Рентген и пенициллин: 6 случайных изобретений, которые изменили мир

Не все значимые научные открытия и изобретения были сделаны по заранее запланированной схеме. Некоторые из них, возможно, никогда бы не увидели свет, если бы удача и обстоятельства не сыграли свою роль.
1. Рентгеновское излучение
Во время изучения природы электронно-лучевых трубок немецкий физик Вильгельм Рентген случайно обнаружил новый вид излучения. Ученый заметил, что когда картон, покрытый барием, находился поблизости к катодно-лучевой трубке, он испускал странное флуоресцентное свечение в темноте. В течение нескольких недель Рентген проводил эксперименты с новым видом лучей, подбирая для этого разные материалы. Сначала он попробовал испытывать тяжелую черную бумагу, но она оказалась совершенно неэффективной.
Первый рентгеновский снимок. | Фото: Википедия.
Затем Вильгельм подбирал другие плотные материалы, но к его удивлению они тоже не имели никакого эффекта. Ученый понял, что лучи, по-видимому, могут проходить сквозь большинство объектов, но оставляют тень от более твердых предметов, таких как кости и металл. В знаменитом эксперименте 1895 года он использовал руку своей жены для получения самого первого рентгеновского изображения человеческого скелета.
2. Липучка для одежды
Однажды в 1941 году швейцарский инженер Джордж де Местраль вышел на утреннюю прогулку, во время которой поймал себя на весьма странной мысли. Он задался вопросом, почему семена лопуха с такой легкостью цепляются к его шерстяному пальто? Присмотревшись к семенам, он заметил, что у них есть крошечные заусенцы. Эти маленькие крючки и были секретом невероятной липкости.
Липучка для одежды. | Фото: fishki.net.
Местраль решил не идти по сложному пути, а просто воссоздал принцип строения семян лопуха на практике. Это привело к созданию современных липучек для одежды и обуви. После некоторых проб и ошибок он запатентовал свою разработку в 1955 году.
3. Микроволновая печь
Привычная сегодня микроволновая печь была создана по чистой случайности. Инженер компании Raytheon, Перси Спенсер, проводил опыты над военными радарами, когда обнаружил необычный процесс. В 1946 году, проводя работы над новым типом вакуумной трубки, он заметил, что плитка шоколада в его кармане растаяла быстрее, чем это должно было произойти естественным путем.
Микроволновая печь. | Фото: РИА «7 новостей.
Этот инцидент крайне заинтересовал Спенсера, и инженер вскоре понял, что это связано с излучением трубкой микроволновых волн. Он провел несколько опытов с другими продуктами питания: яйцами, попкорном и заметил, что они разогрелись в несколько раз быстрее, чем в обычной плите. Вскоре после этого Спенсер подал патент на первую микроволновую печь в 1945 году.
4. Пенициллин
Пенициллин является, пожалуй, самым известным примером случайного научного открытия, которое произвело революцию в медицине. Так, в 1928 году биолог Александр Флеминг случайно заметил крайне высокий рост стафилококка на одной из пластин, в то время как на остальных пластинах все бактерии были уничтожены. Ученый предположил, что такое бурное развитие мельчайших живых организмов связано с прорастанием в этой среде грибка из рода пенициллиновых.
Пенициллин. | Фото: Политехнический музей.
Позже биолог отдельно вывел новый вид плесени и назвал его пенициллином. По информации Novate.ru, Флеминг обнаружил, что данный вид грибка имеет сильнейшее дезинфицирующее и обезболивающее свойство. Первое использование пенициллина в качестве лекарственного препарата было произведено в 1930 году Сесилом Джорджем Пейном, но массовое распространение первый антибиотик получил во время Второй мировой войны спасши тысячи жизней.
5. Суперклей
Суперклей, или, вернее, цианоакрилат был открыт химиком Гарри Кувером Джуниором во время Второй мировой войны. Ученый пытался разработать новый вид пластика для оптических прицелов, однако вещество было забраковано из-за чрезмерной клейкости.
Суперклей. | Фото: ТВОЕ.
Позже Кувер вернулся к изучению акрилатов при создании нового термостойкого материала для покрытия реактивных кабин. Во время исследования он распределил вещество между двумя линзами микроскопа. К его удивлению, линзы намертво приклеились. Кувер понял коммерческий потенциал нового вещества и вскоре на основе цианоакрилиата был выпущен первый суперклей.
6. Порох
По иронии, применение пороха обрело полностью противоположный эффект по отношению к первоначальной идее создания. Предполагалось, что порох станет эликсиром для бесконечной жизни, но с тех пор он используется лишь для их прерывания.
На самом деле, китайское название пороха — Huǒyào, переводится как «огненное лекарство».
Порох. | Фото: Википедия.
Примерно в 9 веке н.э. китайские алхимики начали проводить эксперименты по созданию эликсира бессмертия. Смешав селитру, серу и древесный уголь вместо потаенной жидкости получилось весьма взрывоопасное вещество. Первоначально порох использовался в составе фейерверков, но вскоре его стали применять для создания огнестрельного оружия примерно в 1000 году н.э.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии