Тайна «звездных» башен Тибета: почему загадочные исполины до сих пор ставят в тупик ученых

1. Закрытый для внешнего мира регион постепенно открывает свои тайны

Таинственные каменные башни на юго-западе Китая до сих пор ставят в тупик ученых (The Himalayan Towers).

Эти монументальные сооружения были построены из тесаного камня, кирпича и дерева (The Himalayan Towers, провинция Сычуань). | Фото: amusingplanet.com.

В Гарзе, в долине реки Даду сохранились уникальные каменные башни, точный возраст, происхождение и назначение которых остаются загадкой (The Himalayan Towers, Китай).

Даже местные жители точно не знают, когда и зачем в их деревни построили высоченные каменные башни (The Himalayan Towers, Китай). | Фото: trasyy.livejournal.com.

2. К чему привели исследования самих башен

Башни имеют разную высоту и несколько форм: квадратную, многоугольную и звездообразную (The Himalayan Towers, Сычуань).

Возраст таинственных Гималайских башен варьируется от 500 до 1,8 тыс. лет (провинция Сычуань, Китай). | Фото: amusingplanet.com.

3. Загадочные достопримечательности долины Даду

Из-за особой технологии строительства загадочные башни сохранились в основном нетронутыми, несмотря на столетия, военные действия и мощные землетрясения (The Himalayan Towers, Китай). | Фото: skyscrapercity.com.

4. Что удалось узнать

Своеобразные небоскребы древности неплохо сохранились в деревнях, где их приспособили под хозяйственные нужды (The Himalayan Towers, провинция Сычуань). | Фото: trasyy.livejournal.com.

Загадочные Гималайские башни могли выполнять роль сторожевых объектов (провинция Сычуань, Китай). | Фото: skyscrapercity.com.

Исполинские башни называют еще «падающими», потому что от времени они начали опасно крениться в бок (The Himalayan Towers, Китай). | Фото: amusingplanet.com.

Башни на склонах гор могли служить наблюдательным пунктом и для пастухов, разыскивающих свои стада (The Himalayan Towers, Сычуань).

Предполагают, что в деревнях строили башни состоятельные жители и те, кто решил отметить рождение наследника (The Himalayan Towers, Китай). | Фото: smithsonianmag.com.

Из-за недостатка информации о прошлом региона, сохранившиеся каменные башни, являются важным доказательством того, что в нем процветала цивилизация (The Himalayan Towers, Сычуань). | Фото: smithsonianmag.com.

4. Гималайские башни – значимые исторические памятники, нуждающиеся в охране

Одни башни разрушаются от времени, другие – пострадали от вмешательства людей (The Himalayan Towers, Китай).

В последние годы башни стали местом притяжения туристов, что благоприятно скажется на экономике регион (The Himalayan Towers, провинция Сычуань).