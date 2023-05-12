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Битва жеребцов

Посмотрим величественные фотографии, как два жеребца сражаются в Юте.

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На этой редкой серии фотографий, сделанных в районе Онаки в штате Юта, запечатлена пара жеребцов в разгар битвы.

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«Жеребец» также используется для обозначения самцов других лошадей, включая зебр и ослов.

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Ни одна из лошадей не выглядела раненой после боя, в котором победил более коричневый жеребец.

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Битва жеребцов

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