7 поломок автомобиля, которые должен уметь чинить каждый водитель «с руками»

Mercedes-Benz W124 – один из тех автомобилей, которые можно чинить своими руками. Фото: txapela.ru.
Время от времени каждый водитель сталкивается с небольшими поломками автомобиля, на устранение которых тратится немало сил и средств. А ведь немало проблем можно избежать, если делать мелкий ремонт своими руками. Подробнее о том, что может исправить даже новичок, смотрите далее в обзоре.
1. Замена сломанного поворотника
Такая неприятность может случиться с любым автомобилем. | Фото: drive2.ru.
Такая неприятность, как разбитая фара или поворотник, может случиться с кем угодно. Но водителю не стоит расстраиваться из-за незапланированных трат и, тем более, сразу ехать на СТО. Эти детали легко заменить своими руками, что существенно сэкономит семейный бюджет. Для ремонта понадобится небольшая отвертка и 15 минут времени.
2. Замена бампера и передних крыльев
На первый взгляд, смотрится как полный беспорядок. | Фото: cheatsheet.com.
На первый взгляд, замена кузовных деталей, таких как передние крылья, капот, багажник – это сложная и трудоемкая задача. Именно поэтому чаще всего такой ремонт водители отдают на откуп мастерам на СТО.
На самом же деле, самое сложное – это снять бампер. Обычно он крепится на защелках, которые довольно легко сломать. Иногда достаточно посмотреть видео на ютубе, как можно разобрать весь передок машины, используя отвертку и гаечные ключи.
3. Новый пол для багажника
Эта фанерная заготовка в дальнейшем будет покрыта тканевым материалом или резиной. | Фото: cheatsheet.com.
Водители новых автомобилей редко задумываются о состоянии многочисленных ковриков, которые есть в машине. А вот владельцы авто с пробегом часто вынуждены менять эти детали интерьера. Особенно достается картонному полу багажника, который при активном использовании попросту разрушается.
Вместо того, чтобы тратится на новый пол, намного дешевле сделать его самому. Самый незатейливый способ – кусок линолеума. Но более практичным будет вырезать пол из фанеры или ОСБ, причем, желательно брать влагостойкий материал. После обрезки лист ошкуривается по краям и красится. Затем фанера обтягивается материалом под цвет багажника. Такой новый пол будет служить еще очень долго.
4. Замена антенны
Компактная, но мощная автомобильная антенна. | Фото: cheatsheet.com.
На многих автомобилях, особенно бюджетного класса, стандартная антенна довольно «слабая» и «ловит» только радио. Зато на авторынке можно купить весьма современное устройство, установив которое, а машине будет GPS, GSM, а также телевизионный сигнал.
Немало водителей поручают установить новую антенну специалистам на СТО. А ведь это именно тот случай, когда своими руками можно сделать не хуже, причем бесплатно. Если ставить новую антенну на место предыдущей, то на все про все понадобится не более 30 минут. Чтобы это сделать, вовсе не нужно быть электриком.
5. Перетянуть динамики
Динамик в водительской двери. | Фото: cheatsheet.com.
На многих автомобилях с солидным пробегом динамики, покрытые натянутой тканью, имеют довольно «потасканный» вид. А ведь мало кто из водителей знает, что этот недостаток исправить очень легко.
Для этого необходимо снять крышку динамика и отодрать старую провисшую ткань. Далее на сетку наносим клей и прикладываем новую материю. Когда клей подсохнет, обрезаем излишки, и монтируем готовую крышку на дверь. На все про все затрачивается максимум час времени (с учетом высыхания клея) и пару сотен рублей.
6. Новые сиденья
Изношенные автомобильные сиденья довольно легко можно заменить на новые. | Фото: cheatsheet.com.
За годы интенсивного использования автомобильные сиденья, особенно водительское, приходят в негодность. И довольно часто ремонтировать кресла не выгодно. Намного дешевле заменить их на новые или контрактные (с другой б/у машины).
Сделать это проще простого. Старые кресла демонтируются, и вместо них на направляющие ставятся новые. Обычно у разных производителей крепление одинаковые, но иногда бывают и сиденья с уникальным крепежом.
7. Регулятор стеклоочистителя
Новенькие стеклоочистители на автомобиле. | Фото: cheatsheet.com.
Ничто так не раздражает водителя, чем громкое хлопание щеток стеклоочистителей по лобовому стеклу. Поскольку приводной моторчик и регулятор стеклоочистителей изнашиваются, весь механизм работает не так, как должен бы. Заменить его – проще простого.
Для этого нужно отстегнуть щетки, снять пластиковую накладку у основания капота, и открутить старый регулятор. Вся процедура, с последующей сборкой, занимает менее часа времени, даже если делать все предельно аккуратно.
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