Тайна «звездных» башен Тибета: почему загадочные исполины до сих пор ставят в тупик ученых

Таинственные каменные сооружения, зачастую называемые Гималайскими башнями (The Himalayan Towers), разбросанные по склонам гор Сычуаня и Тибета, а также старинным деревням, потерянным среди горной местности, будоражат умы исследователей и путешественников до сих пор. Как ни странно, о появлении и целях строительства 30-60-метровых исполинов не знают даже местные жители, и причина такой неосведомленности кроется в истории и географии региона (лишь совсем недавно открылся для иностранных туристов), а также странных традициях суровых горных народов.
1. Закрытый для внешнего мира регион постепенно открывает свои тайны
Таинственные каменные башни на юго-западе Китая до сих пор ставят в тупик ученых (The Himalayan Towers).
В глубоких долинах и скалистых холмах, обрамляющих реку Даду на юго-западе Китая в провинции Сычуань и в Тибетском автономном районе, разбросаны высокие звездообразные башни. Эти странные сооружения, о которых мир, как ни странно, узнал совсем недавно благодаря лишь французскому путешественнику Мишелю Пеcселю, который первым из современников-иностранцев обнаружил загадочные исполины и поведал об этом миру. Чуть позже к исследованиям таинственных сооружений подключилась и Мартина Фредерика Даррагон, отправившаяся из Нью-Йорка в этот регион, чтобы изучать исчезающие виды снежных барсов. Правда, когда она попала под чары другого неуловимого явления – 30-60 метровых каменных башен, то решила поменять цель и тему изысканий.
Эти монументальные сооружения были построены из тесаного камня, кирпича и дерева (The Himalayan Towers, провинция Сычуань). | Фото: amusingplanet.com.
Пять лет энтузиастка исследовала обширную территорию, запечатлела и описала более 200 сооружений, которые находятся не только на склонах гор, но и в населенных пунктах. И самое непонятное, что, проводя опрос населения, даже старожилы не могли толком объяснить, что это за структуры, почему они имеют такую сложную форму, кем, когда и с какой целью они возводились.
В Гарзе, в долине реки Даду сохранились уникальные каменные башни, точный возраст, происхождение и назначение которых остаются загадкой (The Himalayan Towers, Китай).
Кстати сказать, этнографы часто называют горы юго-западного Китая племенным коридором, перекрестком античных миграций, восходящих к каменному веку. Там во все века жили скотоводы – восточные тибетцы, называемые кхампасами, а также представители меньшинств, такие как йи и пуми, являющиеся потомками монголов и ханьских китайских поселенцев.
Поскольку каменные башни расположены в провинциях, где издревле проживало несколько этнических меньшинств Китая, многие из которых не имели письменной истории, не сохранилось документальных свидетельств, что и приводит в замешательство ученых и исследователей. При этом наличие настолько сложных и выносливых структур крайне важно для современников, ведь из-за недостатка информации о прошлом региона физическое их присутствие является важным доказательством того, что на этой суровой территории также процветала цивилизация.
Даже местные жители точно не знают, когда и зачем в их деревни построили высоченные каменные башни (The Himalayan Towers, Китай). | Фото: trasyy.livejournal.com.
Справка: Вплоть до середины 80-х годов прошлого века Тибет и часть Гималаев были запретной зоной для посещения иностранных туристов, да и сами народы жили настолько разобщенно, что не имели точек пересечения. Такое положение привело к тому, что жители соседних деревень, принадлежащих к разным племенам/народам, не понимали язык друг друга, да и культура, традиции, народный фольклор веками не перекликались и не дополнялись.
2. К чему привели исследования самих башен
Башни имеют разную высоту и несколько форм: квадратную, многоугольную и звездообразную (The Himalayan Towers, Сычуань).
Поскольку башни являются довольно заметными объектами, разыскать строения не составляет большого труда, единственное, что территория их разброса довольно внушительная. В ходе исследований было обнаружено, что не все они имеют звездообразную форму (в поперечном сечении), состоящую из 5-8 граней. В большей части башни имели четырехугольную форму, но встречались и более сложные структуры, когда количество выложенных из массива камня граней было до 12, а то и 13. Высота необычных структур варьируется от 30 до 60 метров и это, с учетом того, что измерения велись в наше время. Изначальную высоту каменных башен можно определить лишь теоретически.
