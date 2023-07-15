Обратная сторона моды: что скрывает подиум

Мы видим только верхушку айсберга. Всё, что позволяют нам создатели индустрии красоты, — минута готовой «картинки», идеальный образ в идеальных условиях — сногсшибательная модель, в ее образе не к чему придраться. Кажется, именно такой она была рождена.



Бэкстейдж — это другая энергетика. Это практически поле боя — с мелкими несовершенствами, с неточностями. И его эстетика важна не менее, чем эстетика самого шоу. Фотограф Мэтт Левер снимает закулисье модных показов почти 20 лет. За это время он видел всё — тщательный, кажущийся хаотичным процесс подготовки, каждую трагедию и каждую победу. В его фотографиях те, кто на подиуме выглядит существами из другого мира, — это обычные девушки: они смеются, дурачатся, переживают и устают.











Dolce & Gabbana, Alta Moda, январь 2003.







Anya Hindmarch, осень-зима 2015.







Fendi, осень-зима 2014.







Anna Sui, весна-лето 2008. Агнесс Дейн во времена расцвета собственной модельной карьеры, задолго до начала работы в кинематографе.







Jean Paul Gaultier, весна-лето 2014. Карли Клосс входит в гримерку.







Peter Pilotto, весна-лето 2010.







Dolce & Gabbana, Alta Moda, июль 2012.







Sonia Rykiel, весна-лето 2010.







Balmain, весна-лето 2011.







Gareth Pugh, осень-зима 2014







Sonia Rykiel, весна-лето 2012.







Alexander McQueen, весна-лето 2013.







Josh Goot, весна-лето 2009.



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