Битва жеребцов

Посмотрим величественные фотографии, как два жеребца сражаются в Юте.
На этой редкой серии фотографий, сделанных в районе Онаки в штате Юта, запечатлена пара жеребцов в разгар битвы.
«Жеребец» также используется для обозначения самцов других лошадей, включая зебр и ослов.
Ни одна из лошадей не выглядела раненой после боя, в котором победил более коричневый жеребец.
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