Возраст таинственных Гималайских башен варьируется от 500 до 1,8 тыс. лет (провинция Сычуань, Китай). | Фото: amusingplanet.com.
Для определения возраста было проведено несколько исследований, в том числе и радиоуглеродное, которые внесли немного ясности. На данный момент старейшим из числа изученных образцов перевалило за 1,8 тыс. лет, более новые постройки датируются XV веком. И это несмотря на то, что находятся они в сейсмоактивной зоне, где частенько случались разрушительные землетрясения, да и без военных действий также не обошлось.
Кстати, вопрос «долгожительства» также изучался. Благодаря современным возможностям удалось определить состав строительного материала (смесь камня, кирпича и древесины), хотя о самой технологии достоверных сведений не имеется.
3. Загадочные достопримечательности долины Даду
Из-за особой технологии строительства загадочные башни сохранились в основном нетронутыми, несмотря на столетия, военные действия и мощные землетрясения (The Himalayan Towers, Китай). | Фото: skyscrapercity.com.
В наши дни долина и река Даду больше ассоциируется со строительством самой высокой плотиной в мире и древним сетчатым мостом, истоки которого восходят к династии Цин. Примерно на полпути между этими двумя достопримечательностями находится округ Данба, где великолепные пейзажи, мало изменившиеся за последнее тысячелетие, ежегодно привлекают тысячи местных туристов. Во впечатляющем уголке Гарзе, регионе с тибетским большинством, и находится скопление характерных каменных башен, точный возраст, происхождение и назначение которых все же пытаются разгадать ученые.
4. Что удалось узнать
Своеобразные небоскребы древности неплохо сохранились в деревнях, где их приспособили под хозяйственные нужды (The Himalayan Towers, провинция Сычуань). | Фото: trasyy.livejournal.com.
Всего на юго-западе Китая насчитывается четыре кластера с большим скоплением «Гималайских башен», но исторические записи о них до сих пор не обнаружены, лишь мимолетные упоминания в древних текстах (периода династии Мин 1368-1644 гг.) и путевых заметках путешественников конца XIX начала XX веков, которые удалось разыскать Фредерике Даррагон, которая обращалась не только со старожилами.
Неугомонная исследовательница посещала монастыри, работала в библиотеках, опрашивала огромное количество людей. К сожалению, от местных жителей она узнала лишь то, что загадочные сооружения в этих краях были всегда, что башни помнят несколько предыдущих поколений. При этом некоторые даже приспособили их под хранения зерна, корма для животных, некоторые и вовсе устроили загоны для скота, но та этом все познания и заканчиваются. Именно последний факт и вызывает наибольшее недоумение, он интригует ученых и исследователей, прибывающих в живописный регион с наглухо закрытой историей.
Загадочные Гималайские башни могли выполнять роль сторожевых объектов (провинция Сычуань, Китай). | Фото: skyscrapercity.com.
К этому времени сложились некоторые гипотезы, и связывают их с аналогичными строениями, встречающимися в разных уголках мира. Учитывая, что на протяжении веков этот туманный и изменчивый пограничный регион между Тибетом и остальной частью Китая помнит многочисленных феодальных вождей воинственных племен, логично было предположить, что башни играли роль сторожевых.
Исполинские башни называют еще «падающими», потому что от времени они начали опасно крениться в бок (The Himalayan Towers, Китай). | Фото: amusingplanet.com.
Это может объяснить тот факт, что некоторые сооружения имеют высоту, превышающую 60 метров, а это, по сути, 20-этажный дом (!). В их структуре практически отсутствуют полноценные окна, а вход находится значительно выше уровня земли и никаких наружных лестничных пролетов не наблюдается. В пользу этих утверждений свидетельствует и тот факт, что сохранившиеся объекты находятся в поле видимости соседних башен. Такое расположение позволяло сигнализировать об опасности – ночью разжигали огонь на вершине, а днем обходились только дымом.
Башни на склонах гор могли служить наблюдательным пунктом и для пастухов, разыскивающих свои стада (The Himalayan Towers, Сычуань).
По сведениям редакции Novate.ru, во время исследований были обнаружены и совсем необъяснимые структуры. Внешне башня практически не отличалась от большинства, находящихся как в глуши, так и в населенных пунктах, но внутри они оказались монолитными. Для чего такого рода строения возводились в древнюю эпоху с примитивными орудиями труда, пока остается загадкой.
Предполагают, что в деревнях строили башни состоятельные жители и те, кто решил отметить рождение наследника (The Himalayan Towers, Китай). | Фото: smithsonianmag.com.
Зато определились с предназначением башен в процветающих деревнях. Большинство специалистов склоняется к мысли, что они служили статусным жилищем для богатых семей, которые таким образом подчеркивали свое превосходство и власть. По другой версии – их возводили, когда в знатной семье рождался сын – наследник клана.
Из-за недостатка информации о прошлом региона, сохранившиеся каменные башни, являются важным доказательством того, что в нем процветала цивилизация (The Himalayan Towers, Сычуань). | Фото: smithsonianmag.com.
Китайские эксперты считают, что все башни были построены племенами цян жэнь, когда-то населявших регион, а их исчезновение и стало причиной того, что были утеряны не только технологии, но и то, зачем же все-таки их построили. Профессор Пекинского университета Ло Синь, эксперт по средневековой истории Китая, например, не знает точно, почему были построены непонятные каменные башни Гималаев, но уверен, что их цель могла изменяться в зависимости от месторасположения и времени строительства. Он утверждает, что каменных исполинов можно увидеть не только в горах Хэндуань, но и в Пекине. И связано это с тем, что император династии Цин построил копии отдаленных сычуаньских башен в своей столице, чтобы обучать войска методам осады. И было это в XVIII веке. Также профессор отмечает несмотря на то, что некоторые из них сохранились по сей день, никто не считается высотки достопримечательностями, да и научного интереса они не представляют. Другое дело «звездные» башни Тибета, загадка которых до сих пор не разгадана. Хотя ученым стоит поторопиться, ведь большинство башен находится в аварийном состоянии, а многие просто потерялись во времени и веках.
4. Гималайские башни – значимые исторические памятники, нуждающиеся в охране
Одни башни разрушаются от времени, другие – пострадали от вмешательства людей (The Himalayan Towers, Китай).
Никто точно не скажет, сколько всего было построено таинственных каменных башен. Предполагают, что лишь незначительная их часть сохранилась и находится в различном состоянии сохранности или разрухи.
Плюс ко всему на протяжении многих десятилетий некоторые из башен (преимущественно в зонах населенных пунктов) подвергались вандализму и значительной разборке структур для повторного использования строительных материалов, что приводит к упадку башен, особенно если с течением времени они лишились крыш. Все эти обстоятельства вызывают опасение у историков и археологов, которые забили тревогу о сохранности исторических объектов.
В последние годы башни стали местом притяжения туристов, что благоприятно скажется на экономике регион (The Himalayan Towers, провинция Сычуань).
Благодаря их стараниям каменные башни Юго-Западного Китая были замечены Всемирным фондом памятников, который включили в Список находящихся под угрозой исчезновения культурных объектов Всемирной службы памятников 2006 года. Фондом были выделены средства на консервацию и реставрацию некоторых башен, хотя это не решает всех проблем. Сохранение оказалась весьма трудной задачей от того, что гигантские структуры разбросаны на значительной территории. Но то, что об этой проблеме заговорили на государственной уровне, вселяет надежду, что проект получит поддержку со стороны местных властей. Тем более, что сохранение башен поспособствует развитию туризма, который улучшит экономику региона и поддержит его нынешних жителей. Как оказалось, общественность вместе с энтузиастами (включая, Фредерику Даррагон) настаивают на том, чтобы башни и саму территорию внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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