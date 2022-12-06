Как навсегда привести свой холодильник в порядок

Как бы часто вы ни наводили порядок, но в холодильнике все равно постоянные крошки, неприятный запах и иногда уже непригодные к пище продукты.

Многие в суматохе рабочей недели совершенно забывают об этой технике, а такое отношение может привести не только к поломке, но и к опасности для вашего организма. В статье мы расскажем, что можно предпринять, чтобы надолго сохранить порядок в холодильнике.



Купите прозрачные контейнеры

Маркируйте контейнеры

Разложите скоропортящиеся продукты вперед

Разделяйте фрукты и овощи

Защитите полки

Купите дезодорирующий стерилизатор для холодильника

Периодически проверяйте продукты

Генеральная уборка

Практичные и удобные для хранения продуктов контейнеры гарантируют, что у вас никогда не будет неприятных запахов в холодильнике. Также такая организация позволит вам сохранить порядок.Чтобы быстрее найти нужный продукт, стоит промаркировать каждый контейнер. Более того, стоит также написать дату, когда вы поставили эти продукты в холодильник. Так вы сможете отследить их срок годности.Чтобы не следить за всеми продуктами, стоит при распределении всего купленного, сразу ставить вперед ту еду, которая может быстро испортиться. Используйте боковые полки и самый центр холодильника.Всегда разделяйте овощи и фрукты. Во-первых, так будет гораздо проще найти нужный продукт, во-вторых, овощи и фрукты будут оставаться свежими гораздо дольше. Да и порядок так сохранить гораздо легче.Многие хозяйки уже давно взяли на заметку эту хитрость. Они кладут на каждую полку в холодильник салфетку, полотенце или оборачивают ее в полиэтилен. Это позволяет надолго сохранить чистоту холодильника и упрощает процесс уборки крошек от продуктов.Отличным решением станет для хозяек покупка стерилизатора, который сможет очистить холодильник от неприятных запахов. Конечно, это не исключает обязанности по уборке протухших продуктов, но устройство сможет решить проблему со слишком ароматной едой.Если вы очень заняты, значит, нужно каждый продукт маркировать и подписывать дату покупки и срок годности. При этом важно отслеживать этот процесс и периодически проверять, все ли соответствует указанным срокам. Так вы избежите проблем с приготовлением еды с несвежими продуктами.Специалисты советуют наводить полный порядок в холодильнике хотя бы раз в неделю. Но некоторые просто не в состоянии так часто убираться, поэтому выделяйте хотя бы один день в месяц на генеральную уборку, при этом придерживайтесь советов выше, чтобы минимизировать беспорядок.Холодильник – это лицо всей кухни и самой хозяйки. Если от него неприятно пахнет, а на каждой полке крошки, то создается впечатление, что вы вообще игнорируете уборку в доме. Поэтому прислушайтесь к нашим советам, и увидите, что ваш холодильник блестит частотой.