населения города (порядка 20 тысяч человек) составляют студенты. Несмотря на своё расположение в стороне от крупных транспортных путей, Сиена своими памятниками истории и культуры, а также знаменитым Палио ежегодно привлекает тысячи туристов. В 2008 году город посетили 163 000 туристов из-за рубежа. В окрестностях Сиены, в области Кьянти, производится самое знаменитое вино Италии, которое так и называется — кьянти.

Совет: загляните в пекарню Magnifico и спросите Лоренцо. Он предложит вам сотню своих лучших лакомств и не отпустит, пока вы не распробуете их все.

Итальянская романтика: 10 самых красивых городов Италии

Комо — город в итальянском регионе Ломбардия, административный центр одноимённой провинции. Расположен в живописнейшей местности у юго-западной оконечности озера Комо, в обрамлении предгорий Итальянских Альп.

Город окружен горами, на одну из них — Брунате, по названию расположенного здесь городка, можно подняться на фуникулёре и полюбоваться со смотровой площадки великолепным видом.

Итальянская романтика: 10 самых красивых городов Италии

Ассизи — город в итальянском регионе Умбрия, в провинции Перуджа, у южного склона горы Монте-Субазио, расположенный высоко и живописно над притоком Тибра Киашо.

Латинский город Assisium — место рождения римского поэта Проперция и родина католического святого Франциска Ассизского, который построил здесь первый монастырь своего ордена.

Совет: возьмите напрокат велосипед и исколесите на нем всю Умбрию.

Итальянская романтика: 10 самых красивых городов Италии

Позитано — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно. В Позитано находится вилла, принадлежащая Софи Лорен.

Совет: посетите пляж Spiaggia Del Fornillo, где вы сможете побаловать себя свежими фруктами и местным вином.

Итальянская романтика: 10 самых красивых городов Италии

Лукка — город в итальянском регионе Тоскана, на реке Серкио. Лукка — один из немногих городов, полностью сохранивших старинные крепостные стены, насчитывающие примерно 4,2 км в диаметре. С вершины стен открываются прекрасные виды на окрестную равнину.

Совет: загляните в ресторан Da Pasquale, где царит семейная атмосфера и подается лучшая в Италия антипасто.

Итальянская романтика: 10 самых красивых городов Италии

Белладжо — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Комо. Поселение Белладжо довольно популярно благодаря удачному расположению в живописном месте на пересечении трех рукавов Y-образного озера Комо.

Совет: уделите время пешей прогулке по местным садам, вдохните поглубже аромат благоухающих цветов и почувствуйте единение с природой.

Итальянская романтика: 10 самых красивых городов Италии

Таормина — исторический город на восточном побережье Сицилии (Италия), на склоне горы Тауро, на террасе, 206 м над уровнем моря, на полпути между Мессиной и Катанией.

Совет: выберете удобную обувь и обязательно подниметесь по ступенькам к церкви Chiesa Madonna Della Rocca. Отсюда открывается великолепный вид на город.

Итальянская романтика: 10 самых красивых городов Италии

Тропеа — город в Италии, административный центр одноимённой коммуны (района) в провинции Вибо-Валентия региона Калабрия.

Совет: не упустите возможность попробовать знаменитое лакомство Тропеа – сладкий красный лук, из которого здесь готовят луковый мармелад и даже мороженое.

Итальянская романтика: 10 самых красивых городов Италии

Сан-Джиминьяно — один из самых живописных и посещаемых туристами городов Тосканы, административного региона Италии, а также одноимённая коммуна.

Достигнув наивысшего расцвета во времена Средневековья, с тех пор город мало изменился и замечательно сохранил свой средневековый облик, включая городские стены и четырнадцать каменных башен — «небоскрёбов средневековья».

Совет: если у вас не так много времени на Италию, не теряйте его попусту и бегите в Gelateria Dondoli – здесь подают лучшее мороженое в стране. А может даже и в мире.

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