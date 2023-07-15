С нами не соскучишься!

8 354 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виктор комягин
    хороша....нет слов....👍👍👍😍😍😍😘😘😘Скандальная муза ...
  • Traveller
    А унитазы в Версале и сейчас выставлена напоказ.Действительно ли ...
  • Anlrey Boracow
    Самые опасные нап...

Обратная сторона моды: что скрывает подиум

Мы видим только верхушку айсберга. Всё, что позволяют нам создатели индустрии красоты, — минута готовой «картинки», идеальный образ в идеальных условиях — сногсшибательная модель, в ее образе не к чему придраться. Кажется, именно такой она была рождена.

Бэкстейдж — это другая энергетика. Это практически поле боя — с мелкими несовершенствами, с неточностями. И его эстетика важна не менее, чем эстетика самого шоу. Фотограф Мэтт Левер снимает закулисье модных показов почти 20 лет. За это время он видел всё — тщательный, кажущийся хаотичным процесс подготовки, каждую трагедию и каждую победу. В его фотографиях те, кто на подиуме выглядит существами из другого мира, — это обычные девушки: они смеются, дурачатся, переживают и устают.

Обратная сторона моды: что скрывает подиум

Обратная сторона моды: что скрывает подиум

Dolce & Gabbana, Alta Moda, январь 2003.

Обратная сторона моды: что скрывает подиум

Anya Hindmarch, осень-зима 2015.

Обратная сторона моды: что скрывает подиум

Fendi, осень-зима 2014.

Обратная сторона моды: что скрывает подиум

Anna Sui, весна-лето 2008. Агнесс Дейн во времена расцвета собственной модельной карьеры, задолго до начала работы в кинематографе.

Обратная сторона моды: что скрывает подиум

Jean Paul Gaultier, весна-лето 2014. Карли Клосс входит в гримерку.

Обратная сторона моды: что скрывает подиум

Peter Pilotto, весна-лето 2010.

Обратная сторона моды: что скрывает подиум

Dolce & Gabbana, Alta Moda, июль 2012.

Обратная сторона моды: что скрывает подиум

Sonia Rykiel, весна-лето 2010.

Обратная сторона моды: что скрывает подиум

Balmain, весна-лето 2011.

Обратная сторона моды: что скрывает подиум

Gareth Pugh, осень-зима 2014

Обратная сторона моды: что скрывает подиум

Sonia Rykiel, весна-лето 2012.

Обратная сторона моды: что скрывает подиум

Alexander McQueen, весна-лето 2013.

Обратная сторона моды: что скрывает подиум

Josh Goot, весна-лето 2009.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх