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Блеск и нищета советских манекенщиц: Курьезы и тайны нижнего белья в СССР



Революция 1917 года вытеснила с пространства России не только основную часть интеллигентных и высокообразованных людей. Вместе с «недобитками буржуазии» из страны пропало и красивое нижнее белье. Вся последующая история исподнего «победившего пролетариата» — это сплошное убожество, дисгармония и удручающая нищета.

Панталоны с начесом


Панталоны с начесом.

Панталоны с начесом.

 

В конце 20-х годов трусы и майки для советских граждан шил трест «Мосбелье» и похожие на него фабрики. Глядя сейчас на их массовую продукцию, можно подумать, что трудовой народ, долгие годы создававший для аристократов шикарные пеньюары и шелковые чулки, вмиг разучился делать хоть что-то более-менее приличное.

Кошмарные бесформенные панталоны до колен, особенно популярные у дам с пышными формами, придавали своим обладательницам просто монументальные объемы. Выглядели эти изделия так, словно их вырезали из двух квадратов 1,5х1,5 м, а затем пристрочили с обоих концов резинки.

Легендарные советские панталоны «с начесом» шили из толстой байки, с изнаночной стороны которой был мягкий ворс. Они даже не облегали, как следует, бедра, а просто топорщились и пузырились во всех мыслимых и немыслимых местах. Самыми популярными цветами — по мнению производителей — были вылинявший голубой и грязно-серый.

Зимой в эдаких труселях было тепло, но ужасно не сексуально. Ходить на свидания в панталонах решались немногие. Особенно страдали в этом плане лица с тонкой душевной организацией, люди искусства. Некоторые мужчины зимой вообще переставали ухаживать за девушками, боясь увидеть на них в момент интимной близости чудовищные панталоны с начесом.

Трусы-парашюты


Трусы-парашюты.

Трусы-парашюты.

 

Летние сатиновые трусы для женщин и детей шили на манер мужских семейных. Только в области бедер к ним пришивали резинки. В результате получались абсолютно асексуальные трусы-фонарики, сильно напоминающие не до конца раскрывшийся парашют. В 20—30-х годах в шортах подобного кроя шагали по главным улицам городов целые колонны советских физкультурников.
Трусы-парашюты.

Трусы-парашюты.

 

Эта простота и аскеза возникли в Стране Советов не на пустом месте. Сам Сталин носил обычные солдатские кальсоны. Ни о каких шелках он даже не думал и у народа подобные порывы не поощрял. Когда «вождь народов» умер, оказалось, что у него нет ни одной приличной пары белья, в которой по старинному русскому обычаю надлежало бы хоронить усопшего.

Буржуазные замашки


Буржуазные замашки.

Буржуазные замашки.

 

При жизни Сталина его аскетизм стал предметом подражания. Почти все члены политбюро носили такие же, как у вождя, заношенные френчи и не менее простое нижнее белье. Однако были в этой стае убого одетых людей и свои исключения. Одно из них — нарком Лев Мехлис, известный как «сталинская секира».

Этого крайне сдержанного, хладнокровного человека все боялись. Внешне он полностью сливался с толпой сталинских приспешников. Но под военной формой Мехлиса скрывались тонкие и очень деликатные шелковые кальсоны цвета свежей лососины. Этикетки с них были предусмотрительно срезаны. Судя по тому, что в СССР мужское белье такого качества вообще не производилось, кальсоны Мехлису привозили из-за границы.

Импортное — особенно французское — шелковое белье очень любили и некоторые жены наркомов. Известна этим и супруга маршала Тухачевского. Нина Евгеньевна была настоящей красавицей. Такая яркая, эффектная и безгранично сексуальная дама просто не могла носить ужасное советское белье из сатина и байки.

Пользуясь властью мужа, Нина Тухачевская заказывала себе пеньюары и трусики в самом Париже. Это было шикарное, очень сексуальное белье из натурального шелка. Косой крой, ручная вышивка, атласные ленты и другие модные в то время элементы на нем просто «кричали» о сытой заграничной жизни.

Когда в 1937-ом Нину Евгеньевну пришли арестовывать, она сложила в небольшой чемоданчик расшитую ночную сорочку, комбинацию с брюссельским кружевом и невероятной красоты шелковые трусы. С таким багажом Тухачевская отправилась в тюрьму, твердо уверенная в том, что все происходящее с ее семьей — какая-то ошибка.

На следующий день чемоданчик с нетронутым содержимым передали родственникам Нины Евгеньевны. Сама женщина после продолжительных допросов попала в Бутырку, а затем отправилась в ссылку в Астрахань. В 1941-ом Тухачевская была расстреляна. Ее легендарный чемоданчик с французским кружевным бельем каким-то чудом уцелел и сейчас хранится в коллекции театрального художника Виктории Севрюковой (Москва).

Самодельные бюстгальтеры


Советские бюстгальтеры.

Советские бюстгальтеры.

 

Если с трусами в СССР была беда, то с лифчиками — настоящая катастрофа. Советские фабрики предлагали гражданкам всего 2 вида бюстгальтеров: с выточками и без. Их шили из обычного сатина, который совершенно не тянулся и не ложился нормально по фигуре. Бретельки у советских лифчиков никак не регулировались, поэтому женщинам приходилось «подгонять» их самостоятельно.
Советские бюстгальтеры.

Советские бюстгальтеры.

 

Носить такие бюстгальтеры были ужасно неудобно, но освоить пошив трикотажных лифчиков с чашечками советское производство не могло многие десятилетия. Да и таких кошмарных сатиновых лифчиков для всех не хватало. Журналы типа «Работницы» предлагали женщинам самим шить для себя белье и даже прикладывали к этим советам выкройки.

В 40—50 годах редкая дама не умела сшить себе дома лифчик. Швейная машинка была практически у каждой советской гражданки. Катастрофическую ситуацию с бельем попыталась решить министр культуры Екатерина Фурцева. По ее почину в московских Черемушках была открыта огромная текстильная фабрика. Наконец-то в Советском Союзе появилось такое нужное, хоть и незамысловатое белье.

Международный конфуз


Советская «грация».

Советская «грация».

Несмотря на все попытки советского производства «догнать и перегнать загнивающий Запад», тягаться с импортными аналогами отечественным товарам было не под силу. Вершиной советского текстильного производства были так называемые «грации». Они совмещали в себе лифчик, корсет и трусики. Шили грации в ателье за огромные по тем временам деньги — 35 рублей — из очень плотного атласа или сатина.

Одна такая грация представляла собой достаточно жесткую конструкцию. Она утягивала фигуру женщины так, что дышать становилось трудно. За это грацию в народе с юмором называли «панцирем», но и ее гражданки порой мечтали заполучить.

Первый громкий скандал, связанный с советским бельем, случился после приезда в Москву Ива Монтана, известного французского певца-шансонье. Возвращаясь на родину, любимец публики прихватил с собой несколько особенно выразительных образчиков советских трусов и лифчиков. В Париже Монтан устроил выставку этого белья. После такого позора советские власти чуть не объявили певца персоной нон-грата.

Блеск и нищета советских манекенщиц


Блеск и нищета советских манекенщиц.

Блеск и нищета советских манекенщиц.

 

Позорные панталоны, самодельные сатиновые лифчики, грации-панцири — вот в чем приходилось ходить дамам в СССР. И не только обычным гражданкам, но и звездам кино, и даже первым советским манекенщицам. В связи с этим однажды чуть не разразился еще один международный скандал на почве нижнего белья.

В 1967 году в Москве проходил Международный фестиваль моды. На него съехались модели и кутюрье чуть ли не со всего мира. В столице СССР высадился десант великолепно одетых французов, итальянцев, американцев. Вот тут русские манекенщицы и начали возмущаться, что у них нет приличного нижнего белья.

В том, что носили в то время советские девушки, появляться перед зарубежными моделями за кулисами показов было просто невозможно. У иностранок был бы шок. И опять — скандал. Тогда по просьбе ведущих работниц Московского дома моды для них открыли знаменитую сотую секцию ГУМа, где всегда продавался разный дефицит.

Девушки бесплатно получили хорошее белье, и международного конфуза не случилось. Остальные женщины Советского Союза долгие годы умудрялись обходиться тем, что предлагало отечественное массовое производство. Только после Перестройки 80-х в Россию хлынули потоки импортных товаров. Бывшие советские гражданки смогли наконец удовлетворить свой «бельевой голод».

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