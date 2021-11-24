7 поломок автомобиля, которые должен уметь чинить каждый водитель «с руками»

Mercedes-Benz W124 – один из тех автомобилей, которые можно чинить своими руками. Фото: txapela.ru.

1. Замена сломанного поворотника

Такая неприятность может случиться с любым автомобилем. | Фото: drive2.ru.

2. Замена бампера и передних крыльев

На первый взгляд, смотрится как полный беспорядок. | Фото: cheatsheet.com.

3. Новый пол для багажника

Эта фанерная заготовка в дальнейшем будет покрыта тканевым материалом или резиной. | Фото: cheatsheet.com.

4. Замена антенны

Компактная, но мощная автомобильная антенна. | Фото: cheatsheet.com.

5. Перетянуть динамики

Динамик в водительской двери. | Фото: cheatsheet.com.

6. Новые сиденья

Изношенные автомобильные сиденья довольно легко можно заменить на новые. | Фото: cheatsheet.com.

7. Регулятор стеклоочистителя

Новенькие стеклоочистители на автомобиле. | Фото: cheatsheet.com.